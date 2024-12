abato 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Niccolini

Note di altri tempi invadono il Niccolini.Viaggiando attraverso le magiche atmosfere del Novecento la Chianti Mood Big Band festeggia dieci anni di vita e passione per il jazz

I sedici musicisti della “Chianti Mood Big Band” interpreteranno il sound trascinante delle big band degli anni ‘30-’40

SAN CASCIANO, 27 dicembre 2024. San Casciano chiude l’anno in bellezza e accende una nuova magia con le irresistibili armonie della “Chianti Mood Big Band”, l’orchestra che domani sabato 28 dicembre alle ore 21 si esibirà sul palcoscenico del Teatro Niccolini. Promosso e organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, il tradizionale concerto natalizio “A Christmas Mood” sarà eseguito da sedici musicisti e introdotto dall’attrice Tiziana Giuliani che illustrerà i vari brani del programma della serata contestualizzando dal punto di vista storico e sociale la nascita e la diffusione del genere swing espresso attraverso il repertorio dell’orchestra che quest’anno è giunta al decimo anno di vita musicale.

“Celebriamo gli ultimi giorni dell’anno avvolti da una colonna sonora di altri tempi, – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – la Chianti Mood Big Band torna ad esibirsi nel nostro teatro con un repertorio ricco che invita il pubblico a compiere un viaggio sulle note della prima metà del Novecento per condividere passioni, emozioni e salutare l’ultimo scampolo del 2024. Un’occasione da non perdere anche per unirsi al traguardo della formazione orchestrale e al suo compleanno che siamo felici di festeggiare sul palco del Niccolini”.

La Chianti Mood Big Band, fondata nel 2014, reinterpreta il sound trascinante delle big band degli anni ‘30-’40 lasciandosi contaminare da altri generi e sfumature musicali tra cui il jazz, il funk, il blues e il pop. “E’ un anniversario speciale per noi – dichiara il direttore Andrea Gheri – ripercorriamo dieci anni di concerti ed esibizioni, siamo un gruppo di amici fiorentini e chiantigiani accomunati dalla passione per la musica e il jazz in particolare”. “Il concerto natalizio, divenuto ormai un appuntamento tradizionale di San Casciano, si rivolge ad un pubblico ampio e variegato, – aggiunge Gheri – come hanno dimostrato i tanti spettatori di ogni età che hanno assistito allo spettacolo nelle scorse edizioni”.

Il motto dell’orchestra, diretta da Andrea Gheri, è “on the Chianti side of the street!” una parafrasi della canzone “on the sunny side of the street” di Johnny Hodges, letteralmente “sul lato soleggiato della strada”. Il motto riassume la passione dell’Orchestra per la musica jazz e la volontà di riproporla in chiave leggera. Il programma, ideato appositamente per le festività natalizie, propone musiche di Herb Alpert, Frank Sinatra, Irving Berlin, Dizzy Gillespie, George Gershwin, Leonello Casucci, Joe Zawinul

Ingresso libero.