Un novembre noir. E a Capodanno, botti di risate

La Compagnia delle Seggiole
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|20 NOVEMBRE · ORE 21:00 · TEATRO NICCOLINI
Digitale Purpurea
Tre sorelle.
Firenze, 1969. Tre sorelle, un uomo violento da cui fuggire e una decisione che potrebbe cambiare tutto. Per salvare Dianora dal matrimonio, la Betta e la Gingi sono pronte a spingersi molto lontano.
Al Niccolini torna la commedia noir di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai e un cast rinnovato. Tra tensione e colpi di scena, una storia di riscatto femminile che affronta la violenza domestica e le scelte estreme di chi cerca una via d’uscita.
Venerdì 20 novembre · ore 21:00
|SABATO 7 NOVEMBRE · ORE 20:30
Dal brivido al piacere della tavola.
Un grande… Pellegrino
Una serata a tavola con Pellegrino Artusi, tra racconti, musica, ricette della tradizione e il piacere di stare insieme. A Cooking in Florence torna la Cena Artusiana della Compagnia delle Seggiole: lo spettacolo si intreccia alla cena, portata dopo portata.
Da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene: cotoletta di carciofi, zuppa di fagioli, pollo in fricassea con cicorie e budino di farina di riso.
Cooking in Florence · Via Lapo da Castiglionchio 8
Prenotazioni: info@cookinginflorence.it · 335 646 9869
|LE NOSTRE DOMENICHE A TEATRO · DALL’8 NOVEMBRE
In sua movenza è fermo
La Compagnia delle Seggiole alla Pergola · Foto Filippo Manzini
C’è chi la domenica mattina se la prende comoda. Noi apriamo le porte segrete della Pergola. In sua movenza è fermo è alla XXI edizione: un titolo immobile, un viaggio che continua da ventun anni.
Alla XXI edizione il nostro viaggio teatrale continua ad aprire le porte dei luoghi segreti della Pergola. Tra impresari, soprani, inventori, sarte e macchinisti, scoprirete che il teatro non smette di raccontare storie nemmeno quando il sipario è chiuso.
I personaggi di In sua movenza è fermo · Foto Filippo Manzini
Prossime domeniche: 8 novembre e 13 dicembre.
|PER FINIRE, I BOTTI DI CAPODANNO
I botti di Capodanno?
Li facciamo a teatro. A colpi di risate.
A chiudere l’anno ci pensa L’Acqua Cheta. Il 31 dicembre la commedia di Augusto Novelli torna al Niccolini per un Capodanno tutto fiorentino, tra equivoci, battute e personaggi che sembrano di famiglia. E se a San Silvestro avete già un impegno, vi aspettiamo anche il 3 e il 6 gennaio.
31 dicembre · ore 19:00 e 22:00
|La Compagnia delle Seggiole
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
CF 94074850481 · P. IVA 02292990484