Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli appuntamenti dal 12 al 19 aprile alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica
Spazio agli eventi della settimana, dal 12 al 19 aprile, della Fondazione Musica per Roma, dalla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Dal 10 al 12 aprile
Festival del verde e del paesaggio
XV edizione
Domenica 12 aprile ore 11
Lezioni di Storia 2025 /2026
Massimo Gaggi – New York 2008. La crisi della globalizzazione
Sala Sinopoli
Domenica 12 aprile ore 17
Dialoghi sulla Costituzione
Donatella Di Pietrantonio & Sandro Veronesi
Articolo 29
Teatro Studio Borgna ore 17
Dal 15 al 19 aprile
Festival delle Scienze Roma
Caos e armonia
XXI edizione
Giovedì 16 aprile ore 21
Apparat
Sala Sinopoli
Domenica 19 aprile ore 11
Lezioni di arte
La Fabbrica di San Pietro: il cantiere nell’età barocca
con Nicoletta Marconi.
Teatro Studio Borgna
Domenica 19 aprile ore 19.30
Operazione Shylock di Philip Roth
a cura di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura e Adelphi
con Emmanuel Carrère e Ottavio Fatica, conduce Rosa Polacco
Sala Petrassi
CASA DEL JAZZ
Domenica 12 aprile ore 18
Riccardo Del Fra/ Maurizio Giammarco
In Time Acy
Sala Armando Trovajoli
giovedì 16 aprile ore 19.30
Thomas Umbaca
Waiting for Music to Surprise me Again
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 17 aprile ore 19.30
Roberto Bottalico
Sala Armando Trovajoli
Sabato 18 aprile ore 19.30
Vittorio Solimene quartet
Sala Armando Trovajoli
Domenica 19 aprile ore 12
Junctions beyond jazz
Get back…costanza savarese e Lucio Perotti
Sala Armando Trovajoli
Domenica 19 aprile ore 18
Domenico Sanna
Sala Armando Trovajoli