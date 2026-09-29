Tutti i prossimi appuntamenti, da ottobre fino al nuovo anno.
|
LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE
Un nuovo teatro e una nuova esperienza a Firenze
|
L’autunno delle Seggiole
Tutti i prossimi appuntamenti, da ottobre fino al nuovo anno.
|
Luoghi da attraversare, storie da ascoltare, tavole intorno alle quali ritrovarsi. Dopo l’estate, la Compagnia entra in una stagione fittissima: nuove produzioni, grandi ritorni e alcuni degli appuntamenti più amati dal nostro pubblico.
|
L’agenda in un colpo d’occhio
|
Prima assoluta
L’Inganno è servito
Sabato 3 ottobre cominciamo da Cordon Bleu Firenze con una nuova produzione: un piccolo catalogo di bugie culinarie, raccontato a teatro e subito messo alla prova con la degustazione. Spezie, arista e peposo per la prima serata; pasta, pizza e gelato per il secondo appuntamento del 30 ottobre.
|
Sabato 10 ottobre · ore 21.00
170 anni del Cimitero dell’Antella
Torna lo storytelling dedicato al Cimitero Monumentale dell’Antella: un luogo che si fa voce, memoria, arte e racconto. Una replica straordinaria al coperto, per attraversare centosettant’anni di storia della comunità.
|
Dal Teatro della Pergola
In sua movenza è fermo
XXI edizione
Ventuno stagioni dentro il Teatro della Pergola, attraversandone gli spazi più segreti e inaccessibili. La nuova edizione prende il via l’11 ottobre e prosegue fino al 16 maggio 2027.
11 ottobre · 8 novembre · 13 dicembre · 17 gennaio · 14 febbraio · 14 marzo · 11 aprile · 16 maggio
|
Giovedì 15 ottobre · ore 20.00
Nettare di…Vino
Poesia, ironia, musica e convivialità: da Cooking in Florence torna una serata nella quale il teatro incontra la tavola, con cena buffet, degustazione di vini e spettacolo. Le voci sono quelle di Fabio Baronti e Sabrina Tinalli.
|
|
|
31 ottobre · ore 21.00 / 1 novembre · ore 18.00
Día de Muertos
A Badia a Settimo torna l’incontro tra teatro, musica e memoria. La Compagnia delle Seggiole e i Mariachi el Magnifico de Florencia raccontano la tradizione messicana del Día de Muertos in una nuova edizione dello spettacolo.
|
Verso il nuovo anno
Capodanno con le Seggiole
L’Acqua Cheta torna al Teatro Niccolini: il modo più fiorentino che ci sia per salutare il 2026 e cominciare insieme il nuovo anno.
31 dicembre 2026 · ore 19.00 e 22.00
|
Ci vediamo a teatro
Otto modi diversi di incontrarsi, tra ottobre e gennaio. Scegli il tuo appuntamento e passa parola: il teatro vive soprattutto quando viene condiviso.
|
La Compagnia delle Seggiole
Via San Piero a Quaracchi 17/15 · 50145 Firenze
www.lacompagniadelleseggiole.