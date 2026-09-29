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L’autunno delle Seggiole

Redazione
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Tutti i prossimi appuntamenti, da ottobre fino al nuovo anno.

Settimana Dante – Paradiso XXXIII di e con Elio Germano e Teho Teardo
La festa di Montevergine, ricordando Luisa Conte
Teatro dell’Opera di Roma, “Madama Butterfly” di Puccini
Teatro Quirino, Teatro Macondo – Il venditore di metafore
Morte di Zarathustra
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Thomas Guggeis dirige Franz Joseph Haydn e Anton Bruckner
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