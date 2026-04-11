Il 17 aprile al Teatro Nuovo Orione il musical sul Santo di Pietrelcina

Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, il musical “PADRE PIO – Actor Dei”, ideato, diretto e interpretato da Attilio Fontana, opera dedicata alla vita e alla missione spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, torna in scena con due appuntamenti speciali: il 12 aprile al Teatro Team di Bari e il 17 aprile al Teatro Nuovo Orione di Roma, in una collaborazione produttiva con SONI Produzioni di Massimiliano Franco e l’Accademia Musicale Federiciana.

Un’opera intensa e coinvolgente che accompagna lo spettatore nel cammino umano e spirituale del Santo di Pietrelcina, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita: la giovinezza, la maturazione interiore e l’impegno concreto a servizio dei malati, culminato nella fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza.

Riconosciuta ufficialmente dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, l’opera nasce dal desiderio di raccontare, attraverso il linguaggio del teatro e della musica, la testimonianza di fede di un uomo che ha segnato profondamente la spiritualità del Novecento.

Lo spettacolo presenta una narrazione che alterna momenti simbolici e scene di vita quotidiana, offrendo allo spettatore un’esperienza capace di unire emozione, riflessione e spiritualità. Particolarmente suggestive sono le scene che rappresentano la lotta interiore del Santo e il suo profondo legame con la preghiera e il sacrificio.

Grande protagonista della scena è la musica, composta Attilio Fontana insieme a Maria Grazia Fontana, che cura anche la direzione musicale, con il contributo di Federico Capranica, Franco Ventura, Antonio Carluccio, Michela Andreozzi e Michele Lorusso, creando un ricco mondo sonoro ispirato alla tradizione mediterranea.

La coreografia di Orazio Caiti unisce linguaggi diversi, dal balletto classico all’hip hop, alla danza acrobatica mentre la scenografia “vivente” di Stanislao Cantono di Ceva, realizzata con proiezioni tridimensionali, accompagna lo spettatore in un percorso visivo di forte impatto emotivo.

Dal 2023 la produzione artistica è affidata all’Accademia Musicale Federiciana, coi maestri Michele Lorusso ed Agnese Paola Festa, realtà impegnata nella promozione di opere artistiche a carattere culturale e spirituale, che negli ultimi anni ha portato lo spettacolo in numerosi teatri italiani, registrando grande partecipazione di pubblico.

In un tempo in cui la figura di Padre Pio continua a suscitare interesse e devozione, “PADRE PIO – Actor Dei” si propone non solo come evento teatrale, ma come occasione di incontro con una testimonianza di fede ancora oggi attuale.

PADRE PIO – Actor Dei

📍 12 aprile 2026 – Bari

Teatro Team

📍 17 aprile 2026 – Roma

Teatro Nuovo Orione

🎟️ Biglietti: https://www.ticketone.it/eventseries/padre-pio-actor-dei-4009347/

CAST CREATIVO

Produzione ACCADEMIA MUSICALE FEDERICIANA

Regia ATTILIO FONTANA

Direzione musicale MARIA GRAZIA FONTANA

Coreografie ORAZIO CAITI

Aiuto coreografa ANNA GARGIULO

Proiezioni STANISLAO CANTONO DI CEVA

Disegno luci GIANLUCA CIOCCOLINI

Direzione di produzione AGNESE PAOLA FESTA, MICHELE LORUSSO

CAST ARTISTICO

Padre Pio ATTILIO FONTANA

Avvocato ANTONIO MELISSA

Demonio MAURIZIO SEMERARO

Madre LUCIANA BOTTALICO

Capopopolo LUIGI CIAVARELLA

Indemoniata CARLOTTA PISTILLO

Fedele CHIARA LISI