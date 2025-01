10-11-12 Gennaio 2025 venerdì e sabato ore 21 – domenica ore 16 Compagnia La Ragnatela in FRANKENSTEIN JUNIOR Un musical di Mel Brooks Al Teatro Dehon dal 10 al 12 gennaio – venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16 – la Compagnia La Ragnatela porta in scena il genio di Mel Brooks in formato musical: lo spettacolo “Frankenstein Junior“. Tratto dall’omonimo film capolavoro dello stesso Mel Brooks, il Musical ha come protagonista il celeberrimo Dott. Frederick “Frankenst-I-n”, docente di medicina di New York, che riceve in eredità dal ben più noto nonno, Victor Von Frankenstein, un castello in Transilvania.

Dopo aver tentato di resistere alla nefasta vocazione della propria famiglia, Frederick decide di seguirne le orme e ricreare l’esperimento: dare la vita ad una creatura inanimata. Grazie all’aiuto della seducente assistente Inga e del fedele servitore Igor (rigorosamente “Aigor”) e sotto la severa supervisione della governante Frau Blucher, riuscirà nel suo intento. Ma il bello, si sa, è ciò che accade dopo il successo dell’esperimento.

Nel Musical si ritrova l’esilarante comicità di Mel Brooks, autore anche delle musiche che rendono lo spettacolo ancora più frizzante, strizzando l’occhio ai grandi numeri di Broadway. Prezzo Intero € 26,00 – Ridotto € 22,00 I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket. Compagnia La Ragnatela La Ragnatela è una compagnia teatrale di Bologna che quest’anno compie i suoi primi 25 anni, nata per il piacere di fare teatro nelle sue forme e insieme crescere. Ha iniziato in punta di piedi fino a cementarsi in programmi sempre più impegnativi. Conta oggi più di 70 partecipanti.

Ha spaziato dalla prosa in italiano (A scatola chiusa, L’importanza di chiamarsi Ernesto, Il Vizietto, Don Camillo e Peppone, Le bugie hanno le gambe corte,…) a quella in lingua bolognese (Tern al lot, Vlaggn pr i pondig, L’anvaod dal sgner curet, E s’al tourna) ai musical (Aggiungi un posto a tavola, Pinocchio il grande musical, 7 spose per 7 fratelli, La Bella e la Bestia, Sister Act, The Rocky horror Show, Frankenstein Junior, The Prom). 10-11-12 gennaio 2025 Compagnia La Ragnatela FRANKENSTEIN JUNIOR The Mel Brooks Musical

Young Frankenstein Book by MEL BROOKS and THOMAS MEEHAN

Music and Lyrics by MEL BROOKS

Original Direction & Choreography by Susant Stroman

“Puttin’ on the Ritz” by Irving Berlin coreografie GIORGIA CHIARI

direzione canto SOFIA SOlMI

costumi TERESA BARBIERI regia CARLO PICCHI Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it