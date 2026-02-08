MilanoSpettacolo

La Regina delle Nevi

Redazione
Redazione
92

In occasione delle Olimpiadi Milano - Cortina

Giovedì 12 febbraio 2026 – Ore 21:00
EcoTeatro di Milano
Via Fezzan 11
PRESENTA

Contents
In occasione delle Olimpiadi Milano - CortinaLa Regina delle Nevi

La Regina delle Nevi

In occasione delle Olimpiadi Milano – Cortina
www.ecoteatro.it

Spettacolo teatrale dedicato a Deborah Compagnoni e alle Olimpiadi Invernali 2026

un mix di prosa, musica e proiezioni
di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

musiche di Ivano Angelo Draisci – video scenografia di Lorenz Ronchi
A teatro per celebrare i valori dello sport e ricordare i campioni italiani dello sci

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21.00, l&#39;Ecoteatro (via Fezzan 11 a Milano) ospita lo spettacolo La regina delle nevi, di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès, le musiche di Ivano Angelo Draisci, video scenografia di Lorenz Ronchi.   Presentato in prima mondiale in Cina il 5 febbraio 2026, all’Ambasciata di Pechino e il 6 al Secret Garden a Chongli, nota località sciistica cinese, lo spettacolo approda a Milano per un’esclusiva serata in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026. La Regina delle Nevi è uno spettacolo teatrale che unisce il linguaggio della scena alla potenza evocativa dello sport, per raccontare – attraverso parole, immagini e movimento – le imprese e i valori dei grandi protagonisti dello sci italiano. Al centro del racconto, la figura di Deborah Compagnoni, prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino, esempio di tenacia, eleganza e determinazione. Pensato per un pubblico ampio e intergenerazionale, lo spettacolo ripercorre le sfide, i sacrifici e le vittorie che si nascondono dietro ogni medaglia, trasformando le storie degli atleti in metafore di vita. La montagna diventa così lo sfondo simbolico di un percorso fatto di crescita, cadute e rinascite, dove lo sport si fa veicolo di valori universali: impegno, rispetto, coraggio, resilienza, lavoro di squadra. La Regina delle Nevi non è solo una narrazione sportiva: è un omaggio alla cultura della montagna, alle comunità alpine e allo spirito che anima chi, ogni giorno, affronta le proprie sfide personali con passione e costanza. Un’opera che celebra la bellezza dello sport come strumento di crescita, scoperta e libertà. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Blu – Centro di Ricerca Teatrale, compagnia riconosciuta e sovvenzionata dal Ministero della Cultura, proseguirà la tournée tra Italia, Belgio, Ungheria.

Prezzi: 25/20 euro. Riduzioni per anziani e studenti.
Ecoteatro è a Milano in via Fezzan 11 (zona P.zza Tripoli / Bande Nere)
Biglietteria aperta da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Tel 02 82773651 – email: biglietteria@ecoteatro.org
www.ecoteatro.it

Ti Potrebbero Interessare Anche

MagicLand – il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia
Stefania Panighini riporta alla luce la dimenticata Turanda di Bazzini
Romeo e giulietta
Il Barbiere di Siviglia – alla Scala
M Il figlio del secolo di Massimo Popolizio
Condividi questo articolo
Articolo precedente IL FESTIVAL PUCCINI A CASA TOSCANA PER LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026
Articolo successivo Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Attesa al Politeama per Emma Dante
Cartellone - Stagione Catanzaro
Sentore di maschio
Sentore di maschio al Teatro Lumière
Firenze
Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala
Evento Verona
La Regina delle Nevi
Milano Spettacolo