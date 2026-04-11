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Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Redazione Roma
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Gli appuntamenti dal 12 al 19 aprile alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica

Spazio agli eventi della settimana, dal 12 al 19 aprile, della Fondazione Musica per Roma, dalla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Dal 10 al 12 aprile
Festival del verde e del paesaggio
XV edizione

Domenica 12 aprile ore 11
Lezioni di Storia 2025 /2026
Massimo Gaggi – New York 2008. La crisi della globalizzazione
Sala Sinopoli

Domenica 12 aprile ore 17
Dialoghi sulla Costituzione
Donatella Di Pietrantonio & Sandro Veronesi
Articolo 29
Teatro Studio Borgna ore 17

Dal 15 al 19 aprile
Festival delle Scienze Roma
Caos e armonia
XXI edizione

Giovedì 16 aprile ore 21
Apparat
Sala Sinopoli

Domenica 19 aprile ore 11
Lezioni di arte
La Fabbrica di San Pietro: il cantiere nell’età barocca
con Nicoletta Marconi.
Teatro Studio Borgna

Domenica 19 aprile ore 19.30
Operazione Shylock di Philip Roth
a cura di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura e Adelphi
con Emmanuel Carrère e Ottavio Fatica, conduce Rosa Polacco
Sala Petrassi

CASA DEL JAZZ

Domenica 12 aprile ore 18
Riccardo Del Fra/ Maurizio Giammarco
In Time Acy
Sala Armando Trovajoli

giovedì 16 aprile ore 19.30
Thomas Umbaca
Waiting for Music to Surprise me Again
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 17 aprile ore 19.30
Roberto Bottalico
Sala Armando Trovajoli

Sabato 18 aprile ore 19.30
Vittorio Solimene quartet
Sala Armando Trovajoli

Domenica 19 aprile ore 12
Junctions beyond jazz
Get back…costanza savarese e Lucio Perotti
Sala Armando Trovajoli

Domenica 19 aprile ore 18
Domenico Sanna
Sala Armando Trovajoli

900 Monologo di Alessandro Baricco – interpretazione Fabrizio Pinzauti
Premio internazionale “Il teatro nudo” di Teresa Pomodoro (7° edizione)
Saint Louis College of Music (Roma): Open Day di Composizione e Musica da Film
Teatro India, Supernova apre la stagione
VOICES FROM SPAIN
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