MilanoMusical

“Notre Dame Ananké – Il Musical” al Teatro Guanella

Redazione
Redazione
104

Sabato 14 febbraio 2026, ore 20:30

La Promozione: 2 Biglietti a soli 15€

Ti Potrebbero Interessare Anche

Filarcomica
Europeana – Breve storia del XX secolo
Notre Dame de Paris
Gabriele Cirilli versione Duepuntozero – Arena Milano Est
IVAN E IL DIAVOLO Il mistero del doppio nei Fratelli Karamazov
Condividi questo articolo
Articolo precedente Musikè Nuzzo Di Biase Teatro Ballarin Lendinara Nuzzo e Di Biase a Musikè: una serata di risate e riflessione
Articolo successivo Al Teatro Kismet di Bari lo spettacolo LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

La morte angelicata secondo Emma Dante
Firenze Recensioni/Articoli
prova mail 4
Ancona Burlesque/Boylesque
test per mail 2
Aosta Commedia
test per la mail 3
Recensioni/Articoli