Centrale Preneste Teatro, La sinfonia dei giocattoli

Domenica 19 gennaio 2025 ore 16.30 a Roma

Arriva dall’Aquila il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2024/25: il Teatro dei Colori porta in scena “La sinfonia dei giocattoli”. L’appuntamento è per domenica 19 gennaio alle 16.30 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58).

La Sinfonia dei Giocattoli è un sogno di campanelli, trenini e pupazzi a molla, ballerine nel carillon, palloncini e robot. Ma anche il diario segreto dei colori e delle forme di una grande artista, Sonia Terk, che nei suoi “Libri Neri” ha inventato un linguaggio che funziona proprio come un set di costruzioni da tavolo. Costruendo e smontando, inventando piccole fiabe giocose e strampalate, in un mondo accogliente e colorato, come la coperta patchwork tessuta per il figlioletto Charles. In questa lingua fatta di colori in movimento che si trasformano in marionette cinetiche, o in paesaggi astratti e ritmici, vivono i sogni, i ricordi, le scoperte dell’infanzia. Qui trovano casa, un po’ alla rinfusa, come nel baule dei giochi, gli schizzi e le campiture di tanti altri artisti, così la Ballerina di Man Ray danza sui cerchi di Vasarely, i quadrati di Albers diventano un Robot pasticcione e romantico, i cerchi di Mirò rimbalzano sui rettangoli di Mondrian. Quanti giochi si possono inventare, infiniti! Con la magia aerea del teatro su nero, che aiuta a danzare, a volare, a immaginare. Ricordando Munari e Winnicot, con tante tantissime risate.

Adatto dai 3 ai 10 anni.

Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Gioco Simultaneo per Sonia Terk Delaunay e ispirato alle opere di Man Ray, Victor Vasarely, Joseph Albers

Drammaturgia Visiva, Regia Mimica, Coordinamento Musicale, Drammaturgia scenica e testuale Valentina Ciaccia

Una produzione Teatro dei Colori

Spazio Scenico Gabriele e Valentina Ciaccia con Valentina Franciosi

Produzione Gabriella Montuori

Luci e suono Boris Granieri

Con gli animatori e mimi Valentina Franciosi, Andrea Tufo e le giovani allieve Raffella Alfidi, Elsa Gaelle Pochini

Da una tecnica del Teatro Nero di Gabriele Ciaccia

Sulla partitura La Sinfonia dei Giocattoli di Haydn – Mozart attraverso la rilettura della Maestra Compositrice Greata Cipriani e sulle partiture di Erik Satie e le musiche elettroniche di Brian Eno, Nick Cave e Warren Ellis, Ruby My Dear, Tangerine Dream

Domenica 19 gennaio ore 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto solo on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu

