C’è Musica & Musica 3.0



Dan Brown – La sinfonia degli animali

Continuano gli spettacoli domenicali del ciclo di appuntamenti di “C’è Musica & Musica”, giunto alla terza edizione.

In cartellone, domenica 1º marzo alle ore 11, ‘La sinfonia degli animali’ di Dan Brown.

Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento; la voce recitante è di Ginevra Fenyes.

Le colazioni per i bambini sono offerte da Unicoop Firenze

Firenze, 27 febbraio 2026 – Riprendono gli appuntamenti domenicali del ciclo di spettacoli C’è Musica & Musica 3.0 dedicati ai giovani, alle famiglie e a un giovane pubblico curioso di scoprire il mondo del teatro attraverso nuove esperienze musicali.

Domenica 1° marzo alle ore 11 , nella Sala Mehta del Teatro del Maggio va in scena La sinfonia degli animali, un affascinante incontro tra musica e narrazione di Dan Brown e ispirato all’opera originale del celeberrimo scrittore statunitense.

Questa composizione, che richiama per spirito e stile celebri esempi come Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns (andato in scena al Maggio lo scorso novembre sempre nell’ambito degli appuntamenti di C’è Musica & Musica) conduce il pubblico in un ‘viaggio’ musicale in compagnia di creature immaginarie e suggestive animate e raccontate dalla leggerezza della musica.

Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, mentre la parte narrativa è affidata a Ginevra Fenyes che accompagna il pubblico attraverso un colorata mattinata musicale.

La locandina :

DAN BROWN

La sinfonia degli animali

—

Direttore Carlo Benedetto Cimento

Voce recitante Ginevra Fenyes

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Prezzi :

Posto unico: 15€

Durata complessiva 1 ora e 15 minuti circa