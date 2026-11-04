Un novembre noir. E a Capodanno, botti di risate

20 NOVEMBRE · ORE 21:00 · TEATRO NICCOLINI Digitale Purpurea Tre sorelle.

Un piano pericoloso. SPAZIO AI GIOVANI STUDENTI E UNDER 25 A teatro a 15 € Il ridotto si acquista alla biglietteria del Teatro Niccolini, dal martedì al sabato, dalle 14:00 alle 19:00. Firenze, 1969. Tre sorelle, un uomo violento da cui fuggire e una decisione che potrebbe cambiare tutto. Per salvare Dianora dal matrimonio, la Betta e la Gingi sono pronte a spingersi molto lontano. Al Niccolini torna la commedia noir di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai e un cast rinnovato. Tra tensione e colpi di scena, una storia di riscatto femminile che affronta la violenza domestica e le scelte estreme di chi cerca una via d’uscita. Venerdì 20 novembre · ore 21:00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze

Biglietti ordinari: platea 20 € · palchi 17 € BIGLIETTI ORDINARI · BOXOL Entra nella storia di Digitale Purpurea

SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 20:30 Dal brivido al piacere della tavola. Un grande… Pellegrino Una serata a tavola con Pellegrino Artusi, tra racconti, musica, ricette della tradizione e il piacere di stare insieme. A Cooking in Florence torna la Cena Artusiana della Compagnia delle Seggiole: lo spettacolo si intreccia alla cena, portata dopo portata. Da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene: cotoletta di carciofi, zuppa di fagioli, pollo in fricassea con cicorie e budino di farina di riso. Cooking in Florence · Via Lapo da Castiglionchio 8

Cena e spettacolo € 50, bevande incluse.

Posti limitati · Prenotazione obbligatoria. CENA ARTUSIANA · SCOPRI E PRENOTA Prenotazioni: info@cookinginflorence.it · 335 646 9869

LE NOSTRE DOMENICHE A TEATRO · DALL’8 NOVEMBRE In sua movenza è fermo La Compagnia delle Seggiole alla Pergola · Foto Filippo Manzini XXI EDIZIONE

2006 – 2026

VENTUN ANNI ALLA PERGOLA LA DOMENICA MATTINA HA UNA BELLA ABITUDINE Celebriamo la domenica mattina a teatro.

Alla Pergola, dal 2006. C’è chi la domenica mattina se la prende comoda. Noi apriamo le porte segrete della Pergola. In sua movenza è fermo è alla XXI edizione: un titolo immobile, un viaggio che continua da ventun anni. Alla XXI edizione il nostro viaggio teatrale continua ad aprire le porte dei luoghi segreti della Pergola. Tra impresari, soprani, inventori, sarte e macchinisti, scoprirete che il teatro non smette di raccontare storie nemmeno quando il sipario è chiuso. Antonio Meucci, l’inventore La sarta di Eleonora Duse I personaggi di In sua movenza è fermo · Foto Filippo Manzini Prossime domeniche: 8 novembre e 13 dicembre.

Sette domeniche fino a maggio 2027.

Biglietto intero € 15 · Ridotto € 12

Durata circa 1 ora e 15 minuti. XXI EDIZIONE · ORARI E BIGLIETTI Scopri tutte le domeniche della stagione