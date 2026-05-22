sarà trasmesso su Rai Radio3 dal 25 al 29 maggio alle ore 17

Sotto il Bosco di Latte

Il radiodramma di Vinicio Capossela

liberamente ispirato a Under Milk Wood di Dylan Thomas

sarà trasmesso su Rai Radio3

dal 25 al 29 maggio alle ore 17

e integralmente il 3 giugno alle 20.30

e poi disponibile per 2 mesi su Raiplay Sound.

Ha partecipato un cast di oltre 50 voci tra cui:

Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana

Littizzetto, Nada, Patty Pravo, Ornella Vanoni.

Vinicio Capossela e Paolo Rossi nel ruolo di voci narranti

Vinicio Capossela (c) Studio_Arcipelago_Francesca Leoncini

Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio su Rai Radio 3, alle 17 circa, andrà in onda in cinque puntate Sotto il bosco di latte, opera con voci liberamente ispirata al testo di Dylan Thomas Under Milk Wood, prodotta da La Cupa e da Rai Radio3 e realizzata da Vinicio Capossela a partire da un’idea di Renato Striglia.

Presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino organizzata da Rai Radio3 all’Auditorium Rai Arturo Toscanini,

il radio-racconto si potrà ascoltare per intero il 3 giugno alle 20.30 all’interno del programma Radio 3 Suite e poi sarà disponibile per due mesi su Rai Play Sound.

Frutto di un lavoro lungo, intenso e partecipativo, ha coinvolto una polifonia di 56 voci, raccolte tra amici della comunità torinese di Striglia e artisti e compagni di viaggio del cantautore.

L’eterno giorno di primavera del villaggio immaginario di Llareggub, inventato dal poeta gallese, prende vita nel suono delle voci che nell’insieme costituiscono una comunità, un mondo, un Eden. Una voce narrante veglia e descrive il villaggio. Per dare maggiore ritmo alla narrazione, l’autore l’aveva pensata doppia, quasi come una coppia formata da angelo e diavolo custode, che vegliano, conoscono e narrano tutta la comunità a partire da quello che sogna, interpretati, secondo il desiderio di Renato Striglia, da Vinicio Capossela e Paolo Rossi.

Al fianco dei due narratori principali, si muove un cast straordinario, formato tra gli altri dall’indimenticabile Ornella Vanoni e da Alessandro Bergonzoni, Enzo Bianchi, Stefano Bollani, Ermanno Cavazzoni, Geppi Cucciari, Mauro Ermanno Giovanardi, Marisa Laurito, Luciana Littizzetto, Ermanna Montanari, Nada, Roy Paci, Daniela Pes, Patty Pravo, Johnson Righeira e Sir Oliver Skardy.

Le loro voci sono espressione di vivente umanità: il reverendo, la merciaia, il ciabattino, la maestra elementare, il capitano a riposo, e molti altri.

La storia – senza alcuna trama che non sia lo svolgersi della vita stessa – si dipana nell’arco di ventiquattro ore di un giorno di primavera, come abitando il tempo fuori dal tempo del “c’era una volta” di ogni favola.

Oltre ai suoni della natura e a quelli concreti, ci sono dei frammenti strumentali realizzati a partire dai compositori citati nel testo (Bach, Palestrina, Händel) e le canzoni. L’opera si completa infatti con quattro canzoni tratte dal testo (Canzone di Polly, Ricordati di Rosie, Lilly allo specchio e Spazza il mio camino) e due filastrocche (Bacia Gianna e Il secchio del latte), tutte composte da Vinicio Capossela e arrangiate da Raffaele Tiseo.

Oltre a questi brani, ci sono degli estratti, evocati nel tema, di altre canzoni di prossima pubblicazione.

I brani sono interpretati, oltre che da Capossela, da Nada e da Irene Sciacovelli; ospite d’eccezione, il grande artista argentino Melingo; sono presenti nella colonna sonora due suoi temi e la rivisitazione in spagnolo di Ricordati di Rosie, accompagnati dal bandoneon di Luciano Tobaldi.

Alberto De Grandis ha seguito tutta la fase della registrazione, della sonorizzazione e del montaggio con Capossela, e Alessandro “Asso” Stefana ha realizzato il missaggio finale.

“Questo bosco di latte è diventato un bosco sonoro, abitato non solo dalle voci, ma dalle musiche, dai rumori, dai canti e dalle preghiere. Sotto il bosco di latte nasce come lavoro che ha come protagonista il suono delle parole, e il nostro intento è stato dare musica, melodie e suono non solo alle voci, ma anche ai caratteri” _ racconta Capossela.

SOTTO IL BOSCO DI LATTE

registrazioni voci

Prima voce Seconda voce Capitan Gatto Gatto Blues Sig.ra Ciliegia Sig. Ciliegia Elvezia Buonprezzo Edward Paglietta Sig.ra Bianchi / Neri Sig. Neri Sig. Bianchi Sig.ra Uff Sig. Uff Sig.ra Organ Morgan Organ Morgan Sig.ra Carnazza Sig. Carnazza Lucio Pagnotta Sig.ra Pagnotta 1 Sig.ra Pagnotta 2 Peppe Campagnolo Signora Campagnolo Sig. Waldo Boscolo Moglie di Waldo Madre di Waldo Sig. Posta-per-te Sig.ra Posta-per-te Polly Giarrettiera Reverendo Jenkins Efisio la morte Jack il nero Giancato Marinaio Maria dei Pascoli Gossamara Carnazza Piccola Lilly Rita Testona Vinicio Capossela

Paolo Rossi

Melingo

Vincenzo Costantino Cinaski

Ornella Vanoni

Sir Oliver Skardy

Patti Pravo

Mauro Ermanno Giovanardi

Geppi Cucciari

Marco Stefanini

Alberto Nerazzini

Luciana Littizzetto

Alessandro Bergonzoni

Ermanna Montanari

Stefano Bollani

Marisa Laurito

Johnson Righeira

Bobo Rondelli

Cristina Lubiani

Valentina F. Milan

Concetto Campagna

Antonietta Badia

Sandro Mizzi

Lou Colombo

Elvira Fornasieri

Stefano Impaglia

Elisanna Panero

Nada

Enzo Bianchi

Ermanno Cavazzoni

Roy Paci

Gianluca Cato Senatore

Daniela Pes

Magali Berardo

Irene Sciacovelli

Nadia Addis Guida turistica Giancarlo Cara Le vicine Mariangela Capossela, Monia Spallanzani, Liviana Davì, Azzurra Quartararo Annegato 1 Annegato 2 Annegato 3 Annegato 4 Annegato 5 Lorenzo Ricca

Paolo Savarese

Marco Ceretto

Andrea Nadalin

Guglielmo Capurro Paneperso Giuseppe Manghella Rosie Probert Rosanna Perricone Sir Spaccalancetta Federico Sirianni Marianna Marinara Elisa Sereno Bambini Bambine Tazio Sebastiani, Bruno Battisti, Milo Di Mauro, Giovanni Nosei, Pietro Nosei, Federico Stefana Ada Stefana, Amelia Verzeletti, Lea Volpi Marinaio Vecchio Beoni Donatello Racina

Vincenzo Vasi

Marco Cervetti, Franco Bassi, Toni Benzina

CREDITI

Sonorizzazione e montaggio: Alberto De Grandis e Alessandro “Asso” Stefana

Musiche e canzoni: Vinicio Capossela

Direzione musicale e arrangiamenti: Raffaele Tiseo

Introduzione al testo di Vinicio Capossela, adattamento da Under Milk Wood di Dylan Thomas a cura di Renato Striglia e Vinicio Capossela.

Produzione esecutiva La Cùpa srl

Hanno suonato: Vinicio Capossela, Raffaele Tiseo, Michele Vignali, Achille Succi, Andrea Lamacchia, Luca Grazioli, Luciano Tobaldi, Arturo Garra, Mirco Mariani, John Convertino, Riccardo Loda, Vincenzo Vasi, coro Mysterium Vocis, Rosario Totaro, Raffaele Pe, Nada, Melingo, Pierpaolo Capovilla, Paolo Rossi, Irene Sciacovelli.

Canzoni

Ricordati di Rosie, Canzone di Polly, Lilly allo specchio, Spazza il mio camino

Info:

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