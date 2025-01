Domenica 26 al Cantiere Florida

“In-Natura-Le” di Teatro come Differenza

Attori utenti, allievi di teatro e cittadini presentano la seconda azione collettiva di riflessione sulla fragilità del rapporto uomo arte natura.

Con il contributo della Fondazione CR Firenze, va in scena il teatro sociale attivo nell’ambito della salute mentaleLo spettacolo anche in audiodescrizione poetica per ciechi e ipovedenti

Firenze, 23 gennaio 2025 – È il secondo appuntamento teatrale del nuovo programma di Teatro come Differenza (TcD), il Coordinamento che opera nel teatro sociale ed è attivo anche nell’ambito della salute mentale e che, con “In-Natura-Le”, domenica 26 gennaio (ore 19), sarà al Teatro Cantiere Florida a Firenze per una nuova riflessione sulla relazione uomo arte natura. Con questo spettacolo del più ampio progetto “In Natura” e con gli attori impegnati con Teatro come Differenza e Arbus nei laboratori teatrali e nell’attività di formazione artistica, si concretizza quindi la seconda azione teatrale del nuovo programma.

Nell’organizzazione dello spettacolo, Teatro come Differenza è affiancato dall’Associazione Arbus. Collaborano Versiliadanza, Mi chiamo Viscardo CSP e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro, impegnati tutti nella realizzazione del progetto che è reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

Il primo appuntamento è andato in scena a novembre al Circo-lo Teatro del Sale di Firenze; a giugno proseguirà con “Quello che amo” quando teatro, impegno sociale e natura si incontreranno sul torrente Pesa. Domenica 26, invece, gli attori di Teatro come Differenza e Arbus, insieme agli allievi della scuola di teatro di Atto2, agli attori del Centro Solidarietà Pratese e in parte alla cittadinanza, presenteranno “In-Natura-Le” al termine di un laboratorio integrato che ha avuto come residenza artistica lo stesso Teatro Cantiere Florida. Il lavoro dell’artista Joseph Beuys resta ispirazione principale anche di questo spettacolo (che riprende, rivisita e porta avanti lo spettacolo “7000. Tentativi di Paradiso” andato in scena al Teatro della Limonaia nel 2023), arricchito dagli sviluppi di riflessione suscitati fra gli altri dall’opera di Anselm Kiefer, già allievo di Beuys, artisti che hanno esplorato entrambi profondamente il rapporto tra uomo arte e natura, l’identità collettiva e la memoria storica.

Racconteranno tale rapporto gli attori con esperienze di vita diverse, utenti di comunità terapeutiche insieme agli allievi attori di scuole di teatro, ai cittadini e ad altri. “Con questo gruppo di lavoro così eterogeneo – sottolinea Elena Turchi una delle registe di Teatro come Differenza – siamo andati a indagare questa tematica fragile che è la Natura. Lo abbiamo fatto con persone che già vivono la loro fragilità e attraverso forme sceniche e drammaturgiche nuove, abbiamo cercato di mettere in contatto, in modo profondo, natura e fragilità”.

In “In-Natura-Le” la drammaturgia attinge sia ai temi ricorrenti nell’opera di Anselm Kiefer che alle riflessioni rivoluzionarie di Joseph Beuys e pone al centro il conflitto interiore dell’uomo e la sua relazione con la natura: il viaggio poetico e visivo proposto in scena esplora il contrasto tra il desiderio di antropocentrismo e il richiamo primordiale della natura che cerca costantemente la sua rigenerazione e rinascita.

Viaggiano insieme riflessione artistica e indagine sulla possibilità di una riconciliazione con il sé e con il mondo, domanda che resta aperta e che invita il pubblico a esplorare nuove prospettive in cui l’Arte sia veicolo di trasformazione individuale e collettiva.

“In-Natura-Le” è a cura di Paolo Biribò, Anna Cudin, Francesca Sanità, Elena Turchi e Angela Torriani Evangelisti in collaborazione con Silvia Avigo, Nadia Baldi, Chiara Ciofini, Antonio Musa, Federica Totaro, David Tozzi, Marco Ulivieri.

Lo spettacolo sarà anche in audiodescrizione poetica: l’appuntamento di domenica 26 mira a offrire un’esperienza coinvolgente anche al pubblico cieco e ipovedente che in teatro potrà seguire quanto accade sul palco attraverso le audiodescrizioni poetiche, udibili in cuffia.

Per info e prenotazioni: teatroflorida.it; tel. 055 7135357; email: organizzazione@versiliadanza.it; teatrocomedifferenza@gmail.com.