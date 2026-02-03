Lo spettacolo in programma nello storico teatro lagunare, martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20.30

“RISATE FINTE”: AL TEATRO A L’AVOGARIA DI VENEZIA IL MAESTRO DELLA COMICITA’, SAVERIO RAIMONDO

Venezia 2 febbraio 2026

Al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa), sbarca uno dei maestri riconosciuti della comicità. Martedì 10 febbraio, ore 20.30, nello storico spazio scenico lagunare è in programma “Risate Finte”, lo spettacolo da stand-up comedian del celebre comico e volto televisivo, Saverio Raimondo. Un flusso ininterrotto di battute su ogni argomento, sul clima, sulla Terza Guerra Mondiale, sulla sua vita privata. Dal sesso alla tecnologia, dalla casa alle tasse, non c’è aspetto della nostra vita quotidiana contemporanea che non venga metabolizzato e digerito dalla satira feroce e dall’umorismo spudorato di Saverio Raimondo, stand-up comedian irriverente che gioca in modo sfrontato con i tabù.

Per il linguaggio e i temi trattati, lo spettacolo è riservato a un pubblico adulto e consenziente dotato di senso dell’umorismo.

Come afferma lo stesso Raimondo: “La stand-up comedy ora va nei teatri, passa sui nostri smartphone… Ma è una comicità da bar, informale e disinibita, che con il teatro e gli algoritmi ha poco a che fare. Per questo io continuo a esibirmi nei locali e nei club, perché è qui che ci si diverte di più! Il materiale che porto in giro è una miscela fra cose nuove e standard del mio repertorio; e ogni sera improvviso sempre un po’, per mantenere vivo lo spettacolo. Io sul palco non recito; io mi esibisco. E invito il pubblico a lasciarsi andare, e godersi la serata”.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l’artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell’essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e – nello specifico – le certezze dello spettatore.

