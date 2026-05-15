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New Conversations – Vicenza Jazz, al via la via XXX edizione

Redazione Roma
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Dal 15 al 25 maggio

Si svolge dal 15 al 25 maggio la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz con la direzione artistica di Riccardo Brazzale,

fra il Teatro Olimpico, il Teatro Comunale, il Cimitero Maggiore, la Basilica Palladiana, Villa Almerico Capra detta La Rotonda e una serie di altri luoghi che ospiteranno performance e progetti nella consolidata formula del festival diffuso in tutta la città. Dalle trombe di Gerico al divino Miles è il titolo dell’edizione 2026, dedicata al centenario di Miles Davis ma con lo sguardo proiettato verso un altro importante centenario che cade quest’anno, quello di John Coltrane.

Makaya McCraven, Barbara Hannigan con Bertrand Chamayou, Mary Halvorson, Uri Caine, Billy Cobham, Joshua Redman, Israel Galvan e Michael Leonhart, Paolo Fresu, Isaiah Collier, Lakecia Benjamin, Savina Yannatou & Primavera en Salonicco con Lamia Bedioui, Roberto Ottaviano con Robert Luft, Pietro Tonolo, Dimitri Espinoza, Neapolis Mantra, Enrico Rava e Fabrizio Bosso sono i protagonisti e i progetti che animano oltre 10 giorni di programmazione con 4 prime italiane, una produzione speciale del festival, 3 progetti multidisciplinari, un’apertura di altissimo profilo al Teatro Olimpico nel segno della musica contemporanea e un concerto di chiusura che sarà una vera e propria festa per celebrare il genio della tromba jazz.

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