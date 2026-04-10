Giovedì 7 maggio – ore 21

direttore Jonathan Webb

Coro «Città di Prato»

Coro di Voci bianche della Scuola di musica “G. Verdi”

Sibelius: Finlandia op. 26

Delius: The Walk to the Paradise Garden

Smetana: La Moldava, Poema sinfonico n. 2 da La mia Patria

Sibelius: Sinfonia n. 1 in mi minore op. 39

Il direttore musicale della Camerata Jonathan Webb chiude la Stagione con il penultimo capitolo dell’ambizioso progetto da lui voluto insieme all’Orchestra, l’esecuzione integrale delle sette Sinfonie di Jean Sibelius.

Questa penultima tessera del grande mosaico è invece la Prima delle sette sorelle, composta nel 1898, sotto la manifesta influenza dei modelli di Čajkovskij.

A questo concerto, in piena sintonia con la vocazione comunitaria della Camerata Strumentale, è stato collegato un particolare concorso di scrittura poetica indirizzato agli studenti delle scuole pratesi. Il concorso che si intitola Parole per un canto prevede la selezione di testi che saranno eseguiti durante l’esecuzione di Finlandia.



Saranno due strofe di 4 versi sui temi del rispetto per la natura e per gli esseri umani. Il concorso è una delle molte azioni con le quali la Camerata partecipa a Prato Comunità Educante, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato nel triennio 2022- 20025, cresce e rafforza la sua azione: nel prossimo triennio (2025-2028) oltre ad avvalersi del sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e della collaborazione con Intesa Sanpaolo, è entrato a far parte dei progetti selezionati da Con i Bambini che, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ne raddoppia i fondi messi a disposizione.

È un richiamo simbolico alla partecipazione e alla condivisione, qui affidato ai due Cori che già si sono uniti alla Camerata per la Tosca inaugurale, e in qualche modo una chiusura del cerchio. Altrettanto simbolico è il meraviglioso e appassionato «Cammino verso il Paradiso terrestre» di Delius, tratto dalla sua opera A Village Romeo and Juliet. Incastonata come un gioiello prezioso in mezzo alle altre partiture, l’eterna bellezza della Moldava di Smetana abbraccia con il corso delle sue acque il nostro pubblico, come un rito lustrale e al tempo stesso una benedizione. Perché la musica è proprio questo, una benedizione.