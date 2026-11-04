Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Malibran di Venezia

Omaggio a Ennio Morricone il 7 novembre al Teatro Malibran di Venezia: Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le immagini dei film

Le musiche di Ennio Morricone ritrovano in teatro le immagini dei film per cui sono state scritte. Sabato 7 novembre, alle 19.00, al Teatro Malibran di Venezia, il Maestro Diego Basso dirige i cinquanta orchestrali dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana in Omaggio a Ennio Morricone, con la voce del soprano Claudia Sasso e le proiezioni video che accompagnano l’intera serata.

Il programma dell’Omaggio a Ennio Morricone

Il programma spazia dai western di Sergio Leone alle partiture più intime scritte per Giuseppe Tornatore, fino a pagine meno conosciute del repertorio di Morricone, caratterizzate da una scrittura ritmica e brillante. «Nel film la musica di Morricone sostiene l’immagine con discrezione, ma da sola diventa protagonista», racconta Basso. «Eseguirla significa dirigere opere che, prima ancora che per il cinema, sono pensate come pura musica.»

Le origini dell’Omaggio a Ennio Morricone

L’Omaggio nasce nel 2004, ma le sue radici sono più lontane. Da giovane direttore Basso assisteva alle prove della Roma Sinfonietta, osservando il rapporto di Morricone con gli orchestrali, la cura dei dettagli, la ricerca di precisione. «Ogni volta che mi sedevo in quelle platee era per me un primo incontro», ricorda. Negli anni il concerto si è arricchito di nuove trascrizioni per orchestra, nate anche dal lavoro con Andrea Griminelli, Chris Botti, Aida Garifullina, Sting e Zucchero.

Le proiezioni dei film e il soprano Claudia Sasso

Le proiezioni nascono da una selezione che il direttore porta avanti da tempo, abbinando ogni scena al brano corrispondente. «Non ci siamo limitati a un semplice trailer», spiega. «Le immagini sono scelte tenendo conto del fraseggio musicale e del minutaggio della musica, con l’obiettivo di portare lo spettatore a vivere la storia raccontata nel film nella sua totalità.» Sullo schermo le sequenze dei film scorrono così in parallelo all’esecuzione dal vivo.

Nelle pagine in cui Morricone affida la melodia al canto, all’orchestra si unisce Claudia Sasso. Interprete che si muove tra l’opera e la musica sinfonica contemporanea, il soprano conosce bene queste partiture: è sua la voce dell’album Omaggio a Ennio Morricone, inciso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana sotto la direzione di Basso, e al fianco del Maestro ha preso parte anche ad altri progetti quali Diego Basso Plays Queen.

Informazioni e biglietti

Biglietteria

Biglietti disponibili presso i punti vendita Vela Venezia Unica del Teatro La Fenice: Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Mestre, Dolo.

Vendita anche presso la biglietteria del Teatro Malibran un’ora prima dell’evento, salvo disponibilità.

Biglietteria telefonica: (+39) 041 2722699

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Un viaggio tra proiezioni e musica

Sabato 7 novembre 2026, ore 19.00

Teatro Malibran, Campiello del Teatro 5873, Venezia

Diego Basso, direttore

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Claudia Sasso, soprano

Con il patrocinio di Regione del Veneto, Ministero della Cultura e Venezia Unica

Omaggio a Ennio Morricone è una produzione AVA Sound Live Music

Per informazioni

www.diegobasso.com