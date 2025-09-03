Bagno a Ripoli dei lettori 2025

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre tra la Biblioteca Comunale di Bagno a Ripolie la Fonte della Fata Morgana 10 appuntamenti a ingresso gratuito Bagno a Ripoli dei lettori: l’edizione 2025 con Concita De Gregorio, Simon & The Stars e Fabio Genovesi Tre giorni di talk, presentazioni, incontri, iniziative speciali ed eventi dedicati ai più piccoliper il festival che dà voce a protagonisti e protagoniste della cultura contemporanea

Bagno a Ripoli (FI), 3 settembre 2025 – Dal 5 al 7 settembre a Bagno a Ripoli (Fi) arriva l’edizione 2025 di Bagno a Ripoli dei lettori, il festival che dà voce ai protagonisti e alle protagoniste della cultura contemporanea per tre giornate di talk, presentazioni ed eventi a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento tra la Biblioteca Comunale e la Fonte della Fata Morgana con Concita De Gregorio, Simon & The Stars e Fabio Genovesi, che incontreranno il pubblico dialogando con scrittori e giornalisti. Ospiti anche Valerio Aiolli, Jessica Chia, Fabio Albertini e Ilaria Maria d’Urbano. Tra le iniziative speciali “Esperienza Book”, l’originale percorso meditativo per ricercare il benessere tra le pagine di un libro, ideato e curato dalla life coach Raffaella Martinelli, e “Yoga tra le righe”, sessione yogica sul filo di pagine e parole con Ilaria Castellino. Bagno a Ripoli dei lettori gode del patrocinio e sostegno del Comune di Bagno a Ripoli e del sostegno di Toscana Energia, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli (ingresso gratuito, in caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nelle sale interne della Biblioteca. Info: www.lacittadeilettori.it).

Entrando nel dettaglio del programma la manifestazione partirà venerdì 5 alle 17.30 negli spazi della Biblioteca (via di Belmonte 38) con la giornalista e autrice Concita De Gregorio, che in conversazione con Gabriele Ametrano introdurrà “Di madre in figlia” (Feltrinelli), romanzo in cui intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita nelle voci di Marilù, Angela e Adè: donne subito così vere, così vulnerabili e vive da risuonare immediatamente intime. Avanti alle 18.30 con Jessica Chia, giornalista e coautrice de “La staffetta senza nome” (Solferino Editore) che insieme al giornalista Iacopo Gori approfondirà storia della staffetta partigiana Sandra Ghidelli, una delle tante eroine della Resistenza messe dalla Storia in secondo piano rispetto ai colleghi uomini. E poi alle 19.30 Valerio Aiolli e il suo “Portofino Blues” (Voland), in cui tramite una misteriosa vicenda di cronaca – la morte della contessa Francesca Vacca Agusta – si ricostruisce la storia industriale, politica e di costume dell’Italia, in dialogo con lo scrittore Luca Starita.

Sabato 6 sempre in Biblioteca via alle 16.00 con attività dedicate a giovani lettori e lettrici, e alle 17.00 uno dei momenti più attesi: il talk “Rinascita tra stelle e tarocchi” che vedrà confrontarsi l’astro-blogger più seguito d’Italia Simon & The Stars e l’esperto di tarocchi Fabio Albertini a partire dalle pagine dei rispettivi libri “Oroscopo 2025” (Mondadori) e “Mano ai tarocchi” (Gribaudo). E poi alle 18.00 la poeta Ilaria Maria d’Urbano, che discuterà con la giornalista Ginevra Barbetti dell’ultima raccolta “Mani di prugna” (Nino Aragno Editore), un dialogo incessante tra vita, morte e amore, e alle 19.00 chiusura di giornata con Fabio Genovesi, che sempre in compagnia di Ginevra Barbetti racconterà “Mie magnifiche maestre” (Mondadori), grande omaggio alle donne della sua famiglia.

Si prosegue domenica 7 con un momento dedicato ai lettori mattinieri: alle 10.00 presso la Fonte della Fata Morgana (via di Fattucchia 21) “Yoga tra le righe”, pratica di yoga a cura dell’insegnante Ilaria Castellino a partire dalle pagine di “Un nuovo mondo” di Eckhart Tolle (Mondadori). Alle 11.00 seguirà “Esperienza Book”, percorso meditativo condotto da Raffaella Martinelli sul filo di “Psicologia archetipica” (Treccani), scritto seminale dello psicoanalista e filosofo statunitense James Hillman. Coach, counselor e costellatrice familiare dal curriculum pluridecennale e direttamente collegata agli insegnamenti di Alejandro Jodorowsky e di Bert Hellinger, Raffaella Martinelli offrirà ai partecipanti – tramite tecniche accessibili a tutti come il respiro consapevole, le visualizzazioni evolutive e la meditazione interattiva – un’opportunità di riconoscimento di sé e dell’altro all’interno di un contesto di totale e spontanea reciprocità. Per uno sguardo più ampio e consapevole sulle relazioni, permettere di rilasciare emozioni ed esperienze pesanti e favorire stati di introspezione liberatori ed evolutivi (è necessario portare un tappetino per attività a terra e un abbigliamento comodo, l’organizzazione non fornirà materiale per lo svolgimento di queste attività).

Non solo: in arrivo in autunno due appuntamenti extra. Mercoledì 24 settembre alle 17.30 la presentazione di “A esequie avvenute” (Einaudi), ultima novità firmata Massimo Carlotto, considerato tra i migliori scrittori noir e hard boiled a livello internazionale, che a trent’anni dal primo romanzo che lo ha visto protagonista riporta in scena il personaggio dell’investigatore Marco Buratti, alias l’Alligatore. Mercoledì 19 novembre alle 17.30 spazio a Nicoletta Verna, autrice insignita della menzione speciale al prestigioso Premio Calvino che parlerà dell’ultimo lavoro “I giorni di vetro” (Einaudi): la vicenda di Redenta, nata a Castrocaro il giorno del delitto Matteotti e simbolo dell’ostinata speranza umana di fronte allo scandalo della Storia.

“Se leggere è l’esplorazione dell’universo come scriveva Marguerite Duras, con Bagno a Ripoli dei lettori ha inizio un nuovo viaggio alla scoperta di voci, storie e connessioni”, affermano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora alla cultura Paola Nocentini. “Un appuntamento ormai radicato e sempre atteso per il nostro comune che anche quest’anno offre al pubblico interlocutori di grandissima qualità. Un momento collettivo per conoscere un po’ meglio il mondo in cui viviamo e per provare a comprenderlo grazie alla cultura e ai suoi protagonisti”.

“Bagno a Ripoli dei lettori ha sempre rappresentato una tappa fondamentale per il percorso toscano dell’Associazione Wimbledon APS”, dice Gabriele Ametrano presidente dell’Associazione Wimbledon. “Settembre significa ripresa delle attività, avvio dei percorsi culturali e visione di progettualità: la letteratura è per noi un tassello fondamentale di crescita collettiva e consapevolezza sociale, ed è con questa idea che ricominciamo immediatamente dopo le vacanze estive”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Info: www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori

Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori