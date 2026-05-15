Masterclass e giuria internazionale alla scuola di ballo

Per la chiusura dell’anno accademico il teatro Politeama "Mario Foglietti" in un vero tempio della danza e dell’alta formazione artistica

Il Teatro Politeama di Catanzaro si è trasformato per una due giorni in un vero tempio della danza e dell’alta formazione artistica, ospitando le sessioni conclusive dell’anno accademico della Scuola di ballo del Politeama centro professionale Artedanza. Un evento di grande respiro artistico che ha visto intrecciarsi didattica, emozione e il prestigio di ospiti di calibro internazionale.

Ad aprire le attività è stata una masterclass intensiva, curata dal Maestro Francesco Annarumma, coreografo freelance e direttore della Annarumma Dance Project. I giovani talenti della scuola hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi con la modernità e l’energia di un professionista di riferimento per il panorama contemporaneo.

Le lezioni sono state il preludio perfetto al clima solenne degli esami, offrendo agli allievi gli ultimi preziosi suggerimenti prima di salire sul palco per un momento cruciale che coinvolge un vasto vivaio di talenti, con allievi di età compresa tra i 3 e i 18 anni. A giudicare il percorso tecnico e artistico dei ragazzi è stata chiamata una giuria di altissimo profilo composta dai maestri Claudia Zaccari, già ballerina del Teatro dell’Opera di Roma; Baum Hoefer Kathrin, Direttrice presso la Scuola di Balletto di Berlino; Francesco Annarumma, nel suo doppio ruolo di docente e giurato; Giuseppe Canale, ballerino professionista e Direttore della Gcdancevent.

A incontrare i giovani talenti e gli ospiti d’eccezione è stato anche il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, salito sul palco per un breve saluto: “L’amministrazione comunale ha inteso patrocinare l’iniziativa confermando l’attenzione e la vicinanza nei confronti della scuola di ballo che rappresenta non solo una riconosciuta e prestigiosa realtà formativa, ma anche un’importante vetrina per il territorio. L’auspicio è quello di riuscire a consolidare ancor di più il percorso creato all’interno del Politeama, offrendo occasioni di crescita ed esperienze ai nostri giovani”.

Il direttore della scuola di ballo, Giovanni Calabrò, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per il livello tecnico mostrato dagli allievi. “Voglio ringraziare per la sensibilità dimostrata il Sindaco Nicola Fiorita e la Sovrintendente Antonietta Santacroce, un suggello istituzionale prezioso anche a fronte della giuria di caratura mondiale che siamo riusciti ad intercettare e che rappresenta il segno tangibile della qualità del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di offrire a ragazze e ragazzi un palcoscenico così prestigioso per il loro futuro, proiettando i nostri talenti verso nuovi e ambiziosi traguardi”.

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

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