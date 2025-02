IUC, Angela Hewitt interpreta Le Variazioni Goldberg

Sabato 8 febbraio alle ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Tra le star del pianoforte che brillano in questa 80° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, il concerto, sabato 8 febbraio alle 17,30 in Aula Magna, di Angela Hewitt, ormai un habitué della IUC e artista molto legata all’Italia, in particolare all’Umbria dove quindici anni fa ha fondato il Trasimeno Music Festival. La Hewitt suonerà un’opera iconica come le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.

Angela Hewitt occupa una posizione unica tra i principali pianisti di oggi. Con un vasto repertorio e frequenti apparizioni sia in recital sia con le principali orchestre di Europa, Americhe e Asia, è un’artista pluripremiata e le sue esibizioni di Bach l’hanno affermata come una delle principali interpreti di questo compositore. Nel 2020 ha ricevuto la Medaglia Bach della Città di Lipsia: un grandissimo onore che per la prima volta, nei suoi 17 anni di storia, è stato assegnato a una donna.

Nata in una famiglia di musicisti, Angela Hewitt ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di tre anni, esibendosi in pubblico a quattro anni e vincendo, un anno dopo, la sua prima borsa di studio. Ha studiato con Jean-Paul Sévilla all’Università di Ottawa e nel 1985 ha vinto il concorso Toronto International Bach Piano Competition, che ha lanciato la sua carriera. Nel 2018 ha ricevuto il Premio alla carriera del Governatore Generale e nel 2015 ha ricevuto la più alta onorificenza dal suo paese natale, diventando Companion of the Order of Canada (che viene assegnato solo a 165 canadesi viventi alla volta). Nel 2006 ha ricevuto un OBE dalla Regina Elisabetta II.

Angela Hewitt è membro della Royal Society of Canada, ha sette lauree honoris causa ed è Visiting Fellow del Peterhouse College di Cambridge. Nel 2020 Angela ha ricevuto inoltre la Wigmore Medal, come riconoscimento dei suoi servizi alla musica e alla famosa sala da concerto nel corso di 35 anni.

Angela Hewitt continua a presentare recital per sedi prestigiose e i festival più rinomati, quali Boston, Baltimora, Toronto, Ottawa, Roma, Zurigo, Copenaghen, Cambridge e Stresa. È anche artist-in-residence alla Wigmore Hall di Londra, dove, nel 2016, ha iniziato la sua ‘Bach Odyssey’, eseguendo le opere complete per tastiera di Bach in una serie di dodici recital. Il ciclo è stato presentato anche alla 92nd Street Y di New York e a Ottawa, Tokyo e Firenze.

Dirigendo dalla tastiera, Angela Hewitt ha collaborato con le Orchestre Sinfoniche di Toronto e Vancouver e l’Orchestra Filarmonica di Copenhagen, i Lucerne Festival Strings, la Kammerorchester Basel, l’Orchestra da Camera di Stoccarda, la Britten Sinfonia, le Orchestre da Camera Svedese e di Zurigo, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino; nel 2019 ha debuttato, suonando e dirigendo opere di Bach, al Musikverein di Vienna con la Tonkünstler Orchestra.

Il pluripremiato ciclo di Angela Hewitt per Hyperion Records, comprendente tutte le principali opere per tastiera di Bach, è stato descritto come ‘una delle glorie discografiche della nostra epoca’ (The Sunday Times). La sua discografia comprende anche album di Couperin, Rameau, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Chabrier, Ravel, Messiaen e Granados. I primi due di tre album Mozart, dedicati all’integrale delle sonate del compositore, sono stati pubblicati nel novembre 2022 e nell’ottobre 2023. Sempre nel 2023, il catalogo completo di Angela Hewitt è divenuto disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, in seguito all’acquisizione dell’etichetta classica indipendente da parte di Universal Music Group. Presente regolarmente nella classifica Billboard degli Stati Uniti, il suo album Love Songs ha raggiunto la vetta della classifica specializzata in musica classica nel Regno Unito e vi è rimasto per mesi dopo la sua uscita. Nel 2015 Angela Hewitt è stata inserita nella ‘Hall of Fame’ del Gramophone Magazine grazie alla sua popolarità tra gli amanti della musica di tutto il mondo.

Angela Hewitt vive a Londra ma ha anche casa a Ottawa e in Umbria, dove diciotto anni fa ha fondato il Trasimeno Music Festival, un evento annuale di una settimana che attira artisti e pubblico da tutto il mondo.

Sabato 8 febbraio . ore 17.30

Angela Hewitt pianoforte

Johann Sebastian Bach Variazioni Goldberg BWV 988

il concerto verrà introdotto da:

“Le Variazioni Goldberg e il concetto di regole e fantasia”

Conversazione del professor Sabino Cassese con Oscar Pizzo, musicista.

Il noto costituzionalista, musicofilo attento e bachiano esperto, ci porterà dentro Le Variazioni Goldberg e il diritto, due mondi lontani solo in apparenza.