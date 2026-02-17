Teatro del Lido di Ostia, La grande menzogna

Domenica 22 febbraio alle 17.30

Domenica 22 febbraio alle 17.30 al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna dello scrittore, giornalista, ex politico Claudio Fava, con David Coco, una potente invettiva che smaschera il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra menzogne, testimoni fasulli e processi viziati.

La “grande menzogna” è il furto di verità che l’Italia ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne.

In scena il giudice stesso, non più nell’agonia ma in una dimensione “oltre”, da cui reclama ciò che al Paese è stato negato; un Borsellino picaresco, sfrontato, rabbioso, lucido, imprevedibile, mai mesto. Alla banalità del male, la voce del giudice sostituisce la banalità del bene, la sua ovvietà, il comodo rifugio di chi inventa eroi ed eroismi per non accorgersi che della verità viene fatto scialo sotto i suoi occhi.

“In questo paese fa comodo a tutti pensare che dietro la mafia ci sia solo mafia. Che le ombre sono solo macchie di luce. Che dopo ogni notte ritorna il giorno, e si porta via i pensieri storti, i sospetti, i silenzi…” dirà Borsellino, tra le ultime battute, in un dialogo immaginario con noi e con sua figlia Fiammetta. Finale aperto, restituito allo spettatore: “La verità. Dedicatemi la verità”.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri

presenta

LA GRANDE MENZOGNA

testo e regia Claudio Fava

con David Coco

disegno luci Antonino Caci

assistente alla regia Massimo Blandini

scene e costumi Lydia Giordano e Iolanda Mariella

foto di scena Giuseppe Contarini

grafica Angie Russo

foto locandina Salvo Giuffrida

prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri

acquista i biglietti online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-grande-menzogna/291292