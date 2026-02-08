EventoVerona

Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala

Redazione
Redazione
90

 

 

 

Ti Potrebbero Interessare Anche

Teatro Vittoria di Roma, Questa non è una banana
Italia Green Film Festival, Golden Leaf Norvegia, Ucraina, Italia e Cipro
Teatro Sala Umberto, Sedotta e sclerata show
Il Capodanno di Roma 2021 è “Oltre tutto”
Accademia di Santa Cecilia, Daniel Harding nuovo direttore musicale
Condividi questo articolo
Articolo precedente La Regina delle Nevi
Articolo successivo Sentore di maschio Sentore di maschio al Teatro Lumière

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Attesa al Politeama per Emma Dante
Cartellone - Stagione Catanzaro
Sentore di maschio
Sentore di maschio al Teatro Lumière
Firenze
Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala
Evento Verona
La Regina delle Nevi
Milano Spettacolo