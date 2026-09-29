LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE Un nuovo teatro e una nuova esperienza a Firenze

L’autunno delle Seggiole Tutti i prossimi appuntamenti, da ottobre fino al nuovo anno.

Luoghi da attraversare, storie da ascoltare, tavole intorno alle quali ritrovarsi. Dopo l’estate, la Compagnia entra in una stagione fittissima: nuove produzioni, grandi ritorni e alcuni degli appuntamenti più amati dal nostro pubblico.

L’agenda in un colpo d’occhio L’Inganno è servito · Cordon Bleu Firenze 170 anni del Cimitero dell’Antella In sua movenza è fermo · XXI edizione · Teatro della Pergola Nettare di…Vino · Cooking in Florence La Congiura dei Pazzi · Palazzo Medici Riccardi L’Inganno è servito · seconda serata Día de Muertos · Badia a Settimo L’Acqua Cheta · Capodanno con le Seggiole al Teatro Niccolini

Prima assoluta L’Inganno è servito Sabato 3 ottobre cominciamo da Cordon Bleu Firenze con una nuova produzione: un piccolo catalogo di bugie culinarie, raccontato a teatro e subito messo alla prova con la degustazione. Spezie, arista e peposo per la prima serata; pasta, pizza e gelato per il secondo appuntamento del 30 ottobre. SCOPRI LE DUE SERATE

Sabato 10 ottobre · ore 21.00 170 anni del Cimitero dell’Antella Torna lo storytelling dedicato al Cimitero Monumentale dell’Antella: un luogo che si fa voce, memoria, arte e racconto. Una replica straordinaria al coperto, per attraversare centosettant’anni di storia della comunità. ACQUISTA SU TICKETONE

Dal Teatro della Pergola In sua movenza è fermo XXI edizione Ventuno stagioni dentro il Teatro della Pergola, attraversandone gli spazi più segreti e inaccessibili. La nuova edizione prende il via l’11 ottobre e prosegue fino al 16 maggio 2027. 11 ottobre · 8 novembre · 13 dicembre · 17 gennaio · 14 febbraio · 14 marzo · 11 aprile · 16 maggio INFO E BIGLIETTI

Giovedì 15 ottobre · ore 20.00 Nettare di…Vino Poesia, ironia, musica e convivialità: da Cooking in Florence torna una serata nella quale il teatro incontra la tavola, con cena buffet, degustazione di vini e spettacolo. Le voci sono quelle di Fabio Baronti e Sabrina Tinalli. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Palazzo Medici Riccardi La Congiura dei Pazzi Quattro serate per tornare nei luoghi del potere mediceo e dentro una delle pagine più drammatiche della storia di Firenze. 16 e 17 ottobre, 13 e 14 novembre, con partenze alle 19.30, 20.30 e 21.30.

Una serata speciale 13 novembre · spettacolo gratuito offerto da Fondazione CR Firenze Per il 13 novembre la prenotazione segue il canale dedicato della Fondazione. Per le altre date la vendita è su TicketOne. 13 NOVEMBRE · PRENOTA 16–17 ottobre e 14 novembre · TicketOne →

31 ottobre · ore 21.00 / 1 novembre · ore 18.00 Día de Muertos A Badia a Settimo torna l’incontro tra teatro, musica e memoria. La Compagnia delle Seggiole e i Mariachi el Magnifico de Florencia raccontano la tradizione messicana del Día de Muertos in una nuova edizione dello spettacolo. ACQUISTA SU TICKETONE

Verso il nuovo anno Capodanno con le Seggiole L’Acqua Cheta torna al Teatro Niccolini: il modo più fiorentino che ci sia per salutare il 2026 e cominciare insieme il nuovo anno. 31 dicembre 2026 · ore 19.00 e 22.00

3 gennaio 2027 · ore 17.00

6 gennaio 2027 · ore 17.00 SCOPRI L’ACQUA CHETA