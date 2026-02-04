Donna NON rieducabile: la storia di Anna Politkovskaja

In scena venerdì 6 febbraio al Teatro Lucciola di Sesto Fiorentino (FI)

“Donna NON rieducabile” è uno spettacolo teatrale intenso e necessario, dedicato alla figura di Anna Politkovskaja, giornalista russa di origini ucraine, simbolo della libertà di stampa e del coraggio civile.

Dal 1998 Anna Politkovskaja è stata gli occhi e la voce della seconda guerra in Cecenia, dell’invasione del Daghestan e dell’Inguscezia. Attraverso i suoi articoli, i libri e le inchieste pubblicate per la Novaja Gazeta, ha raccontato con ostinazione e lucidità le atrocità della guerra, dando voce alle vittime e denunciando le responsabilità del potere.

Con il solo uso delle parole, Politkovskaja riusciva a costruire immagini precise, testimonianze “vedute con gli occhi, toccate con mano”. Per questo è diventata una reietta per la sua patria. Minacce di morte, aggressioni e persino un tentativo di avvelenamento non hanno mai fermato la sua voce.

Anna Politkovskaja è stata uccisa nell’ascensore del suo palazzo, il giorno del compleanno del Presidente Vladimir Putin. Un’esecuzione.

I suoi appunti, il computer e l’ultima inchiesta sul Presidente sono stati sequestrati e successivamente fatti sparire. Di Anna non resta soltanto una lapide o un giornale crivellato di colpi. Resta la sua determinazione, una vita interamente dedicata alla verità, alla denuncia, alla resistenza morale.

In scena, l’attrice Cristina Bacci conduce il pubblico tra le mura della Novaja Gazeta, dentro le macerie di un mondo segnato dalla violenza e dall’oppressione, fino a incontrare la donna che non si è mai nascosta e non si è mai arresa. Tra il silenzio imposto e l’urlo costante della ribellione, “Donna NON rieducabile” è un atto teatrale di memoria, responsabilità e testimonianza.

DONNA NON RIEDUCABILE

Produzione La Maschera di Dioniso

Regia Raffaella Afeltra

Con Cristina Bacci e Filippo Magazzini

INFO SPETTACOLO

📍 Teatro Lucciola – Piazza IV Novembre, 55 – Sesto Fiorentino (FI)

📅 Data: 6 febbraio

🕒 Orario: 21:00

🎟 Biglietti: Ticket.it