Al Teatro Brancaccio splende l’icona: presentato il nuovo musical “Raffaella”

Raffaella il musical arriva in Italia,

Nella prestigiosa cornice del Teatro Brancaccio di Roma è stato presentato uno dei progetti teatrali più attesi della prossima stagione: “Raffaella“, il musical dedicato all’indimenticabile Regina della TV italiana.

All’appuntamento con la stampa hanno partecipato i produttori Alessandro Longobardi e Valeria Arzenton insieme ai membri chiave del team creativo: il regista Luciano Cannito, il coreografo Fabrizio Prolli e il direttore musicale Angelo Racz. Durante l’incontro, hanno condiviso l’emozione e l’ambizione di un’opera che vuole celebrare non solo l’artista, ma l’impatto culturale e umano di un mito senza tempo, capace di rappresentare un simbolo di libertà e coraggio per intere generazioni.

La notizia più attesa per i performer di tutta Italia è finalmente arrivata: in occasione della presentazione è stato ufficialmente annunciato che da oggi sono aperte le iscrizioni alle audizioni. Si cercano talenti pronti a far rivivere il mito attraverso il canto, la danza e la recitazione in un’esplosione di ritmo e grandi emozioni.

Le informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili da questo momento presso

https://raffaellailmusical.com/audizioni/