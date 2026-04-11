Teatro Il Garibaldi

7 maggio ore 21.00 ANDREA SCANZI – E TI VENGO A CERCARE voli imprevedibili ed ascese velocissime Di e con Andrea Scanzi Voce e tastiere Gianluca Di Febo Andrea Scanzi, già autore a teatro di spettacoli analoghi su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Accanto a lui, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing (sul palco con Scanzi anche nello spettacolo Shine On dedicato ai Pink Floyd).

Nello spettacolo sarà anche Battiato stesso, grazie a foto e video che contrappunteranno il racconto.

E ti vengo a cercare è una maniera garbata per raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. 8 maggio ore 21.00 ALESSANDRO PACI

Non solo barzellette Il celebre comico ed il suo one-man show, si diverte e fa divertire il pubblico con la sua simpatia, le sue Barzellette … e non solo!. L’uso contenuto e comprensibile del dialetto toscano e l’approccio molto amichevole con il pubblico creano un’atmosfera decisamente “alla buona”, senza nessun tipo di artificio.

Un percorso esilarante, senza pause, con aneddoti di vita personali e di collaborazioni che hanno segnato il tempo della comicità toscana. Due ore di risate, di invenzioni e di travestimenti.

9 maggio ore 21.00 CARMINE DEL GROSSO Periodo Refrattario Carmine Del Grosso, beneventano, è tuttora incensurato. Comico, autore e podcaster, sua madre lo ha chiamato come un personaggio di Gomorra, ma la sua vita è in netto contrasto con il nome. Dal 2013 al 2015 ha vinto diversi premi nazionali della comicità. Nel 2019 è stato uno dei protagonisti del format Battute? (Premio della Satira 2020) in onda su Rai 2. Dal 2016 al 2024 è stato nel cast fisso del programma Stand Up Comedy su Comedy Central. Nel 2022 è stato candidato agli Awards Podcast Italia con Essenza. Ha partecipato a trasmissioni come Le Iene, Propaganda Live e Belve.

Tra il 2023 e il 2024 ha portato in giro per l’Italia il suo spettacolo Leggermente Frizzante, ora disponibile gratuitamente sul suo canale YouTube.

Dal 2025 porta in scena il suo quarto spettacolo inedito, Periodo Refrattario, di cui dice: “Periodo Refrattario è il mio nuovo spettacolo di stand-up comedy. Una lettura panoramica del presente che trascende il postmodernismo dell’opinionismo pubblico. In questo show affronto il senso di smarrimento, la complessità esistenzialista, lo sguardo intimo e la visione misoneista, evitando di abbacinare il pubblico. Verrà fuori un Carmine più meditativo, che sostituisce la versione gaglioffa del passato, con una punta di sbo**a.” 14 maggio ore 21.00

CRISTIAN CALABRESE E loro lo sanno



Cristian Calabrese arriva a teatro con il suo nuovo spettacolo live, “E Loro Lo Sanno”, un’opera cruda e provocatoria vietata ai minori di 18 anni. Lontano dal “politicamente corretto”, Calabrese analizza la società di oggi trasformando il disagio in satira e usando la provocazione per far riflettere il pubblico.In 90 minuti di racconto serrato, lo spettacolo esplora il concetto di “utopia obbligatoria”: in un mondo che ci impone felicità e sicurezza a ogni costo, cosa stiamo perdendo davvero? Calabrese mette a nudo i meccanismi che ci hanno trasformato in consumatori dipendenti dalle emozioni, mostrando come il controllo sociale stia limitando la nostra libertà individuale. “E Loro Lo Sanno” non è solo uno spettacolo comico, ma un invito a risvegliare il pensiero critico. È dedicato a chiunque sia stanco delle “favole del sistema” e sospetti che, dietro il benessere apparente, si nasconda una nuova forma di schiavitù moderna.

Commenta l’artista prima del debutto: Salgo sul palco dopo dodici anni di stop dalle mie prime esperienze da comico. Nel frattempo sono cambiato io e con me è cambiato il mondo che mi circonda. Non mi interessa piacere, non mi interessa compiacere, e cambio spesso opinione. Non ho paura di contraddirmi, perché non ho attaccamenti: se mi smentisco, non tradisco nessuna bandiera. Salgo sul palco senza filtri, rumoroso e pericolosamente sincero. È un atto egoistico: lo faccio perché ne ho bisogno. Altrimenti dovrei esplodere. Questo spettacolo è il mio modo di trasformare paranoia e rabbia in un rituale collettivo. Non vedo l’ora di guardare negli occhi i miei ‘Folliwer’ dal vivo. Ce lo meritiamo. Il teatro sarà il nostro luogo sacro: intimo e liberatorio.”

15 maggio ore 21.00

GINEVRA FENYES NON SAPEVO DI ESSERE TOSCANA In anteprima a Il Garibaldi il nuovo spettacolo di Ginevra Fenyes Trasferirsi da Firenze a Milano dovrebbe essere solo un cambio di città. Per Ginevra diventa invece una scoperta identitaria, quasi antropologica: tra pugliesi organizzati come una lobby, americani spaesati tra moda e Olimpiadi, napoletani onnipresenti, giapponesi e milanesi che pagano un caffè come se fosse un mutuo. In questa Milano-Babele, ogni incontro le aggiunge un tassello ad una consapevolezza che non aveva mai davvero realizzato: essere toscana. “Non sapevo di essere toscana” è il racconto comico di un’Odissea urbana dentro la cerchia dei Bastioni, dove i mostri di Ulisse sono entità invisibili che non riempiono il frigorifero, gli affitti milanesi e un gatto adottato per sopravvivere alla solitudine metropolitana. Tra nostalgia dell’Arno e Navigli presi come surrogato emotivo, Ginevra scopre che per capire chi sei a volte devi andartene. E che, ovunque finirà nel mondo, resterà sempre, irrimediabilmente, fiorentina. 23 e 24 maggio ore 21.00 LE LO GIURO SUL TUO EX Di e con Jonathan Canini

Debutta a Prato con il nuovo spettacolo il pirotecnico Jonathan Canini: Te lo giuro sul tuo ex sarà sul palco de Il Garibaldi il 23 e 24 maggio.

La verità è sopravvalutata. In un mondo che ci chiede di essere sempre perfetti, efficienti e aggiornati, la bugia è diventata un atto di sopravvivenza. Le bugie bianche sono il cemento della nostra vita sociale. Sono il nostro scudo, il nostro passaporto per evitare situazioni scomode e poco piacevoli. Questo spettacolo è un’immersione comica nel mondo delle piccole,necessarie, gigantesche menzogne quotidiane che tutti diciamo. Una celebrazione all’arte sublime di mentire per pura autodifesa. Analizzeremo bugie grandi, piccole, eroiche, che quotidianamente salvano le nostre giornate, il nostro portafoglio e la nostra sanità mentale.

W GARIBALDI

il Talk Show del Martedì sera

“W Garibaldi”: il nuovo format condotto da Walter Santillo in diretta su RTV38. Sul palco attualità, spettacolo e tanta comicità.

A partire da martedì 24 marzo, e ogni martedì sera fino al 19 maggio , Walter Santillo sarà alla guida di “W Garibaldi”, un nuovo format televisivo dedicato al confronto e al racconto dell’attualità attraverso voci autorevoli e trasversali. Walter Santillo, conduttore televisivo e radiofonico, autore televisivo e teatrale, celebre per le sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Carlo Conti, Panariello, Pieraccioni e, da molti anni, nel board degli autori del Festival di Sanremo. Sul palco con Santillo, Ofelia Passaponti, presentatrice, modella, Miss Italia 2024.

W Garibaldi é una proposta della neonata Associazione culturale Anita, che ha fra i suoi principali obiettivi quello di creare una vera e propria comunità che si incontra a Il Garibaldi Milleventi, lo spazio polivalente nel cuore della città. Il programma ospiterà protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo dinamico e coinvolgente.

Un posto d’onore sarà affidato alla comicità, proponendo vecchie glorie e nuovi talenti della comicità toscana e nazionale.

“W Garibaldi” andrà in onda in diretta su RTV38, con inizio alle ore 21.15

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito Ticketone