Firenze

Sentore di maschio al Teatro Lumière

Redazione
Redazione
86
Sentore di maschio

Una commedia brillante dall'ironia anni ’90 firmata La maschera di Dioniso

Sabato 14 e domenica 15 febbraio

Al Teatro Lumière Firenze una commedia brillante tra amicizia, ossessioni e ironia anni ’90 prodotta dalla compagnia La maschera di Dioniso.

La vita non è mai semplice, soprattutto se si è due donne di spettacolo alle prese con sogni, bollette e produttori poco affidabili. Anna, attrice, e Nora, sceneggiatrice eccentrica e visionaria, cercano di sbarcare il lunario barcamenandosi tra editori, una padrona di casa invadente e una lista di rubriche alquanto impegnative. A tenerle a galla è però un nuovo progetto: una commedia che promette di riportarle finalmente sulla cresta dell’onda.

Ma l’equilibrio precario rischia di crollare quando Nora, che vede in Francesca Cacace “la Tata” il suo ideale di vita, si dimostra incapace di mettere da parte la sua più grande debolezza: il genere maschile. L’arrivo di un nuovo vicino, aitante sportivo “made in sud”, metterà a dura prova i nervi saldi di Anna e l’amicizia tra le due.
È più dura a morire una longeva amicizia o una malata ossessione?

Liberamente tratto da Andy e Norman di Neil Simon, Sentore di Maschio è una commedia nuova e spumeggiante, intrisa di atmosfere anni ’90, che trascina il pubblico in una frizzante avventura fatta di dialoghi serrati, equivoci e comicità intelligente.
Uno spettacolo che, con leggerezza e ironia, racconta le fragilità, i desideri e le contraddizioni dei rapporti umani.

Sentore di maschio

Scritto e diretto da Raffaella Afeltra
Assistente alla regia Brenda Potenza
Scenografia Carolina Agostini
Con Raffaella Afeltra, Sara Micheloni, Andrea Vangelisti

INFO SPETTACOLO
Teatro Lumière Firenze – Via di Ripoli 231 Firenze
sabato 14 febbraio 20:45 e domenica 15 febbraio 16:45

Biglietti: Ticket One
info@teatrolumiere.it

Ti Potrebbero Interessare Anche

Voci, Storie e Luoghi: il nostro novembre a teatro 
Il Respiro del Pubblico Festival 23
I Concerti di Badia
PSICOLOGIA E SPIRITUALITÀ
Racconti sussurrati nei chiostri
Condividi questo articolo
Articolo precedente Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala
Articolo successivo Attesa al Politeama per Emma Dante

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Attesa al Politeama per Emma Dante
Cartellone - Stagione Catanzaro
Sentore di maschio
Sentore di maschio al Teatro Lumière
Firenze
Fondazione Arena di Verona cerca comparse e personale di sala
Evento Verona
La Regina delle Nevi
Milano Spettacolo