FONDAZIONE ARENA PORTA IL MODELLO “67 COLONNE” FUORI VERONA

Un modello di successo pronto ad aprirsi a nuove sinergie. Dopo aver costruito insieme al tessuto imprenditoriale veronese 67 Colonne per l’Arena, uno dei più significativi progetti di fundraising culturale in Italia, Fondazione Arena di Verona porta ora la propria esperienza oltre i confini cittadini. Prende il via così il roadshow “L’Arena, ponte culturale ed economico tra territori” che, settimana prossima, toccherà le città di Vicenza, Mantova e Brescia. L’iniziativa è realizzata con il Gruppo Athesis, media partner del progetto 67 Colonne fin dalla prima edizione, con il supporto di Spotlight e Infront. E la collaborazione di Confindustria.

Negli ultimi cinque anni il progetto 67 Colonne per l’Arena di Verona ha coinvolto decine di imprese del territorio, raccogliendo quasi 10 milioni di euro attraverso l’Art Bonus a sostegno delle attività artistiche e produttive della Fondazione. Un modello virtuoso di collaborazione tra cultura e impresa che ora si apre a nuovi territori. Dopo aver ricostruito idealmente, con le 67 Colonne, la cinta dell’Arena andata distrutta durante il terremoto del 1117, e averla resa più solida che mai grazie alla forza dei mecenati, ora l’obiettivo è rendere l’anfiteatro ancora più grande e imponente, costruendo, simbolicamente, un nuovo anello di arcovoli, a sostegno del teatro lirico all’aperto più celebre al mondo.

L’iniziativa intende raccontare e condividere con il mondo imprenditoriale delle città limitrofe l’impatto culturale, economico e sociale della Fondazione Arena. Un’impresa culturale che, grazie alla sua attività artistica e alla capacità di attrarre pubblico internazionale, genera oltre 2 miliardi di euro di valore per il Paese Italia e rappresenta un potente motore di sviluppo turistico e territoriale.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 16 marzo a Vicenza, nella suggestiva cornice di Villa Cordellina Lombardi, e vedrà la partecipazione dello storico dell’arte Jacopo Veneziani. Il roadshow proseguirà martedì 17 marzo a Mantova, al Teatro Bibiena, con l’intervento del giornalista e scrittore Beppe Severgnini. Terza tappa giovedì 19 marzo a Brescia, al Teatro Sociale, dove sarà ancora Severgnini a guidare la riflessione sul rapporto tra cultura, economia e territori. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18.30. Gli appuntamenti sono aperti anche al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili, con registrazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Durante le tre serate, non mancherà la musica. Alcuni solisti, accompagnati al pianoforte dal Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia, eseguiranno le più celebri arie d’Opera, del Canto lirico italiano patrimonio dell’Umanità.