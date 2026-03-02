Teatro Puccini – Stagione Teatrale 2025/2026 programmazione aprile 2026

Stagione Teatrale 2025/2026 programmazione aprile 2026

Mercoledì 1 aprile ore 21.00

Vera srl presenta

CASA SURACE

LA RIUNIONE DI CONDOMINIO

regia Paolo Ruffini

di Simone Petrella, Alessio Strazzullo, Daniele Pugliese con Antonella Morea, Riccardo Betteghella, Daniele Pugliese Una riunione condominiale. Un regolamento da votare. E un pubblico che, senza accorgersene, si ritrova parte attiva della scena. La riunione di condominio è uno spettacolo che nasce dove finisce il teatro – o meglio, dove inizia la vita vera: in una casa, di cui tutti i condomini-spettatori diventano ospiti. E presto l’assemblea deraglia in qualcosa di più profondo e sorprendente. Il condominio diventa il Paese, l’Italia stessa: un microcosmo di storie, dialetti e battaglie epiche. Riusciranno i condomini a trovare un accordo almeno su un punto all’ordine del giorno? Tra sketch, battute e momenti improvvisati, l’atmosfera si fa liquida: attori e spettatori si confondono, il palcoscenico si allarga, e la vita quotidiana si trasforma in poesia. Mamma Antonella irrompe – letteralmente – e diventa la voce tenera, rumorosa e autentica di un’Italia che si barcamena tra regole, affetti e contraddizioni. Il risultato è uno spettacolo travolgente, interattivo, fin troppo realistico. Un happening comico, tenero, comunitario, dove si ride, si riflette e, alla fine, si mangia davvero. Perché partecipare non è un’opzione: è un dovere condominiale. E perché anche la condivisione di un piatto può diventare atto teatrale, se racconta l’arte – fragile e potentissima – del convivere.

posto unico numerato € 27,00

Giovedì 9 aprile ore 21.00

Altra Scena presenta

CRIME ‘ COMEDY

con MARCO CHAMPIER e CLARA CAMPI

Crime’ Comedy è il podcast di successo creato e sviluppato da Clara Campi e Marco Champier, due comici appassionati di true crime e serial killer. A un certo punto, Clara e Marco hanno deciso di smettere di spaventare gli amici con la loro raccapricciante passione, puntando piuttosto sul podcast per parlarne con tutti. Così nasce Crime & Comedy, il primo podcast di true crime italiano condotto da due comici, in cui i casi e le biografie sui serial killer sono trattati in modo approfondito e con dovizia di particolari, ma mantenendo – per quanto possibile – un tono leggero e cercando lo spunto comico quando è presente.

posto unico numerato € 20,00

Venerdì 10 e sabato 11 aprile ore 21.00

Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, A.GI.DI., Sardegna Teatro presentano

NICCOLÒ FETTARAPPA

ORGASMO

prosa dispiaciuta sulla fine del sesso testo e regia Niccolò Fettarappa con Gianni D’Addario, Niccolò Fettarappa, Lorenzo Guerrieri, Rebecca Sisti Non si fa più sesso. Le statistiche parlano chiaramente: uno dei sintomi long covid più allarmanti è l’epidemia di pigrizia sessuale, una inedita e preoccupante crisi del desiderio che colpisce principalmente le coppie di giovani amanti. Cosa è successo? Questa improvvisa e rapida deflazione dell’eccitazione è acuita dall’aumento del consumo di

narcotici, antidepressivi o farmaci stimolanti che rendano più prestanti nel mondo del lavoro, più performativi. Mentre questa anestesia di massa dilaga, i tassi di occupazione aumentano. Il lavoro prende il posto dell’orgasmo, il solo piacere ammesso è quello a scopo produttivo. Stiamo assistendo a un annientamento erotico dell’individuo senza precedenti: l’uomo diventa un astratto ente numerico e perde familiarità col retroterra selvaggio del desiderio.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

Lunedì 13 aprile ore 21.00

Frida Kahlo Productions con Produzioni Fuorivia e Richard Jordan Productions in

collaborazione con Summerhall e Teatro Valle Occupato presenta

SILVIA GALLERANO LA MERDA di CRISTIAN CERESOLI

Dopo aver vinto al Fringe di Edimburgo nel 2012 e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo nonostante la censura, La Merda, che è diventata un manifesto poetico di denuncia al patriarcato, un fenomeno che da anni ha rotto i confini del teatro per essere accolto come un concerto rock dai 13 anni in su, prosegue il suo live tour con oramai più 700 date e Sold Out nelle periferie e in provincia così come nelle grandi città. Lo “straordinario, brutale e rivoluzionario” (The Times, Fohla, El Pais) testo sulla condizione umana di Cristian Ceresoli che gli è valso il Fringe First Award for Writing Excellence per la scrittura, è stato tradotto oltre che in inglese, in russo, greco, danese, ceco, spagnolo, gallego, portoghese, norvegese, svedese, francese ed è in corso di traduzione in numerose altre lingue. Pubblicato in edizione bilingue italiano–inglese dalla Bloomsbury di Londra nel 2012 e nel 2017 in Italia da Gallucci HD. L’interpretazione “straordinaria, sublime e da strapparti la pelle di dosso” (The Guardian) di Silvia Gallerano viene accolta da più di quattordici anni da commosse ovazioni. La

Gallerano, che interpreta La Merda sia in inglese che italiano, è la prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence.

posto unico numerato € 22,00

Venerdì 17 aprile ore 21.00

Signs Lab presenta

MARIO GIORDANO e PIERLUIGI PARAGONE MI RITORNA IN MENTE

Mario Giordano e Gianluigi Paragone per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto.

Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali. Giordano e Paragone insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale (i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro); insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità “prendendosi cura” degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico… Uno spettacolo potente che lascerà il segno.

posto unico numerato € 22,00

Sabato 18 aprile ore 21.00

Vera srl presenta

CASA ABIS ANCORA IN DUE

di e con Stella Abis e Gabriele Abis

regia Paolo Ruffini

Dopo il successo del primo spettacolo, Stella e Gabriele tornano sul palco con una nuova commedia ironica, tenera e spietata sulla vita di coppia. Si parte dal matrimonio e si attraversano, senza filtri, le tappe della convivenza, i microtraumi della quotidianità, le aspettative degli altri, le crisi, i compromessi… e quella misteriosa forza che spinge due persone a restare insieme. In un mondo in cui la coppia stabile sembra un reperto del passato, Casa Abis mette sotto il microscopio la relazione duratura con il suo stile inconfondibile: ritmo serrato, autoironia tagliente, aneddoti veri e una buona dose di veleno comico. Casa Abis – Ancora in due è uno spettacolo autentico e profondamente umano, che fa ridere (tanto), riflettere (un po’) e dire, alla fine: “Anche noi, in fondo, ci siamo ancora. E siamo ancora in due.”

posto unico numerato € 22,00

Mercoledì 22 aprile ore 21.00

Loft Produzioni S.r.l. presenta

ANDREA SCANZI LA SCIAGURA

terza stagione

di Andrea Scanzi

Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Andrea Scanzi — autore e interprete teatrale dal 2011 — ritorna dopo il sold out del 2024 con una replica straordinaria dello spettacolo di satira politica: La sciagura – terza stagione. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi mette ora in scena la sconfinata pochezza di un governo composto perlopiù da “scappati di casa”. Novanta minuti di risate (amare), informazione e indignazione, che partono da un’analisi del percorso politico di Giorgia Meloni per poi ripercorrere impietosamente le incongruenze del governo, le troppe criticità della destra e l’evanescenza colpevole di una classe dirigente oltremodo imbarazzante. Dalla seconda carica dello Stato La Russa (sic)all’esimio statista Donzelli (aiuto!), dai tetri busti del Duce ai mitologici blocchi navali, dai treni di Lollobrigida ai quadri di Sgarbi. Dagli scivoloni seriali di Valditara a quelle di Sangiuliano, dalle inchieste su Santanché e Delmastro al capodanno col “botto” di Pozzolo, dal comico inconsapevole Gasparri alle tesi tragicamente oscurantiste di Vannacci. Dal ricordo di Paolo Borsellino (ignobilmente citato da questi governanti che con lui nulla c’entrano) alle canzoni di Gaber e Guccini (che Meloni ama, ma di cui evidentemente non ha capito nulla). Un irresistibile monologo pieno di musica, satira, fervore e pulsione civile, senza reticenze né sconti. Uno spettacolo accorato e imperdibile per raccontare questi tempi sbandati. Per interpretare il presente. E per resistere a questo inesorabile tracollo della politica politicante nostrana.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

Giovedì 23 aprile ore 21.00

Vera srl presenta

VALERIA GRACI

VOLEVO ESSERE IO

tratto da una storia vera… la mia!

Volevo essere io è il nuovo spettacolo di Valeria Graci! Uno show popolare e autentico scritto per le donne, pensando agli uomini dove Valeria ci porta nelle fasi di crescita della sua vita, anche quelle più delicate. Valeria interpreta se stessa, una bambina degli anni 80 cresciuta a pane e cartoni animati, anni edulcorati da spot pubblicitari con archetipi di famiglie perfette, ruoli femminili “angeli del focolare” e bambine sorridenti che giocano a fare le mamme con il ferro da stiro in mano aspettando il principe azzurro. Diventa una ragazza alla fine degli anni 90, in un mondo colorato e alla moda che promette felicità, navigando a vista nel mondo per trovare una sua strada e diventare poi una donna che solo con il tempo capisce che è ora di tornare ad essere se stessi, abbassando le maschere e accettandosi per quello che si è… a volte fragili, imperfetti ma drammaticamente veri. Volevo essere io è una frase semplice, ma con un’eco profonda perché parla di desiderio

e autodeterminazione che tutti abbiamo vissuto o stiamo vivendo. È la voce di chi, per anni, ha dovuto “essere altro” per compiacere, o solo per tirare a campare. È uno spettacolo che abbraccia il pubblico, lo diverte e lo porta dentro una storia personale ma che diventa universale.

posto unico numerato € 22,00

Venerdì 24 aprile ore 21.00

ITC 2000 presenta

LUCA TELESE

LA SCORTA DI ENRICO

Quando i supereroi lavoravano per il Pci liberamente tratto dal bestseller di Luca Telese “La scorta di Enrico”

testi Luca Telese

con Francesco Freyrie, Michela Gallio, Andrea Zalone

I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. Questo spettacolo racconta, attraverso la vita e la drammatica morte di un leader tra i più amati e rimpianti d’Italia, la storia di un popolo: in un certo senso, la storia stessa del nostro paese. Luca Telese fa parlare i fatti, i testimoni, i documenti senza rinunciare alla densità dei sentimenti e lega, con il passo delle grandi narrazioni, scorci preziosi sul Berlinguer privato e ricostruzioni di eventi che hanno scosso il mondo, dalla primavera di Praga al golpe cileno. Scorrono così sul palco il delitto Moro, il terremoto in Irpinia, i

funerali di Andropov; e in questa temperie le scelte e le parole di un uomo che seppe attraversare un tempo difficile “senza mai perdere gli ideali della propria giovinezza”. Così, nei 75 minuti di questa emozionante narrazione, si sorride, si ricorda, si inghiottono lacrime e si trova ispirazione per il futuro.

posto unico numerato € 20,00

Giovedì 28 aprile ore 21.00

Barley Arts presenta

THE AMY WINEHOUSE BAND

Una celebrazione di "back to black" suonato dalla sua band originale La Amy Winehouse Band arriva in Italia per sei tappe in giro per il paese per celebrare l’eredità dell’artista – scomparsa prematuramente – in occasione del ventesimo anniversario di Back To Black. Un concerto-tributo emozionante che riporta sul palco il suono, l’energia e l’eleganza di Amy Winehouse: la sua band originale, guidata dal direttore musicale e bassista storico Dale Davis, con una nuova incredibile cantante da lui scelta, Bronte Shandé, celebra un repertorio che continua a parlare a nuove generazioni in tutto il mondo. Lo show – impreziosito da visual e footage esclusivi – è diventato un’esperienza indimenticabile tra show esauriti, tour e festival in tutto il mondo con un pubblico trasversale per età e provenienza. Nel set trovano posto i capisaldi di sempre, che celebrano in particolare i vent’anni di Back To Black: da Rehab a Valerie, da Back To Black a Love Is A Losing Game, fino a Tears Dry On Their Own e You Know I’m No Good, lo show è un abbraccio collettivo al repertorio di Amy Winehouse, che continua a emozionare milioni di persone in tutto il mondo, suonato da chi l’ha costruito in studio e sui palchi. La band è stata notata ed apprezzata anche da alcune grandi testate internazionali: NME afferma «La band originale di Amy tiene viva la sua fiamma», «la band mantiene vive le canzoni e lo spirito di Amy» aggiunge The Times e per Metro News Holland «musica e voci sono state sorprendenti: sembrava l’originale». La lineup ruota intorno a Dale Davis (direzione musicale e basso), Hawi Gondwe (chitarra), Ade Omotayo (voce/cori) e Bronte Shandé (voce), accompagnata da percussionisti e ottoni come impone lo stile inconfondibile di Amy Winehouse.

platea € 35,00

galleria € 30,00

Mercoledì 29 aprile ore 21.00

Pirates srl presenta

MATTEO GRACIS

FUORI GREGGE

Fuori Gregge è uno spettacolo satirico e di denuncia, a tratti quasi eretico e sovversivo. Un inno al giornalismo libero e indipendente, al pensiero critico e alla consapevolezza. Il pubblico viene coinvolto e accompagnato in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, un sali- scendi di emozioni, dove nonostante i temi importanti trattati (dalla geopolitica alle lotte sociali, dalle malefatte dei governi alle guerre in corso), prevale alla fine un messaggio positivo, che infonde coraggio, fiducia e gratitudine. Matteo Gracis porta in scena un monologo capace di unire filosofia e attivismo, comicità e contro-informazione.

platea € 25,00

seconda platea € 21,25

galleria € 16,25

galleria scarsa visibilità € 14,25

———————————————————

I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita.

La biglietteria è aperta dal mercoledì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini