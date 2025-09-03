Stasera a Santo Spirito

Sant’Agostino in scena con La Compagnia delle Seggiole Si sono concluse con grande partecipazione le serate di Tracce di Umanità a Roselle: tre notti indimenticabili tra teatro, poesia e archeologia che hanno emozionato il pubblico sotto la luna. Oggi ci spostiamo a Firenze, in uno dei luoghi più suggestivi della città: Sabato 30 agosto – Chiostro della Basilica di Santo Spirito, Firenze

Non c’è un “allora” dove non esiste il tempo

Letture drammatizzate dall’opera di Sant’Agostino, scritte da Riccardo Ventrella e interpretate da La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Comunità Agostiniana.

Dalle 20.30 visita guidata al complesso monumentale, compresa la Sala del Capitolo, gli affreschi del Poccetti e il celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. E non finisce qui…

Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna a grande richiesta con due repliche straordinarie:

9 e 10 settembre 2025 – Villa Bardini, Firenze

Uno spettacolo scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli: un viaggio tra parole, musica e pittura per raccontare l’anima irriducibile di Frida Kahlo. Vi aspettiamo questa sera e nei prossimi appuntamenti per continuare a vivere insieme un’estate di emozioni, teatro e bellezza.