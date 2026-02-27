Senza categoria

Dan Brown – La sinfonia degli animali

Redazione
Redazione
80

C’è Musica & Musica 3.0


Dan Brown – La sinfonia degli animali

 

Continuano gli spettacoli domenicali del ciclo di appuntamenti di “C’è Musica & Musica”, giunto alla terza edizione.

 

In cartellone, domenica 1º marzo alle ore 11, ‘La sinfonia degli animali’ di Dan Brown.

 

Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento; la voce recitante è di Ginevra Fenyes.

 

Le colazioni per i bambini sono offerte da Unicoop Firenze

 

 

Firenze, 27 febbraio 2026 – Riprendono gli appuntamenti domenicali del ciclo di spettacoli C’è Musica & Musica 3.0 dedicati ai giovani, alle famiglie e a un giovane pubblico curioso di scoprire il mondo del teatro attraverso nuove esperienze musicali.

Domenica 1° marzo alle ore 11, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio va in scena La sinfonia degli animali, un affascinante incontro tra musica e narrazione di Dan Brown e ispirato all’opera originale del celeberrimo scrittore statunitense.

Questa composizione, che richiama per spirito e stile celebri esempi come Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns (andato in scena al Maggio lo scorso novembre sempre nell’ambito degli appuntamenti di C’è Musica & Musica)  conduce il pubblico in un ‘viaggio’ musicale in compagnia di creature immaginarie e suggestive animate e raccontate dalla leggerezza della musica.

Sul podio della Sala Mehta il maestro Carlo Benedetto Cimento dirige l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, mentre la parte narrativa è affidata a Ginevra Fenyes che accompagna il pubblico attraverso un colorata mattinata musicale.

La locandina:

DAN BROWN

La sinfonia degli animali

Direttore Carlo Benedetto Cimento

Voce recitante Ginevra Fenyes

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Prezzi:

Posto unico: 15€

Durata complessiva 1 ora e 15 minuti circa

Il primo Agosto
#Ceraunavoltaahollywood di Q. #Tarantino
Orlando furioso
New Evo Festival
“Odissea – Un racconto mediterraneo” con Moni Ovadia
Condividi questo articolo
Articolo precedente FATOUMATA DIAWARA  DISPONIBILE DA OGGI  “DJANNE”
Articolo successivo Rothko Chapel di Morton Feldman

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Pirandello Pulp
Recensioni/Articoli Roma
Rothko Chapel di Morton Feldman
Concerto Firenze
Dan Brown – La sinfonia degli animali
Senza categoria
FATOUMATA DIAWARA  DISPONIBILE DA OGGI  “DJANNE”
Musica