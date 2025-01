Orbita Spellbound, Venere vs Adone di Enzo Cosimi

Il 10 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Palladium lo spettacolo di apertura della stagione In Levare

Con Venere vs Adone, ultima creazione del coreografo Enzo Cosimi, si apre il 10 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Palladium, In Levare la stagione ideata e prodotta dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita Spellbound, con la direzione artistica di Valentina Marini, che fino al 20 maggio porterà nella Capitale il meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con la consueta ambizione di unire in un unico cartellone artisti affermati e giovani talenti, spettacoli e approfondimento.

Tra i nomi che hanno segnato la storia della danza contemporanea italiana in programma, Enzo Cosimi presenta la nuova pièce con cui, dopo l’acclamato progetto Orestea|Trilogia della vendetta, prosegue la sua ricerca concentrandosi sul celebre poemetto shakespeariano, che rilegge attraverso diversi media e linguaggi, traducendo la poetica del drammaturgo inglese in un mosaico testuale e visivo dove si compongono, come tessere, elementi della contemporaneità e aspetti filologici.

Il dramma di un amore non corrisposto, il culto dell’immagine del corpo e della forza vitalistica dell’uomo, la relazione dominante con la natura, la violenza della morte, l’universo queer da sempre centrale nel lavoro dell’artista, sono le tracce che guidano la scrittura compositiva della messa in scena di cui Cosimi, cura regia, coreografia, scene e video, con la collaborazione drammaturgica di Maria Paola Zedda.

Sul palcoscenico il focus sono le due figure shakespeariane: l’Adone di Leonardo Rosandini, rappresentato emblematicamente da un corpo fit, ossessionato non più dalla caccia, quanto dalla costruzione della sua macchina/corpo; e la Venere lacerata, interpretata da Alice Raffaelli, che cerca disperatamente di accenderne il desiderio. Tra lampi pop e accensioni di dolore, il lavoro recupera alcuni riferimenti cari al coreografo, primo tra tutti l’immaginario seduttivo e iper-reale della produzione di Andy Warhol, così come, in antitesi, l’accecante ispirazione alla pittura dell’artista sudafricana Marlene Dumas, che bagna di tinte violente l’apatia di Adone e disegna una Venere posseduta dal sentimento. Sullo sfondo, la scenografia riprende elementi iconici di passati lavori di Cosimi come i costumi di Alessandro Lai, le sculture di Daniela Dal Cin e la ruota di luci di tanti lavori del coreografo. Tutti elementi di un’attrezzatura scenica che catapulta i protagonisti e gli spettatori in un universo immaginifico, conducendoli fino ad un epilogo da tragedia classica, del tutto inatteso e di grande impatto: una sposa insanguinata sulle note dei Led Zeppelin.

Enzo Cosimi, uno dei coreografi più autorevoli e rappresentativi della coreografia italiana, firma con la sua Compagnia oltre 60 coreografie rappresentate nei maggiori teatri e festival italiani e stranieri. Le sue creazioni artistiche vedono, nel tempo, collaborazioni importanti, tra cui Fabrizio Plessi, Luigi Veronesi, Miuccia Prada, Daniela Dal Cin, Antonio Marras, Aldo Busi, Stefano Galanti, Aldo Tilocca, Richie Hawtin. Negli ultimi anni, realizza due trilogie: Sulle passioni dell’anima che affronta i temi della paura collettiva, del desiderio e del dolore; e Ode alla bellezza, 3 creazioni sulla diversità, che segna un impegno politico e sociale nella creazione, indagando la realtà delle persone considerate ai margini. Dal 2018 lavora sul nuovo progetto Orestea – Trilogia della vendetta, con il primo capitolo Glitter in my tears – Agamennone, seguito nel 2020 da Coefore Rock&Roll e, nel 2022, da Le Lacrime dell’Eroe. Oreste vs A.i. L’intera trilogia è stata presentata nella sua interezza al Romaeuropa Festival 2022. Nel 2023 vince il bando Progetto speciale del Mic con The Play Garden. A luglio 2024 debutta al Festival Civitanova Danza la nuova creazione Venere vs Adone, ispirato all’omonimo poemetto shakespeariano. Nel 2014 riceve il premio Danza&Danza per lo spettacolo Sopra di me il diluvio e nel 2018 il premio nazionale della critica ANCT. Nel 2019 è stato pubblicato un libro monografico intitolato Enzo Cosimi, una conversazione quasi angelica – 10 domande per uso domestico a cura di Maria Paola Zedda.

Regia, coreografia, scena, video Enzo Cosimi

Drammaturgia Maria Paola Zedda, Enzo Cosimi

Interpreti Alice Raffaelli, Leonardo Rosadini

Disegno luci Giulia Belardi, Enzo Cosimi

Costumi Alessandro Lai

Realizzazione costumi Giuseppina Angotzi/Sartoria Il Costume

Sculture Daniela Dal Cin

Sound designer Enzo Cosimi

Operatore video Roberto Gentile

Organizzazione Pamela Parafioriti

Produzione Compagnia Enzo Cosimi, MiC, in collaborazione con AMAT Residenze Centro di Produzione Orbita/Spellbound, ATCL, KOMM TANZ 2024 Compagnia Abbondanza/Bertoni in collaborazione con il Comune di Rovereto. RAM Residenze artistiche marchigiane finanziate dalla Regione Marche e dal MiC

IN LEVARE

La stagione danza 2025 del Centro Nazionale di Produzione della Danza ORBITA | SPELLBOUND

dal 10 gennaio al 20 maggio

Luoghi

TEATRO PALLDIUM

piazza Bartolomeo Romano, 8

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

via Ostuni, 8

SPAZIO ROSSELLINI

Via della Vasca Navale, 58

Calendario

10 GENNAIO ore 20.30

Venere vs Adone

Compagnia Enzo Cosimi (IT)

Teatro Palladium

24 GENNAIO ore 20.30

Panoramic Banana

Michele Di Stefano/mk (IT)

Spazio Rossellini

Prima regionale

31 GENNAIO ore 20.30

Il sesso degli angeli

Roberto Castello/ALDES (IT)

Teatro Palladium

Prima assoluta

6 FEBBRAIO

Sotto il sotto del bosco

Laboratorio per persone con disabilità motoria

Chiara Bersani/corpoceleste c.c.0.0# (IT)

Spazio Rossellini

7 FEBBRAIO ore 20.30

Sottobosco

Chiara Bersani/corpoceleste c.c.0.0# (IT)

Spazio Rossellini

Prima regionale

14 FEBBRAIO ore 21.00

Mercurio

Luna Cenere- Antonio Raia/Zebra (IT)

Teatro Biblioteca Quarticciolo

in collaborazione con Fondazione Musica per Roma/Festival Equilibrio

Prima regionale

15 FEBBRAIO ore 19.00

16 FEBBRAIO ore 11.00

Da Dove Guardi Il Mondo?

Spettacolo per famiglie

Valentina Dal Mas-Compagnia Abbondanza/Bertoni (IT)

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Teatro Studio Borgna

presentato da Fondazione Musica per Roma/Festival Equilibrio

16 FEBBRAIO ore 18.00

Luisa

Valentina Dal Mas/La Piccionaia (IT)

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Teatro Studio Borgna

presentato da Fondazione Musica per Roma/Festival Equilibrio

17 FEBBRAIO ore 21.00

Vanishing Place

di Luna Cenere (IT)

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi

presentato da Fondazione Musica per Roma/Festival Equilibrio

21 FEBBRAIO

ore 18.00 Bach allo Zoo. Musica e coreografia nel Novecento tra Europa e Stati Uniti

presentazione del volume di Stefano Tomassini/Scalpendi Editore

ore 20.30 Viro

Compagnia Abbondanza/Bertoni (IT)

Teatro Palladium

in collaborazione con Fondazione Musica per Roma/Festival Equilibrio

Prima regionale

7 MARZO ore 20.30

Les fleurs

Michela Lucenti/Balletto Civile (IT)

Teatro Palladium

Prima regionale

13 MARZO ore 20.30

The body symphonic

Charlie Prince (LB)

Spazio Rossellini

Prima nazionale

21 MARZO ore 20.30

Together to get there

Akira Yoshida & Lali Ayguadé (ES)

Teatro Palladium

Prima regionale

22 MARZO ore 18.30

Giocasta – incontro con la compagnia

Michela Lucenti/Balletto Civile (IT)

in residenza dal 18 al 22 marzo

Teatro Biblioteca Quarticciolo

28 MARZO ore 18.30

Umak – prova aperta

Daniel Ben Ami (ISR)

in residenza dal 24 al 28 marzo

Teatro Biblioteca Quarticciolo

4 APRILE ore 21.00

Vanitas

Giovanfrancesco Giannini | Fabio Novembrini | Roberta Racis / Körper (IT)

Teatro Biblioteca Quarticciolo

15 APRILE ore 20.30

Refuge

Farm in the cave (CZ)

Spazio Rossellini

Prima nazionale /Focus on Farm in the Cave

17 APRILE ore 20.30

Commander

Farm in the cave (CZ)

Spazio Rossellini

Prima nazionale /Focus on Farm in the Cave

29 APRILE ore 20.30

fin che ci trema il cuore

Michael Incarbone/PinDoc

Teatro Palladium

Prima assoluta

9 MAGGIO ore 20.30

Decisione consapevole

Roberto Tedesco/Körper (IT)

Spazio Rossellini

Prima regionale

20 MAGGIO ore 20.30

Fortuna

Piergiorgio Milano/ORBITA|Spellbound (IT)

Spazio Rossellini

Prima regionale

Info e prenotazioni

biglietteria@orbitaspellbound.com

+39 329 550 8072 (lun – ven 11/16)