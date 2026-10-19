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AR.MA Teatro di Roma, Prima levati le scarpe

Redazione Roma
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Sabato 24 Ottobre 2026

Arriva sul palco dell’AR.MA Teatro di Roma Prima levati le scarpe, commedia divertente e surreale scritta e diretta da Fulvio Filoni.

La pièce, che vede in scena Simona Pistarà, Massimo Felici, Alessandra Cipriano e Fulvio Filoni, richiama con garbo le atmosfere e le tonalità tipiche dei classici di Woody Allen e della grande commedia italiana di fine anni ’60. Lo spettacolo alterna con ritmo incalzante momenti di profonda introspezione a situazioni comiche e grottesche, sorrette da una scrittura brillante e da un gusto unico per la battuta sagace.

LA TRAMA

È la notte di San Valentino. Giovanni, devastato dopo essere stato abbandonato dalla compagna, è sul punto di compiere un gesto estremo. Ma il suo piano viene improvvisamente stravolto dall’irruzione notturna — e apparentemente casuale — di due singolari personaggi: Calliope, giovanissima ragazza che si guadagna da vivere nei modi più fantasiosi, e Fosco, un uomo cinico ed enigmatico sulla sessantina.

Tra Calliope e Fosco è in corso una complessa disputa il cui esito finale si giocherà proprio all’interno dell’appartamento di Giovanni. Il protagonista si ritrova così suo malgrado travolto da una catena imprevedibile di eventi e situazioni paradossali che, in modo del tutto inaspettato, finiscono per toccare le corde più intime del suo cuore.

A rendere la vicenda ancora più esilarante ed esplosiva ci pensano le continue irruzioni di un’invadente e pettegola vicina di casa — autentico “occhio e orecchio” del quartiere — che trasforma questa strana notte di febbraio in un’esperienza eterna e indimenticabile.

SCHEDA ARTISTICA E TECNICA

Titolo: Prima levati le scarpe

Testo e Regia: Fulvio Filoni

Cast: Simona Pistarà, Massimo Felici, Alessandra Cipriano, Fulvio Filoni

Grafica locandina: BROski13

INFORMAZIONI SPETTACOLO E PRENOTAZIONI

Dove: AR.MA TEATRO – Via Ruggero di Lauria, 22 – Roma (Metro Cipro)

Quando: Sabato 24 Ottobre 2026

Info e Prenotazioni (Cell. e WhatsApp): +39 327 241 8711

Email: fulvio.filoni@yahoo.it

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