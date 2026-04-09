OFF/OFF Theatre, Il Rosso e il Nero di Stendhal

Dal 14 al 19 aprile la prima volta in Italia Duccio Camerini porta in scena il capolavoro di Stendhal

Da martedì 14 a domenica 19 aprile l’OFF/OFF Theatre ospita un’operazione inedita: per la prima volta in Italia “Il Rosso e il Nero”, capolavoro di Stendhal, è portato in scena. A farlo è Duccio Camerini che ne scrive la drammaturgia e lo interpreta insieme a Francesca Alati, Lorenzo Chiarusi, Marcello La Bella, Marianna Menga e Leonardo Zarra.

Una chiesa di campagna, una donna in preghiera. Un amante spara due colpi di pistola nel buio, è una sentenza di morte, che porterà alla morte. È questo l’inizio dell’adattamento teatrale che Camerini fa del capolavoro di Stendhal e che proseguirà andando a ritroso nel tempo, per raccontare come si è arrivati a quegli spari. Un flashback scenico che porterà al termine per un confronto obbligato con le conseguenze di quel gesto.

“Il Rosso e il Nero” è la storia di un ragazzo. É una cronaca giovanile di seduzione, rabbia, ossessione e perfino di lotta di classe… se non fosse che la magia di Stendhal riesce a trasformare questa materia ambigua in un romanzo di formazione al contrario: un thriller sensuale e sentimentale, immerso in una satira perfida e irresistibile del conformismo parigino nobile e borghese. Ma chi è davvero Julien Sorel, l’eroe di questa storia? È un giovane prete? Un anarchico? Un’anima appassionata che va contro la società? Un simulatore? Un arrampicatore? Un fanatico di Napoleone? Una vittima? Un eletto? Un criminale? La verità incontestabile – che lo porterà a un processo – è che Julien seduce e plagia due donne con i suoi complotti e che queste, diventeranno vittime oppure addirittura sue complici: Madame Renal, moglie del sindaco del paesino di Verrières, e la marchesina del casato de la Mole a Parigi. “Il Rosso e il Nero” è infatti anche la folgorante storia di un amore incrociato nel tempo e nello spazio; che, se da un lato ci avvicina il suo protagonista, togliendolo al suo 1830 e facendocelo sentire contemporaneo, d’altra parte è il resoconto della sua caduta… causata da qualcosa che è a metà strada tra l’ambizione e l’ingenuità, l’intrigo e la purezza.

Note di regia di Duccio Camerini

Incredibilmente, questo capolavoro non è mai stato rappresentato sulle scene italiane, eppure è un testo quanto mai “rivelatore”, soprattutto di questa nostra epoca confusa. La società che Stendhal descrive è molto più vicina alla nostra di quanto ci faccia piacere ammettere: le contraddizioni, la superficialità, il moralismo, il conformismo, sono gli spunti che mi hanno convinto a lavorare su questo straordinario romanzo, come un testo “rappresentativo dell’oggi”.

INFOFF

OFF/OFF THEATRE Via Giulia 19,20,21 00186 Roma – INFO: info@off-offtheatre.com

BIGLIETTERIA/TICKETING OFFICE Via Giulia, 20 Tel. + 39. 06. 89239515 biglietteria@off-offtheatre.com

Prevendita on line: www.vivaticket.it – SITO: http://off-offtheatre.com/