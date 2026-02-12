Cuffie alle orecchie, «Il Grande Gatsby» diventa un’azione teatrale itinerante attraverso gli spazi del Ridotto.

Progetto giunto alla quarta edizione rivolto alle scuole: la prima volta di un capolavoro della letteratura americana in scena.

16-20, 23-27 febbraio, 2-6 marzo, ore 10.30

Politeama Educational/Capolavori dietro le quinte

IL GRANDE GATSBY

liberamente tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald

con Běla Dobiášová e Francesco Gori

direzione artistica e concept Beatrice Magnolfi e Davide Venturini

voce narrante Chiara Stampone

sound design Francesco Fanciullacci

scene, costumi e luci Livia Cortesi, Lorenzo Clemente, Giulia Barni, Tommaso De Donno

organizzazione Giulia Tiburzi, Maura Vaiani, Valentina Martini

con la partecipazione di Alessandra Maria Tittocchia, Giada Pezzotta, Matilde Pettazzoni, Jacopo Benelli

un ringraziamento a Giulia Fioravanti ed Edoardo Scalzini

produzione compagnia Tpo, Fondazione Politeama Pratese

Prato, 12 febbraio 2026 – La scena del Ridotto come il grande salone delle feste nella villa di Gatsby. Le note del jazz, le notti d’estate, i fiumi di champagne, il ballo in maschera: è l’atmosfera dell’America dei ruggenti anni Venti, quella che respireranno gli studenti delle scuole superiori pratesi con le cuffie audio “silent system” alle orecchie, dal 16 febbraio al 6 marzo (dal lunedì al venerdì, alle 10.30). Il salone delle feste è uno degli otto ambienti lungo il camminamento del Ridotto, in cui si snodano le pagine del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, un secolo compiuto nel 2025, in forma di azione teatrale itinerante con il testo narrato in prima persona, dal punto di vista di Nick Carraway (come nel libro).

«Capolavori dietro le quinte», quarta edizione: dalla sinergia fra la Fondazione Politeama Pratese e la Compagnia Tpo, nasce il riadattamento teatrale di un classico della letteratura americana, con un allestimento originale pensato per far scoprire i capolavori della letteratura straniera in modo contemporaneo, coinvolgente e immersivo per i ragazzi (al momento sono prenotate venti classi delle scuole secondarie ma è possibile aggiungere ancora repliche scrivendo a educational@politeamapratese.it).

Lungo un itinerario affascinante fra stanze ai più sconosciute, si muoveranno la danzatrice Běla Dobiášová e l’attore Francesco Gori, mentre la voce narrante è affidata a Chiara Stampone: luci, suoni, parole in movimento ci faranno entrare nei personaggi del romanzo, vivere l’illusione del mito americano incarnato dal protagonista – Jay Gatsby – mentre il pubblico ascolterà i testi in cuffie wireless, in italiano o in inglese.

La storia segue le vicende di Daisy e il marito Tom Buchanan, la sua amante Myrtle Wilson, il cugino Nick Carraway, Jordan Baker, l’amica intima di Daisy. Quest’ultima incarna agli occhi di Gatsby il sogno americano: non solo l’amore perduto, ma anche l’ideale di successo, eleganza e riscatto sociale. Ma Daisy è anche l’emblema di un’aristocrazia superficiale e corrotta, che dietro un’invidiabile facciata nasconde cinismo e vuoto morale. Il romanzo di Fitzgerald è dunque un romanzo sul sogno americano, di cui diviene forse il simbolo più efficace, ed è un romanzo sulla facilità con cui a quel tempo si facevano i soldi e su come a nessuno interessasse il modo in cui venivano fatti.

Un realistico affresco corale che si compone di più voci, arricchito dalla presenza in scena di tre danzatrici della compagnia di Giulia Fioravanti (Alessandra Maria Tittocchia, Giada Pezzotta, Matilde Pettazzoni), e un allievo dei corsi di musical (Jacopo Benelli) diretti da Edoardo Scalzini all’interno del Politeama. Rivisitato due volte per il grande schermo (la pellicola con Robert Redford è del 1974, quella più recente con Leonardo Di Caprio del 2013), «Il Grande Gatsby» ci fa riflettere sulle contraddizioni della società americana, con la centralità della ricchezza e della scalata sociale come grande illusione collettiva. Un’opera universale e sempre attuale perché parla della distanza fra chi siamo e chi vorremmo essere, riflette profonde differenze sociali sotto la patina di feste e lustrini, sottolineate dal passaggio fra il mondo rutilante di Long Island e la periferia sporca di New York, le “colline di cenere”, dove si ammassano gli scarti del progresso. Sullo sfondo di questo mondo fatuo e diseguale si può quasi presentire il crollo del ‘29. Stanza dopo stanza, sembrerà di entrare nelle pagine di Scott Fitzgerald: non mancheranno le scene più iconiche, come quella della piscina dove Gatsby sarà ucciso per vendetta da Wilson. «Quest’anno abbiamo scelto per la prima volta un classico della letteratura americana, un capolavoro che ancora ha tanto da dire alle giovani generazioni – sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente della Fondatrice Politeama Pratese e ideatrice del progetto insieme a Davide Venturini della Compagnia Tpo – quando tocca i temi del “sogno infranto” e la ricerca di identità in tempi incerti. I ragazzi camminano, ascoltano, vivono un’esperienza originale attraverso le sale del Ridotto: “Capolavori dietro le quinte” è questo, supera la fruizione canonica del teatro».

«Il pubblico è immerso in una relazione intima, sensoriale, con i performer e con lo spazio – aggiunge il regista Davide Venturini – La narrazione si avvale del supporto di elementi contemporanei, come la danza, la musica ed elementi visivi che trasmettono i contenuti del romanzo in forme originali. Al pubblico viene lasciata la libertà di vivere con immaginazione e partecipazione una storia tanto celebre quanto struggente».

Il progetto «Capolavori dietro le quinte» fa parte del cartellone «Politeama Educational» sponsorizzato dalla Conad tramite la società Signo srl.

foto di Simone Ridi.