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ANDREA PENNACCHI ALIENI IN LAGUNA

Redazione
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Dal 27 al 29 marzo 2026

Teatro Torlonia, Galatea Ranzi ne In nome della madre di Erri De Luca
Teatro Basilica, Roberto Herlitzka legge i canti dal sesto all’undicesimo del Purgatorio
Napoli, 1647. Rivoluzione d’amore
Il vantone
Polvere – Dialogo tra uomo e donna
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