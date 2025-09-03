ORT – ANTEPRIMA DI STAGIONE NEL SEGNO DI MOZART E CHERUBINI

ANTEPRIMA DI STAGIONE NEL SEGNO DI MOZART E CHERUBINIL’ORT accolta in Santa Croce per un concerto a ingresso libero, nel 45° anno dalla sua fondazioneUna iniziativa che rafforza il progetto di collaborazione tra l’Orchestra della Toscana e l’Opera di Santa CroceL’ingresso è libero, le prenotazioni saranno attive da lunedì 1° settembreL’Orchestra della Toscana apre la nuova stagione, in Santa Croce, con un omaggio musicale alla città, nel 45° anno della sua fondazione. La grande musica di Mozart e Cherubini dialoga con i suggestivi spazi della basilica, luogo di straordinaria sintesi tra arte, spiritualità e memoria.L’appuntamento è per mercoledì 10 settembre alle ore 21.00, a ingresso libero su prenotazione. I biglietti saranno disponibili dal 1° settembre alle ore 12.00 . Il programma accosta due pagine musicali diverse per epoca e linguaggio, ma entrambe cariche di profondità e significati.La serata si apre con la Marche religieuse di Luigi Cherubini, autore fiorentino di nascita ma attivo a lungo in Francia, tra i protagonisti della grande scuola sinfonico-corale tra Sette e Ottocento e celebrato tra i Grandi di Santa Croce con un monumento a lui dedicato in basilica. In questo breve brano, composto nel 1825 per una cerimonia commemorativa in onore del duca di Berry, Cherubini condensa la sua scrittura solenne e severa, capace di toccare corde profonde con pochi, misurati elementi.A seguire, il celebre Requiem in re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart, ultima partitura del compositore salisburghese, rimasta incompiuta alla sua morte nel 1791. Il Requiem è diventato nel tempo uno dei capisaldi della musica sacra di ogni epoca, per l’intensità drammatica e la forza spirituale con cui affronta il tema della morte. Sospesa tra ombra e luce, fede e mistero, la partitura alterna momenti di grande impatto corale a pagine di intimo raccoglimento, dando voce a un’umanità fragile ma non rassegnata.Sul podio l’ORT schiera il suo direttore principale Diego Ceretta, affiancato dal Coro Harmonia Cantata, preparato da Raffaele Puccianti, e da un quartetto di solisti composto da Francesca Pia-Vitale (soprano), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Dave Monaco (tenore) e Francesco Leone (basso).Un concerto che unisce alla forza della musica la magia del contesto che lo ospita, la Basilica di Santa Croce è infatti simbolo di identità nazionale e valori universali condivisi. La collaborazione con l’Opera di Santa Croce, che rende possibile questo appuntamento, si rinnova anche quest’anno come espressione concreta di un’alleanza culturale radicata nel tempo e nello spazio.ANTEPRIMA DI STAGIONE ORT – FIRENZEMercoledì 10 settembre 2025, ore 21:00 Firenze, Basilica di Santa Croce Ingresso gratuito su prenotazione dal 1° settembre sul sito di Opera di Santa Croce www.santacroceopera.itProgramma:Luigi Cherubini – Marche religieuse Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem in re minore K.626Direttore: Diego CerettaSolisti: Francesca Pia-Vitale, Eleonora Filipponi, Dave Monaco, Francesco Leone Coro Harmonia Cantata – maestro del coro: Raffaele Puccianti Orchestra della Toscana

