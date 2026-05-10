IN ARENA, 2.407 RAGAZZI CON FAMIGLIE E INSEGNANTI PER TURANDOT. ENIGMI AL MUSEO

L’Arena scrive una pagina di storia assieme a 2.407 ragazzi. Oggi, nell’anfiteatro di Verona, è andata in scena la prima opera per scuole e famiglie: Turandot. Enigmi al Museo. A vivere questa esperienza unica sono stati centinaia di bambini con i loro genitori e ben 1.900 studenti accompagnati dagli insegnanti, protagonisti di un insolito sabato pomeriggio “tra i banchi” della platea areniana.

Lo spettacolo, nato in collaborazione con AsLiCo e reso possibile grazie a Generali Italia, in settanta minuti ha permesso a grandi e piccini di scoprire l’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, a cento anni dalla sua prima assoluta. Grande partecipazione dal parterre grazie al kit dello spettatore che ha consentito a tutti di lasciarsi coinvolgere nella gestualità e nel canto. Con la guida del direttore d’orchestra, il pubblico è stato invitato a cantare, eseguire semplici movimenti e utilizzare oggetti di scena. E l’entusiasmo non è mancato: sorrisi e applausi hanno trasformato il più grande teatro lirico all’aperto al mondo in un unico, straordinario, palcoscenico condiviso. Un progetto che conferma l’impegno di Fondazione Arena nel promuovere l’avvicinamento delle nuove generazioni alla musica, al teatro e al canto fin dalla più tenera età, affinché l’opera possa diventare, prima di tutto, esperienza di scoperta, gioco e crescita culturale, oltre che parte integrante del percorso formativo.

E la risposta delle scuole, infatti, non si è fatta attendere. Oggi pomeriggio erano presenti classi da Verona e provincia. E non solo: Monza, Padova, Como, Milano e Trento. Così come una scolaresca tedesca proveniente da Aalen, città vicino a Stoccarda. Sul podio delle presenze il primo premio va alla scuola di Grezzana, con 500 tra studenti, insegnanti e genitori che sono arrivati in Arena per assistere allo spettacolo. Seguiti da Cologna Veneta con 290 partecipanti.

Presenti tra il pubblico il Sovrintendete Cecilia Gasdia, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, Education partner dell’Arena Opera Festival e Barbara Minghetti, ideatrice e curatrice dei progetti Opera Education.

“Speriamo che questo spettacolo abbia saputo accendere in bambini e ragazzi la passione per l’opera e la musica o magari la fiamma di una vocazione alle professioni del teatro – ha spiegato il Sovrintendente Cecilia Gasdia -. I bambini e le loro famiglie sono già il pubblico di oggi, e l’Arena è pronta ad abbracciarli con questa e altre nuove iniziative che debutteranno nel Festival 2026. Una tra tutte l’area family che permetterà ai genitori con bimbi dagli zero ai quattro anni di entrare in un teatro d’opera. Un unicum che ci riempie di orgoglio. È solo l’inizio di un percorso nuovo, che sono certa ci porterà tante soddisfazioni. Tra colorati ventagli e festose lanterne, l’Arena ha visto oggi le voci e l’entusiasmo di migliaia di piccoli spettatori accendere il futuro dell’opera lirica”.

“Sono legato a Verona e all’Opera e l’idea di un’Opera, la Turandot, realizzata con i bambini la trovo irresistibile – ha affermato il Ministro Gianmarco Mazzi -. L’Opera parla al mondo. Ieri mi hanno fornito un dato sorprendente, pensate che in Corea del Sud, paese leader per presenza di molte aziende internazionali ad alta tecnologia, tra tutti i repertori musicali in streaming, il più ascoltato è quello dell’Opera italiana. Supera pop, rock, dance e jazz. È numero 1 in classifica. Penso che il turismo collegato alla cultura e alla musica vada sempre più consolidato”.

“Siamo orgogliosi di essere anche quest’anno Education Partner della Fondazione Arena – ha dichiarato il General Manager Massimo Monacelli – e di contribuire a rendere la cultura un’esperienza condivisa e significativa per tutte le generazioni. Da dieci anni, con il programma Valore Cultura, Generali promuove una visione dell’arte e della cultura come beni comuni, capaci di generare valore sociale, inclusione e partecipazione. Aprire l’Arena di Verona alle famiglie significa rafforzare concretamente questa visione: offrire occasioni di scoperta, condivisione ed emozione in uno dei simboli più importanti del patrimonio culturale italiano. È così che interpretiamo il nostro ruolo di Partner del Paese, contribuendo a rendere la cultura sempre più viva, accessibile e capace di parlare al futuro”.

“È stato un onore immenso per Opera domani essere accolti in un tempio della lirica come l’Arena di Verona – ha sottolineato Barbara Minghetti, ideatrice e curatrice dei progetti Opera Education -. Vedere migliaia di bambini far vibrare questo spazio sacro sulle note di Puccini è stata un’emozione indescrivibile: non potevamo immaginare un modo migliore per festeggiare il nostro trentesimo compleanno e celebrare il centenario della prima esecuzione di Turandot”.

L’avventura per piccoli e grandi è una produzione di AsLiCo con Opéra Grand Avignon e Opéra de Rouen Normandie per il progetto education Opera Domani, firmata dal regista Andrea Bernard, Premio Abbiati 2024 della critica italiana.

Sul palcoscenico areniano, all’interno della cornice scenografica curata da Alberto Beltrame, i talenti emergenti vincitori del concorso internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici: Marianna Iencarelli nei panni di Turandot, Davide Battiniello come Calaf, Baopeng Wang come Timur, Aloisia De Nardis nelle vesti di Liù, Francesco La Gattuta, Gerardo Dell’Affetto, Edoardo Manzardo come Ping, Pang e Pong, e gli attori Thomas Angarola, Davide Arena e Rosa Maria Rizzi. Nel golfo mistico, l’Orchestra 1813 diretta da Sieva Borzak.

Lo spettacolo rientra nelle iniziative di Arena Young, il progetto di Fondazione Arena per l’educazione musicale delle nuove generazioni.

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