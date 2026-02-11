ConcertoRoma

Teatro Arcobaleno, Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble

Mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21,00

 

Il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), presenta, mercoledì 11 febbraio, Le Percussioni nel Cinema, omaggio a Ennio Morricone con il Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble. Un concerto emozionante che ci fa rivivere le grandi colonne sonore del cinema, con lo storico percussionista di Ennio Moricone. L’idea del concerto “Le Percussioni nel Cinema” nasce dalla grande esperienza del M° Maurizio Trippitelli, maturata in oltre 40 anni di registrazione di colonne sonore negli studi storici Forum (Roma), fondati nel 1969 dallo stesso Morricone con Bacalov, Trovajoli e Piccioni e di concerti in tutto il mondo. Maurizio Trippitelli, a 18 anni, fu chiamato da Ennio Morricone, per la colonna sonora del film “C’era una volta in America”. Da lì comincia una lunga serie di registrazioni per i film Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Gli Intoccabili, U-Turn, La Sindrome di Stendhal, Malena, Canone Inverso e tanti altri, in cui le percussioni hanno avuto un ruolo rilevante fino a diventare protagoniste.

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)
Roma, via F. Redi 1/a – Tel. 06.44248154 / 06.4402719
e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

Biglietti: Intero € 23,00 – Ridotto € 19,00 (Over 65, CRAL, Associazioni convenzionate) – Ridotto studenti € 15,00

