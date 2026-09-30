“In cerca di voce” alla Camera del lavoro

Tra gli appuntamenti organizzati per celebrare i 120 anni della CGIL, il sindacato fondato nel 1906 come Confederazione Generale del Lavoro, poi sciolto dal fascismo e infine rinato nel 1944 con l’attuale denominazione, sabato 3 ottobre nell’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano (ore 17.30, ingresso libero fino a esaurimento posti) andrà in scena In cerca di voce, un grande affresco musicale nato da un’idea di Gianluigi Trovesi e Gianni Bombaci e organizzato dalla CGIL Milano e dall’associazione culturale Secondo Maggio.

Lo spettacolo, un viaggio emozionante, imprevedibile e ricco di valori sociali e artistici, fu rappresentato al Teatro Donizetti di Bergamo in occasione del centenario della CGIL, per ricordare il secolo di vita del sindacato numericamente più rappresentativo del nostro Paese, quella “voce” che i lavoratori hanno “cercato” e voluto per dare vita e concretezza alle loro rivendicazioni.

Il cast di oggi è simile a quello di allora, ma il progetto (la regia è di Silvano Piccardi) viene ripreso con una forma nuova: ci saranno ancora Gianluigi Trovesi e la Scraps Orchestra, mentre saranno assenti Gianni Coscia e Arturo Testa. Anche il repertorio è in buona parte quello della prima versione, pur con diversi cambiamenti dovuti alla sostituzione di una parte dei brani con altri della stessa natura. Resta, quindi, immutato il concetto, l’dea di fondo dell’iniziativa: rappresentare, attraverso canzoni e musiche significative, i cambiamenti del clima sociale e culturale del nostro Paese, quindi la storia d’Italia e delle classi popolari italiane dal Risorgimento alla Liberazione.

Lo dimostrano ampiamente i pezzi scelti, che spaziano dalle canzoni tradizionali, soprattutto quelle di lotta e di rivendicazione, all’operetta e all’opera, dai canti del fascismo a quelli antifascisti legati alla Resistenza, dalla canzone jazzata all’Internazionale, inno del socialismo mondiale. Un percorso sonoro che viaggia in parallelo con la musica leggera e operistica all’epoca di moda, portando canzoni tratte dal repertorio popolare e borghese nelle quali sono molteplici i riferimenti a “simboli” musicali del movimento operaio, proposte in un catalogo arricchito anche da pagine scritte per l’occasione.

Da Verdi e Garibaldi, passando dalle cannonate di Bava Beccaris, fino alla nascita del movimento sindacale organizzato e della CGIL, con i suoi 120 anni di storia, dalla prima guerra mondiale al fascismo e fino alla Resistenza e alla Liberazione, è stato costruito un affresco musicale impegnativo, complesso e di indiscutibile suggestione e originalità.

Per realizzare questa importante e ambiziosa proposta saranno presenti sul palco, come detto, Gianluigi Trovesi e la Scraps Orchestra: il primo è uno dei jazzisti di maggior rilievo nella storia europea del jazz, un musicista capace di prendere spunto da molteplici universi sonori per portarli all’interno del proprio mondo espressivo con grande originalità e creatività. La Scraps (termine che significa pezzetti, frammenti, scarti), nata nel 1992, riunisce invece musicisti di diversa formazione e nel suo ormai lungo cammino ha registrato album eterogenei e vinto il Premio Recanati per la canzone d’autore.

SABATO 3 OTTOBRE 2026, ORE 17.30, INGRESSO LIBERO

CONCERTO STRAORDINARIO PER I 120 ANNI DELLA CGIL

AUDITORIUM DI VITTORIO, CAMERA DEL LAVORO, CORSO DI PORTA VITTORIA 43, MILANO

GIANLUIGI TROVESI e SCRAPS ORCHESTRA presentano “In cerca di voce”

Gianluigi Trovesi (clarinetto e sax alto), Stefano Caniato (voce, trombone e fisarmonica), Roberta Visentini (clarinetto e sassofoni), Stefano Boccafoglia (tastiere e voce), Giorgio Signoretti (chitarra, banjo), Marco Remondini (violoncello e sax baritono), Marco Cocconi (basso), Pietro Benucci (batteria).

Canzoni e musiche di I. Fossati, G. Verdi, G. Trovesi, E. Molaschi, A.F. Menchi, M. Remondini, Scraps Orchestra, K. Weill, I Gufi, G. Kramer e altri.