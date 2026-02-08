Sentore di maschio al Teatro Lumière

Una commedia brillante dall'ironia anni ’90 firmata La maschera di Dioniso

Sabato 14 e domenica 15 febbraio

Al Teatro Lumière Firenze una commedia brillante tra amicizia, ossessioni e ironia anni ’90 prodotta dalla compagnia La maschera di Dioniso.

La vita non è mai semplice, soprattutto se si è due donne di spettacolo alle prese con sogni, bollette e produttori poco affidabili. Anna, attrice, e Nora, sceneggiatrice eccentrica e visionaria, cercano di sbarcare il lunario barcamenandosi tra editori, una padrona di casa invadente e una lista di rubriche alquanto impegnative. A tenerle a galla è però un nuovo progetto: una commedia che promette di riportarle finalmente sulla cresta dell’onda.

Ma l’equilibrio precario rischia di crollare quando Nora, che vede in Francesca Cacace “la Tata” il suo ideale di vita, si dimostra incapace di mettere da parte la sua più grande debolezza: il genere maschile. L’arrivo di un nuovo vicino, aitante sportivo “made in sud”, metterà a dura prova i nervi saldi di Anna e l’amicizia tra le due.

È più dura a morire una longeva amicizia o una malata ossessione?

Liberamente tratto da Andy e Norman di Neil Simon, Sentore di Maschio è una commedia nuova e spumeggiante, intrisa di atmosfere anni ’90, che trascina il pubblico in una frizzante avventura fatta di dialoghi serrati, equivoci e comicità intelligente.

Uno spettacolo che, con leggerezza e ironia, racconta le fragilità, i desideri e le contraddizioni dei rapporti umani.

Scritto e diretto da Raffaella Afeltra

Assistente alla regia Brenda Potenza

Scenografia Carolina Agostini

Con Raffaella Afeltra, Sara Micheloni, Andrea Vangelisti

INFO SPETTACOLO

Teatro Lumière Firenze – Via di Ripoli 231 Firenze

sabato 14 febbraio 20:45 e domenica 15 febbraio 16:45

Biglietti: Ticket One

info@teatrolumiere.it