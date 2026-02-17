Teatro del Lido di Ostia, La grande menzogna

Domenica 22 febbraio alle 17.30
Domenica 22 febbraio alle 17.30 al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna dello scrittore, giornalista, ex politico Claudio Fava, con David Coco, una potente invettiva che smaschera il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra menzogne, testimoni fasulli e processi viziati.
La “grande menzogna” è il furto di verità che l’Italia ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne.
In scena il giudice stesso, non più nell’agonia ma in una dimensione “oltre”, da cui reclama ciò che al Paese è stato negato; un Borsellino picaresco, sfrontato, rabbioso, lucido, imprevedibile, mai mesto. Alla banalità del male, la voce del giudice sostituisce la banalità del bene, la sua ovvietà, il comodo rifugio di chi inventa eroi ed eroismi per non accorgersi che della verità viene fatto scialo sotto i suoi occhi.
“In questo paese fa comodo a tutti pensare che dietro la mafia ci sia solo mafia. Che le ombre sono solo macchie di luce. Che dopo ogni notte ritorna il giorno, e si porta via i pensieri storti, i sospetti, i silenzi…” dirà Borsellino, tra le ultime battute, in un dialogo immaginario con noi e con sua figlia Fiammetta. Finale aperto, restituito allo spettatore: “La verità. Dedicatemi la verità”.
Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.
domenica 22 febbraio ore 17.30
Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri
presenta
LA GRANDE MENZOGNA
testo e regia Claudio Fava
con David Coco
disegno luci Antonino Caci
assistente alla regia Massimo Blandini
scene e costumi Lydia Giordano e Iolanda Mariella
foto di scena Giuseppe Contarini
grafica Angie Russo
foto locandina Salvo Giuffrida
prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri
