21 marzo 2026

PROGETTO SPECIALE TEATRO RADAR

GIULIETTA E ROMEO. Il corpo di Shakespeare

Un classico di Shakespeare riletto tra drammaturgia e danza

al Teatro Radar di Monopoli

21 marzo 2026 | via Magenta 71, Monopoli

Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare, nuova coproduzione Teatri di Bari con La luna nel letto e la Compagnia Eleina D, arriva a Monopoli. Un classico del teatro di Shakespeare in una veste inedita che unisce drammaturgia e danza, in scena al Teatro Radar sabato 21 marzo alle ore 21.

Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare è un manifesto poetico che fa sintesi del linguaggio scenico del regista Michelangelo Campanale, della trama coreografica di Vito Leone Cassano e della fisicità degli interpreti della Compagnia EleinaD. Sul palco 13 attori danzatori – Claudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini, Francesco Ayrton Lacatena, Samuel Puggioni, Andrea Bettaglio, Roberto Vitelli, Niccolò Basile, Erica Di Carlo, Antonella Piazzolla, Matilde Corni, Gabriel Vassilli Biondini e Dario Napolitano – danno vita a uno spettacolo in cui danza contemporanea, teatro fisico, teatro d’attore e scenografie trasformative si intrecciano in un racconto scenico potente, evocativo e visionario.

Lontano da una rilettura filologica, Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare accoglie e valorizza l’energia dei giovani talenti, intesse un dialogo profondo tra passato e presente, tra le forme del teatro di tradizione e il linguaggio visivo contemporaneo, alla ricerca di nuove sintassi sceniche capaci di raccontare la complessità del nostro tempo.

Biglietto 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria, acquistabili al botteghino (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì ore 17-19), nei punti vendita del circuito Vivaticket e online. Disponibili anche abbonamenti per assistere a tutti gli spettacoli a prezzo ridotto. Per informazioni: 335 756 47 88, info@teatroradar.it.

Il progetto speciale Rinascenza vede la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Fondazione SAT, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari.