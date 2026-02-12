Due nuovi appuntamenti del ciclo

IL PUBBLICO IN SCENA!

Spettatori e artisti insieme

per condividere il palco del Teatro Manzoni

Shakespeare da tavolo di e con Massimiliano Barbini

(13.02: “I due nobili congiunti”)

Gualtiero Audace Guerriero con Pablo Ezechiel Rizzo (15.02)

Prosegue il ciclo “Il pubblico in scena!”, promosso da Teatri di Pistoia, per offrire al pubblico l’occasione di condividere il palcoscenico del Teatro Manzoni con gli artisti delle sue produzioni teatrali, sperimentando un contatto ravvicinato con gli interpreti impreziosito dall’inedita prospettiva della storica sala che si offre alla vista.

Venerdì 13 febbraio, ore 20,45 nuova puntata dello spettacolo, ormai divenuto un ‘cult’, SHAKESPEARE DA TAVOLO: Le opere raccontate in 40 minuti di e con Massimiliano Barbini che proporrà “I due nobili congiunti”, trasformando bottiglie, bicchieri, vasi e altri oggetti da cucina, solitamente inanimati, nei personaggi del Grande bardo che da secoli incantano le platee. In una ribalta, quindi, frequentata da oggetti di uso quotidiano sostenuti dalla forza dell’immaginazione si alternerà il racconto dell’opera, condito con aneddoti sulla sua vita e accompagnato da una scelta musicale, che spazia dal periodo elisabettiano ai nostri giorni. Shakespeare da tavolo tornerà protagonista anche venerdì 27 marzo (ore 20.45), con “La dodicesima notte”. Si segnala inoltre lo slittamento a mercoledì 11 marzo dello spettacolo “M-Oliere ed altre stoviglie francesi / Anfitrione”, sempre firmato da Massimiliano Barbini (invece del 4 marzo precedentemente annunciato; i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data).

Domenica 15 febbraio, ore 16, un appuntamento tutto dedicato ai bambini (dai 5 anni) e alle loro famiglie che vede in scena GUALTIERO AUDACE GUERRIERO di Francesca Giaconi in collaborazione con Antonella Carrara: protagonista la verve di Pablo Ezechiel Rizzo, nei panni di un folle cuoco del mondo delle fiabe che si trova a lottare come Don Chisciotte contro i mulini a vento per inseguire i propri sogni e trovare la ricetta della felicità. Lo spettacolo chiude la trilogia, dopo il successo di Brutta novella e Smacchia la Wanda, che vedevano protagoniste, rispettivamente, una centralinista e segretaria tutto fare che risolve problemi ed una instancabile lavandaia sognatrice.

Gli spettacoli hanno capienza limitata.

Info e prevendita: Biglietteria del Teatro Manzoni (0573 991609 – 27112) e del Funaro (0573 977225).

Il giorno dello spettacolo direttamente presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. online su www.bigliettoveloce.it

Prezzi:

Gualtiero Audace Guerriero:

euro 7,00 (adulti), euro 5,00 (bambini)

Shakespeare da tavolo e M-Olière ed altre stoviglie:

euro 12,00 (intero), 10.00 (ridotto*), 9,00 (Giovani Card e Carta dello studente della Toscana under30)

*riduzioni: Over65, soci UNICOOP Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, abbonati delle altre Stagioni Teatri di Pistoia, abbonati Stagione Lamporecchio e Pescia, allievi Scuola Mabellini, iscritti corsi Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate. Le riduzioni non sono cumulabili.

__________________________

Prossimi appuntamenti:

mercoledì 11 marzo 2026| ore 20.45

M-OLIERE E ALTRE STOVIGLIE FRANCESI “Anfitrione”

Un teatro da tavolo

di e con Massimiliano Barbini

Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

venerdì 27 marzo 2026 | ore 20.45

SHAKESPEARE DA TAVOLO

Le opere raccontate in 40 minuti

“La dodicesima notte”

di e con Massimiliano Barbini

______________________________ ______

