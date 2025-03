Accademia di Santa Cecilia, Viktoria Mullova e Misha Mullov-Abbado

The music we love, Sala Sinopoli, mercoledì 26 marzo ore 20.30

Un vero e proprio ‘lessico famigliare’ fatto di note e suoni lega la violinista Viktoria Mullova e il bassista Misha Mullov-Abbado, madre e figlio, provenienti da due mondi musicali apparentemente diversi, ma che si incontrano e si intrecciano alla perfezione nel programma musicale The music we love, la cui esecuzione è prevista mercoledì 26 marzo alle ore 20.30 in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica). Il programma musicale prevede l’accostamento di brani accomunati da una grande varietà di stili e di caratteri, da un sound contemporaneo si stampo minimalista allo swing, al jazz più tradizionale o alle atmosfere brasiliane legate alla samba, fino a una certa prossimità con la musica classica. Intervistato, Misha Mullov-Abbdado descrive il programma spiegando che «contiene pezzi ugualmente improntati alla varietà, ma il suono generale è uniforme, dato che soltanto due sono gli strumenti coinvolti, il mio contrabbasso e il violino di mamma». Assieme alla madre, è infatti riuscito a coniugare tradizione e innovazione musicale, dando vita a un progetto unico nel suo genere, sottolinea Misha: «Viktoria e io proveniamo da una formazione e un background musicale molto diversi, […] ma la forza principale che abbiamo nel nostro duo madre-figlio è proprio la duratura carriera da solista e concertista classica di Viktoria, unita con la mia formazione da musicista jazz e improvvisatore».

La ‘musica che amano’, oltre ad essere stata incisa in un omonimo album, sarà eseguita dai due interpreti all’interno di un programma di divertissement, in cui pagine classiche di autori come Bach o Schumann si alternano al pop e jazz, passando anche per la musica tradizionale brasiliana. Musicista dalla personalità e dallo stile inconfondibile, la violinista russa Viktoria Mullova è stata in passato protagonista di una rocambolesca fuga dall’Unione Sovietica durante una tournée in Finlandia, da dove riuscì poi a raggiungere gli Stati Uniti. Figura di spicco del panorama classico, si esibisce insieme al figlio nel progetto The music we love. Misha Mullov-Abbado, dall’imponente cognome, è cresciuto in un ambiente fortemente musicale (sebbene abbia conosciuto il padre solo una volta cresciuto), e fin da subito si è distinto per la sensibilità artistica, destreggiandosi in una carriera da bassista, compositore e arrangiatore. Vincitore del “Kenny Wheeler Jazz Prize” nel 2014, il londinese Mullov-Abbado è stato eletto “New Generation Artist” dalla BBC Radio 3, nonché nominato artista dell’anno 2014 per la City of Music Foundation.

Viktoria Mullova

Ospite delle più importanti orchestre e dei più prestigiosi festival internazionali, Viktoria Mullova è famosa per la straordinaria versatilità e curiosità, caratteristiche che l’hanno portata a esplorare tutto il repertorio per violino, dal barocco alla musica contemporanea, dalla world fusion alla musica sperimentale. Grazie all’interesse per la prassi esecutiva originale, ha collaborato con molte delle più importanti ensemble e orchestre di strumenti originali. In particolare, Bach è parte cospicua del suo repertorio concertistico e discografico.

La sua avventura nella musica contemporanea ha inizio nel 2000 con l’album Through the Looking Glass, seguito da The Peasant Girl, progetto in cui Mullova esegue musiche di diversa provenienza, con radici nel classico, nel gipsy e nel jazz. Uno dei progetti più recenti la vede impegnata con Misha Mullov-Abbado nel programma Music we love, che è stato anche inciso su disco. Numerose sono le uscite discografiche per Philips Classics e Onyx Classics, molte delle quali hanno ottenuto importanti premi: oltre a Bach con l’Accademia Bizantina, Vivaldi con il Giardino Armonico, Beethoven con Krisian Bezuidenhout, ha registrato opere per violino e orchestra di Arvo Pärt con la Estonian Symphony Orchestra e Paavo Järvi. Nelle ultime stagioni, Viktoria Mullova ha portato avanti la collaborazione con Alasdair Beatson eseguendo Beethoven e Schubert su corde di budello e fortepiano. Durante i tre anni di collaborazione, i due musicisti hanno pubblicato due album con Sonate di Beethoven e Schubert, rispettivamente per Onyx Classics e Signum Classics. L’intero ciclo, ormai completato, verrà pubblicato nell’autunno 2025.

Misha Mullov-Abbado

Artista della BBC New Generation e con tre album acclamati dalla critica per la Edition Records a suo nome, Misha Mullov-Abbado è bassista, compositore e arrangiatore. Il suo ultimo progetto musicale, Effra, mostra il suo “dono melodico” (The Guardian) e la capacità di combinare magistralmente composizioni raffinate con improvvisazioni libere e spontanee. Scritto lungo un arco di tre anni e autoprodotto, l’album segna l’arrivo di un percorso di ricerca sonora e artistica. Gestisce un collettivo di artisti che include alcuni dei musicisti giovani più entusiasti e ricercati di Londra ed è stato formato durante l’ultimo anno del musicista alla Royal Academy of Music. Misha Mullov-Abbdado si esibisce regolarmente in tutto il Regno Unito e nel mondo, tra cui nei principali locali londinesi come Ronnie Scott’s, il Vortex, King’s Place e il Royal Albert Hall. Il suo lavoro l’ha portato a collaborare con musicisti come Alice Zawadzki, Dave O’Higgins, Fred Thomas, Tim Garland, Viktoria Mullova, Enzo Zirilli, Sam Lee, Rob Luft, Paul Clarvis, Stan Sulzmann e Nessi Gomes. Nel 2024 è stato coinvolto in una pubblicazione per ECM Records, Za Górami, in trio con Alice Zawadzki e Fred Thomas, che è stato scelto come album jazz del mese da The Guardian. Prolifico compositore e arrangiatore, Misha abbraccia le sue influenze jazz, classiche, pop e folk, scrivendo per vari gruppi jazz, oltre che per solisti e ensemble classici. Tra le commissioni ci sono collaborazioni con Hermes Experiment, Norfolk & Norwich Festival, LSSO, Hill Quartet, Pelleas Ensemble, NW Live Arts e BBC Radio 3. Quest’ultima, in particolare, ha commissionato il suo concerto per violoncello, presentato in anteprima al Southbank Centre di Londra da Matthew Barley e dalla BBC Concert Orchestra.

Mercoledì 26 marzo ore 20.30

Sala Sinopoli – Auditorium Parco della Musica

violino Viktoria Mullova

contrabbasso Misha Mullov-Abbado

The music we love

Mullov-Abbado Blue Deer / Brazil

Shalom Chanoch Shir Lelo Shem

Trad. Brasiliano Caico

Bach Sonata in si minore BWV 1014

Prokofiev Sonata per violino solo: I movimento

Antonio Carlos Jobim Sabiá

Mullov-Abbado Little Astronaut e Shanti Bell

Lenine & Dudu Falcaõ O Silencio das Estrelas

Laércio De Freitas O Cabo Pitanga

John McLaughlin Celestial Terrestrial Commuters

Schumann Kinderszenen: Träumerei

Abreu Tico-Tico

_________________

www.santacecilia.it