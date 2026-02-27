C’è Musica & Musica 3.0
Dan Brown – La sinfonia degli animali
Continuano gli spettacoli domenicali del ciclo di appuntamenti di “C’è Musica & Musica”, giunto alla terza edizione.
In cartellone, domenica 1º marzo alle ore 11, ‘La sinfonia degli animali’ di Dan Brown.
Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento; la voce recitante è di Ginevra Fenyes.
Le colazioni per i bambini sono offerte da Unicoop Firenze
Firenze, 27 febbraio 2026 – Riprendono gli appuntamenti domenicali del ciclo di spettacoli C’è Musica & Musica 3.0 dedicati ai giovani, alle famiglie e a un giovane pubblico curioso di scoprire il mondo del teatro attraverso nuove esperienze musicali.
Domenica 1° marzo alle ore 11, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio va in scena La sinfonia degli animali, un affascinante incontro tra musica e narrazione di Dan Brown e ispirato all’opera originale del celeberrimo scrittore statunitense.
Questa composizione, che richiama per spirito e stile celebri esempi come Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns (andato in scena al Maggio lo scorso novembre sempre nell’ambito degli appuntamenti di C’è Musica & Musica) conduce il pubblico in un ‘viaggio’ musicale in compagnia di creature immaginarie e suggestive animate e raccontate dalla leggerezza della musica.
Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, mentre la parte narrativa è affidata a Ginevra Fenyes che accompagna il pubblico attraverso un colorata mattinata musicale.
La locandina:
DAN BROWN
La sinfonia degli animali
—
Direttore Carlo Benedetto Cimento
Voce recitante Ginevra Fenyes
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Prezzi:
Posto unico: 15€
Durata complessiva 1 ora e 15 minuti circa