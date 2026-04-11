Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli appuntamenti dal 12 al 19 aprile alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica

Spazio agli eventi della settimana, dal 12 al 19 aprile, della Fondazione Musica per Roma, dalla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Dal 10 al 12 aprile

Festival del verde e del paesaggio

XV edizione

Domenica 12 aprile ore 11

Lezioni di Storia 2025 /2026

Massimo Gaggi – New York 2008. La crisi della globalizzazione

Sala Sinopoli

Domenica 12 aprile ore 17

Dialoghi sulla Costituzione

Donatella Di Pietrantonio & Sandro Veronesi

Articolo 29

Teatro Studio Borgna ore 17

Dal 15 al 19 aprile

Festival delle Scienze Roma

Caos e armonia

XXI edizione

Giovedì 16 aprile ore 21

Apparat

Sala Sinopoli

Domenica 19 aprile ore 11

Lezioni di arte

La Fabbrica di San Pietro: il cantiere nell’età barocca

con Nicoletta Marconi.

Teatro Studio Borgna

Domenica 19 aprile ore 19.30

Operazione Shylock di Philip Roth

a cura di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura e Adelphi

con Emmanuel Carrère e Ottavio Fatica, conduce Rosa Polacco

Sala Petrassi

CASA DEL JAZZ

Domenica 12 aprile ore 18

Riccardo Del Fra/ Maurizio Giammarco

In Time Acy

Sala Armando Trovajoli

giovedì 16 aprile ore 19.30

Thomas Umbaca

Waiting for Music to Surprise me Again

Sala Armando Trovajoli

Venerdì 17 aprile ore 19.30

Roberto Bottalico

Sala Armando Trovajoli

Sabato 18 aprile ore 19.30

Vittorio Solimene quartet

Sala Armando Trovajoli

Domenica 19 aprile ore 12

Junctions beyond jazz

Get back…costanza savarese e Lucio Perotti

Sala Armando Trovajoli

Domenica 19 aprile ore 18

Domenico Sanna

Sala Armando Trovajoli