Francesca Pia Vitale debutta all’Oper Frankfurt

Il 25 ottobre nel Tancredi di Rossini

Il soprano Francesca Pia Vitale sosterrà questa sera 25 ottobre il ruolo di Amenaide in Tancredi di Rossini, debuttando all’Oper Frankfurt.

L’artista ha già interpretato il ruolo al Festival della Valle d’Itria nel 2025, riportando un notevole successo (“…è una Amenaide dolente e luminosa, capace di dar corpo alle mutevoli sfaccettature del personaggio con tecnica sicura e ammirevole partecipazione emotiva”, Le Salon Musical).

Francesca è attualmente impegnata nelle prove di Don Pasquale all’Opéra de Rouen Normandie, in scena dal 10 novembre.