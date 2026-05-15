Ravenna Festival

DOMENICA 17 MAGGIO LA MARATONA DI ROMAGNA IN FIORE

Il concerto di Eugenio Finardi alla Ca’ Carnè di Brisighella è rinviato da sabato a domenica alle 12

Posticipato alle 17 il concerto di Irene Grandi nel Parco Urbano di Forlì

Il terzo fine settimana di Romagna in fiore modifica la programmazione e si trasforma in una lunga domenica di musica immersi nel verde: in considerazione delle previsioni meteo avverse per il 16 maggio, che potrebbero pregiudicare la buona riuscita del concerto di Eugenio Finardi presso il rifugio e centro visite Ca’ Carnè di Brisighella, l’evento – già raggiunta la massima capienza – è stato riprogrammato per domenica 17 maggio alle 12, quando si potrà godere al meglio di quello che è uno degli angoli più suggestivi della collina romagnola, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola riconosciuto Patrimonio Unesco. L’appuntamento già in programma la domenica pomeriggio – il concerto di Irene Grandi nel Parco Urbano di Forlì – è invece posticipato alle 17.

Giusto l’anno scorso, Eugenio Finardi ha festeggiato cinquant’anni dal suo primo album con un tour e il nuovo disco Tutto e Tutto Finardi è uno spettacolo che attraversa le canzoni più significative del suo vasto repertorio, che conta pietre miliari della nostra canzone: dall’innodica Musica ribelle alla geniale Extraterrestre, fino alla cruda Scimmia. È inoltre proverbiale la sua attenzione per la strumentazione e la resa dal vivo delle canzoni: un cultore della chitarra e un amanuense degli arrangiamenti, che da oltre mezzo secolo si ribella alla banalità. Incastonato tra i gessi di Rontana e quelli di Castelnuovo, il rifugio Ca’ Carnè è stato istituito nel 1971 in quello che era un tempo un podere. Oggi è il punto informazioni del Parco della Vena del Gesso Romagnola, nonché uno spazio dedicato ad attività didattiche e di divulgazione rivolte a scuole, famiglie ed escursionisti.

Il concerto di Eugenio Finardi è sostenuto da Confindustria Romagna e Fabbri Costruzioni. Il luogo di spettacolo è raggiungibile esclusivamente a piedi tramite percorso segnalato (4 km ca. dalla stazione ferroviaria di Brisighella, dislivello 300 m, tempo di percorrenza stimato 2 ore). La durata indicativa del concerto è 90 minuti.

Agli spettatori del concerto di Finardi verrà offerta la possibilità di un ingresso gratuito al concerto di Irene Grandi a Forlì (le modalità di adesione saranno comunicate direttamente via e-mail).

Irene Grandi ha contribuito alla storia della musica italiana con hit indimenticabili, collaborazioni eccellenti, costante ricerca musicale e un’energia inesauribile che l’hanno resa una delle regine indiscusse del pop della penisola. Con il tour Fiera di me ci invita a riscoprire gemme nascoste del suo repertorio, accanto ai classici e brani tratti dal suo ultimo album, Oro e rosa. “Ho immaginato l’intero disco – sottolinea l’artista – come il racconto di un passaggio. Oro e rosa come il colore dell’alba e del tramonto: due momenti che preludono a qualcosa di diverso che sta per accadere. L’ho scritto riflettendo sul coraggio che serve per cambiare davvero. Oro e rosa è prima di tutto una storia di rinascita”. Con questo concerto, Romagna in fiore torna nel Parco Urbano Franco Agosto, 27 ettari intitolati al primo sindaco della città dopo la Liberazione e collocati tra centro storico e fiume Montone tra prati, alberi e una composita fauna – caratteristica la “collina dei conigli”, i cui inquilini vagano liberi e indisturbati per il parco

Il concerto di Irene Grandi è sostenuto da Qu e Deco Industrie. Il luogo di spettacolo si raggiunge esclusivamente a piedi da Forlì (1 km ca).

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org

Tutti i percorsi, le guide e i parcheggi: trailromagna.eu

La rassegna è organizzata da Ravenna Festival con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ATER Fondazione, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località interessate. Si confermano al fianco dell’iniziativa il main partner Gruppo Hera, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Tozzi Green con la sua energia verde e il partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna.