Prosegue con l’aggiunta di cinque nuove date il fitto tour di TOSELLO, per la presentazione del nuovo disco “NEL DISORDINE DELLE COSE”, pubblicato lo scorso 28 novembre da Materiali Sonori.

“Nel disordine delle cose” è un album terapeutico: la voce di Tosello — intensa, a tratti straziante, insieme maschile e femminile — si muove nello spazio sottile tra caos e ordine, abitando la distanza che separa la frenesia della contemporaneità dalla nostra essenza più profonda. Ne nasce un linguaggio capace di dare forma concreta alla fragilità, mentre la musica diventa un luogo sorprendente di sospensione. Ad arricchire il disco, due ospiti d’eccezione: Stefano “Edda” Rampoldi e Mauro “Mao” Gurlino, presenti in altrettanti brani.

L’album è stato anticipato dai singoli e video “Ci sarà un altro autunno” e “Salto nel vuoto” feat. Edda.

“Ci sarà un altro autunno”: https://www.youtube.com/watch? v=ciLHS5bcKyY

“Salto nel vuoto” feat. Edda: https://www.youtube.com/watch? v=cZQBZr0F9Wk

Lo stile di Tosello nasce dall’incontro di molteplici influenze: dal brit pop al rock, dalla canzone d’autore italiana alla musica anglosassone e americana degli anni ‘90, sua principale fonte di ispirazione. Aostano, classe ‘82, ha all’attivo due EP e due album, oltre a partecipazioni a festival, programmi radiofonici e televisivi. A nutrire la sua ispirazione, una passione instancabile per la natura, per la musica e per l’essere umano.

Registrato tra Aosta e Barcellona e prodotto da Flavio Ferri, cofondatore dei Delta V, “Nel disordine delle cose” riflette la sua esperienza e visione musicale, con arrangiamenti sofisticati, freschi e coinvolgenti, e una fusione audace di suoni e generi. Le sezioni di fiati conferiscono un’atmosfera elegante e vivace, mentre le chitarre creano il contrasto perfetto con momenti di intimità e leggerezza pop. Un album che non teme di spostarsi dall’indie al jazz, dall’alt-rock al pop. In ogni brano, l’alternanza di groove e intensità crea una narrazione in continua evoluzione, che abbraccia una nuova forma di presenza, anche nelle atmosfere più rarefatte, senza rinunciare alla grazia.

Link order: https://materiali- sonori.myshopify.com/products/ tosello-nel-disordine-delle- cose-cd?_pos=1&_sid=85c32196f& _ss=r

Hanno detto del disco:

“Dal brit pop al rock, dalla canzone d’autore alle atmosfere decadenti di certa musica britannica. Lo stile musicale di Tosello (…) non vuole dimostrare niente a nessuno, ma propone una serie autorevole di canzoni che vogliono farci riflettere sulla complessità del contemporaneo.”

Stefano Crippa su Il Manifesto

“Navigare in un caos personale così profondo da diventare una condizione esistenziale non è facile, eppure questo cantautore valdostano fa intimamente suo questo intricato groviglio emotivo, trasformandolo in una dimora dalle pareti di vetro dove sentimenti e sensazioni diventano poesia.”

Stefano D’Elia su Rumore

“E se i testi sono decisamente riusciti anche nella loro tendenza onirica e simbolica, le musiche e gli arrangiamenti non sono da meno, capaci di rispettare ogni verso e di sottolinearne la valenza.”

Michele Neri per Archivio discografico

“L’album di Tosello offre un’esperienza sonora completa (…) ricca di dettagli e di un sottobosco musicale molto fitto, sul quale si appoggia la sua voce molto delicata e quasi cauta. Arricchito da collaborazioni scelte con cura, il disco è cantautorale ma in senso contemporaneo, con vista su un patrimonio musicale allargato e creativo, il che non impedisce naturalmente la scrittura di testi intelligenti e suggestivi.”

Fabio Alcini su TRAKS

“Album di ottimo pregio, intenso, all’insegna di una nuova visione della musica pop.”

Antonio Bacciocchi per RadioCoop

“(…) Il disco si colloca al crocevia tra introspezione e sperimentazione, offrendo un racconto musicale complesso e stratificato, dove l’ordine e il caos convivono in un dialogo costante.”

4quarti magazine

“Tosello firma il suo disco più profondo, fragile e necessario.”

Angelo Vezzoli su Vezzart

“Poesia sonora in grado di scaldare gli animi invernali attraverso fraseggi autorali che incontrano peripezie jazz e una musica mai banale per un tentativo di ricerca che si sovrappone alla bellezza e alla meraviglia che risiede in ognuno di noi.”

Marco Zordan su IndiePerCui

“Si può provare a rimettere in sesto un mondo che ci appare a pezzi tramite la musica, lo si può fare con un disco, una manciata di canzoni per provare a riscrivere la realtà, cercando attraverso la scrittura di darsi una spiegazione, di creare una sorta di geografia più razionale, quantomeno per quanto riguarda i nostri sentimenti.”

Raffaele Calvanese per ShockWaveMagazine

“Un disco che ha il pregio di avere tante cose da dire, di dirle con cura e di non avere voglia di sedersi sugli allori, di trovare la grazia in equilibri instabili.”

Arianna Marsico per Mescalina

“I testi, intensi, mirano a stuzzicare la natura esistenziale di ognuno di noi; gli arrangiamenti si muovono tra la leggerezza del pop e l’intensità del groove.”

Costanza Rigano per Artists and Bands

“Un disco solido e maturo, in grado di confermare Tosello come una presenza significativa nel panorama del cantautorato nostrano.”

Piergiuseppe Lippolis per MusicMap

“Esiste un filo rosso che lega tutti gli elementi della nostra vita, emozioni, pensieri e paure e Davide Tosello lo descrive benissimo (…)”

Giulio Paravani per CSI Magazine

“Tra i cantautori della scena musicale italiana di questi ultimi anni, Tosello si distingue come uno dei nomi più interessanti, meno convenzionali e visionari del circuito indie.”

Matteo Anceschi per The Beat

“è come entrare in una stanza piena di oggetti apparentemente sparsi, per poi accorgersi, poco a poco, che ogni elemento è lì per una ragione precisa. È un disco che non chiede attenzione distratta, ma presenza: si offre come esperienza immersiva, emotiva e concettuale, capace di parlare al caos individuale e collettivo senza mai scivolare nella retorica o nell’autocompiacimento.”

Anna Cimenti per Tempi Duri

“Nella frenesia del mondo contemporaneo, Tosello utilizza la musica per creare un periodo di sospensione per poter riflettere e connettersi col proprio mondo interiore.”

Foxy Lady Ascolta

Crediti del disco “Nel disordine delle cose”

Etichetta discografica: Materiali sonori

Musica e testi: Davide Tosello

Prodotto da: Flavio Ferri

Missaggio e Mastering: Flavio Ferri (presso Republica Recordings – Barcellona)

TOSELLO

Davide Tosello, in arte Tosello, è un cantautore e polistrumentista italiano. Nato ad Aosta nel 1982, si avvicina alla musica da ragazzo, con lo studio del canto, della fisarmonica, della chitarra e del pianoforte. La curiosità lo porta a militare in diversi gruppi – come i Yolk, i Dalton, i Galactica e gli Out of Blue – spaziando dal punk al rock, fino alla new wave anni Ottanta.

Nel 2013 pubblica il primo EP, “Silenziosamente”, registrato e mixato presso il MeatBeat Studio di Raffaele Neda D’Anello, che ne è anche etichetta. Gran parte dei i testi e le musiche sono scritti da Davide Tosello, gli arrangiamenti curati con il gruppo Kedivè: Simone Pellicanò alla batteria, Enrico Laganà al basso e Luca Consonni alla chitarra, che contribuisce anche alla stesura di alcuni brani. Il progetto viene proposto nei più importanti festival regionali e nell’ambito della Saison Culturelle al teatro Splendor di Aosta.

Nel 2016, nell’ambito della rassegna “Strade del cinema muto”, Tosello musica con Kedive il film muto “Hard Luck” di Buster Keaton ed esce il secondo EP, “Anime”, autoprodotto e arrangiato sempre con il gruppo Kedivè. I testi e le musiche sono in parte di Tosello, in parte da Consonni. Nello stesso anno partecipa al programma “Mezzogiorno in Famiglia” in diretta su Raidue e condotto da Amadeus, per eseguire “Canzone per te” di Sergio Endrigo accompagnato dall’orchestra del Maestro Mazza.

Nel 2018 esce il primo album, “In Cinque Secondi”, con il supporto artistico di Simone Momo Riva, produttore e arrangiatore polistrumentista dell’etichetta TdE ProductionZ, e il singolo scelto per l’anteprima, “Incanto”, esce in esclusiva su “L’Espresso”. Si tratta di una svolta musicale e artistica sia per gli arrangiamenti che per la sperimentazione: le chitarre elettriche dei precedenti lavori lasciano spazio alla magia eterea del pianoforte, che è l’elemento centrale del disco, con l’aggiunta di ritmi elettronici e synth analogici. Tra il 2018 ed il 2019 si susseguono festival nazionali e le finali di concorsi importanti, come “Una vita da cantautore”, “Fantastico Festival” e “Casa Sanremo”, ospite di Red Ronnie. Nell’estate 2019, infine, il tour del disco tocca il nord Italia con più di 50 date.

Nel 2021 esce il secondo album, quarto lavoro discografico, “Il Suono del Secolo”, sempre con il supporto artistico di Simone Momo Riva, questa volta con etichetta discografica RED OWL RECORDS. Il singolo “Clio” viene scelto per rappresentare la Valle D’Aosta nel programma radiofonico Euro Indie Music, che raccoglie musica da tutto il mondo. “Il Suono del Secolo” è un viaggio attraverso sonorità oniriche che strizzano l’occhio al passato: un disco semplice, immediato, caratterizzato da atmosfere pop di stampo british e testi evocativi. Ogni brano è strettamente collegato per tematiche ed immagini, quasi a sembrare una sorta di concept album. L’ukulele è lo strumento principale, che fa da collante, presente nella maggior parte delle canzoni.

Nel 2022 Tosello partecipa al programma televisivo “The Coach”, in diretta su la 7Gold, arrivando alle semifinali.

Nel 2025 iniziano le registrazioni del terzo album, con la produzione artistica di Flavio Ferri – musicista, cantante, sound engineer, scopritore di talenti e co-fondatore dei Delta V e Jean Paul Agambi Quartet –, pubblicato il 28 novembre da “Materiali sonori”.

Discografia:

2013 – Silenziosamente (EP)

2016 – Anime (EP)

2018 – In Cinque Secondi (album)

2021 – Il Suono del Secolo (album)

2025 – Nel disordine delle cose (album)

