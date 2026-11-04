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Lo Schiaccianoci

Redazione
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TAM Teatro Arcimboldi Milano - tre repliche

Si rinnova l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto al TAM Teatro Arcimboldi Milano con tre repliche de Lo Schiaccianoci , il balletto classico di Čajkovskij riproposto nella versione tradizionale secondo la tecnica ei principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina. Lo spettacolo sarà in scena il 14 novembre ore 16 e ore 21 e il 15 novembre ore 15.

Come di consueto, questa sarà l’occasione per il pubblico milanese di vedere danzare, come solisti insieme agli allievi, due étoile internazionali, di grande talento e popolarità: Tatyjana Melnyik, prima ballerina e Étoile del Balletto Nazionale Ungherese, e Motomi Kiyota, Primo Solista ed Étoile del Balletto Nazionale Ungherese per la stagione 2026/2027.

Anche in questa occasione, lo spettacolo sarà accompagnato dall’ ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA (OFI) diretta dal Maestro Marco Dallara

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