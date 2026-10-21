“Festival d’autunno”, il 23 ottobre c’è “Smile”

La spettacolo in programma venerdì prossimo si terrà al museo Marca della città capoluogo della regione Calabria

A volte basta un sorriso per cambiare un incontro. Un gesto semplice, che non ha bisogno di parole e che la danza può trasformare in movimento e racconto. È da questa idea che nasce Smile, lo spettacolo in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 18:30, al Museo MARCA di Catanzaro, inserito nel cartellone della XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

Dopo il fine settimana inaugurale dedicato alla musica, il Festival apre le porte alla danza contemporanea, invitando il pubblico a lasciarsi coinvolgere da un linguaggio che racconta ciò che spesso le parole non riescono a esprimere. Smile nasce dall’incontro di due visioni coreografiche, firmate da Marco Laudani e Claudio Scalia, che confluiscono in un unico progetto prodotto da Scenario Pubblico Centro di Rilevante Interesse per la Danza, in collaborazione con Ocram Dance Movement.

Le dichiarazioni della direttrice artistica

«Con Smile il Festival d’Autunno – ha affermato la direttrice artistica – invita il suo pubblico a riconoscere il valore di un gesto che crea vicinanza, un ponte tra gli animi che verrà rappresentato dalle splendide coreografie portate in scena dagli interpreti della CompagniaZappalàDanza2. La cornice del Museo delle Arti del capoluogo contribuirà a creare l’atmosfera raccolta e unica necessaria per godere al meglio di questo incontro tra corpi e anime».

Un sorriso, due visioni coreografiche

Il sorriso diventa il filo conduttore di un viaggio nelle relazioni umane, raccontate attraverso gli sguardi e il movimento. Può nascere davanti a un caffè o a un calice condiviso, ma sulla scena acquista un significato più profondo: diventa un modo per avvicinarsi, per trovare un’intesa con gli altri.

A guidare il racconto saranno anche le musiche, che appartengono a mondi diversi: dalle composizioni di Ennio Morricone alla celebre L’Italiano di Toto Cutugno, fino alle pagine più note de La Traviata. I danzatori della CompagniaZappalàDanza2 intrecceranno le proprie evoluzioni alle note, dando forma a un percorso in cui gesti quotidiani e grandi emozioni si incontrano.

I protagonisti

Nata nel 2015, la CompagniaZappalàDanza2 si propone di rinnovare il repertorio storico con una nuova generazione di danzatori, offrendo loro un contesto professionale nel quale crescere e confrontarsi con interpreti di alto livello. In Smile, i costumi di Gabriella Palomba e Theama for Dance contribuiranno a definire l’identità visiva dello spettacolo, mentre la voce registrata di Irene Quirós accompagnerà il pubblico nei diversi passaggi della coreografia.

La danza da vicino: una lezione con Claudio Scalia

La giornata si aprirà alle ore 16:30 con una lezione di danza contemporanea tenuta da Claudio Scalia, docente e coreografo di fama internazionale. Un’occasione per avvicinarsi a questa disciplina, conoscerne più da vicino il linguaggio e approfondirne gli aspetti tecnici ed espressivi. La lezione affiancherà lo spettacolo, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con la danza anche attraverso la pratica.

Con Smile, il Festival d’Autunno prosegue il suo percorso tra linguaggi artistici differenti, portando la danza in un luogo della città dedicato alla cultura e offrendo al pubblico un’occasione per guardare con occhi nuovi un gesto che appartiene alla vita di tutti.

I biglietti del Festival

I biglietti sono disponibili nella segreteria del Festival a Catanzaro (di fronte al Teatro Politeama), su www.festivaldautunno.com e presso tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne

(https://www.ticketone.it/event/smile-museo-marca-21892158/?affiliate=IGA ).

Per eventuali informazioni contattare il numero 351/7976071