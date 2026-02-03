L’ In…Stabile Compagnia della parrocchia di San Giuseppe presenta il suo nuovo spettacolo: Ritorno a Viale dei Ciliegi

Michael non ha mai lasciato la sua casa in Viale dei Ciliegi. Ormai adulto, si ritrova alle prese con le responsabilità e le difficoltà della vita quotidiana, aiutato da sua sorella Jane e insieme si ritrovano a confrontarsi con un presente complesso, che sembra aver offuscato i colori dell’infanzia.

Ma nel momento del bisogno il vento dell’est soffia di nuovo e una figura familiare fa ritorno: la loro tata.

Con il suo arrivo, i ricordi riaffiorano e le magiche avventure di un tempo tornano a vivere, ricordando a Jane e Michael che l’immaginazione, la fiducia e la meraviglia non appartengono solo ai bambini.

Ancora una volta, sarà lei ad accompagnarli nel superare le difficoltà, dimostrando che un pizzico di magia può cambiare lo sguardo sul mondo, a ogni età.

Ritorno a Viale dei Ciliegi è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, che intreccia memoria e presente, parlando a grandi e piccoli e invitando il pubblico a non dimenticare mai l’importanza dei propri sogni anche nella vita di tutti i giorni.

Sabato 21 e 28 Febbraio ore 21.00

Domenica 22 Febbraio e 1 Marzo ore 17.15

Teatro Parrocchia San Giuseppe Artigiano – via Dalpozzo, 19 FAENZA (RA)

PREVENDITA:

– tramite messaggio WhatsApp al 370 325 5878 oppure alla mail teatrosangiuseppefaenza@gmail. com (Invia il nominativo di riferimento, data spettacolo, numero posti da prenotare specificando eventuali ridotti – Segnala eventuali esigenze per posti disabili o altre necessità – I posti sono assegnati seguendo l’ordine di prevendita partendo dal centro platea).

Attendi conferma

Posto intero: Euro 12,50

Ridotto fino a 5 anni: Euro 10,00

Biglietteria aperta: sabato 21 e 28 febbraio dalle 14.30 alle 16.30, e da un’ora prima di inizio di ogni spettacolo.