Opera in Roma, Requiem di Mozart

Chiesa di San Paolo entro le Mura, mercoledì 16 aprile 2025 ore 21,00 a Roma

Opera in Roma

, mercoledì 16 aprile, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta la Messa Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma e i Cori Acadamia Vocale Romana e La Fenice. direttore Lorenzo Macri, Mariangela Cafaro, soprano, Beatrice Maccaroni, mezzo soprano, Delfo Paone, tenore, Ferruccio Finetti, basso/baritono, con la partecipazione del giovanissimo talento Matteo Manzone al violino In programma: E. Bloch Shem: II. Nigun, Violino solista: Matteo Manzone. W. A. Mozart, Requiem in Re minore K 626.

La Messa da Requiem K 626 in Re minore, l’ultima opera incompiuta di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresenta un labirinto di contraddizioni e misteri che nel corso del tempo ha diviso gli storici e i musicologi, alimentando congetture e accendendo passioni.

Mozart portò a termine solo l’Introito: Requiem aeternam, e scrisse le parti principali dell’opera indicando di tanto in tanto il motivo melodico dell’accompagnamento. In questo stadio sono pervenuti Kyrie, Sequentia (con il Lacrimosa che si ferma dopo le prime otto battute) e l’Offertorium.

Dopo la morte di Mozart, la moglie Constanze delegò il completamento del Requiem a tre allievi del marito, per meglio avvicinarsi agli intenti originari dell’opera, ma solamente Franz Xaver Süssmayr continuò il lavoro, riordinando in modo omogeneo il lavoro dei collaboratori precedenti e completando i brani totalmente mancanti del manoscritto.

Sin dalle prime note è presente un senso d’angoscia, è come se l’autore avesse paura della morte e del giudizio ed è come se essa fosse già presente.

Il Requiem è dedicato al Maestro Guido Mascellini, violoncellista dell’Orchestra Sinfonica della Rai, recentemente scomparso.

Matteo Manzone nasce a Roma il 16 maggio 2013. Inizia lo studio del violino nel 2018 con il M°Olga Doronina e lo studio del pianoforte nel 2020 con il M°Tania Doronina. Dal 2022 è allievo del M° Lorenzo Fabiani per il violino e del M° Akane Makita per il pianoforte presso l’Accademia Musicale Sherazade di Roma. Nel 2022 ha partecipato alle masterclass tenute dal M°Silvia Marcovici presso l’accademia Musicale Sherazade e l’International Music Mastercourses a Cividale del Friuli. Ha inoltre seguito la masterclass “Estate Musicale a Nocera Umbra” con Lorenzo Fabiani, Michelangelo Carbonara e Bruna Pulini. Negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 ha seguito la masterclass con il M° S.Pagliani presso l’Accademia Sherazade di Roma Maggio 2023 partecipa alla Masterclass di Chieti con il M° P. Vernikov e il M° S. Makarova. Nell’estate 2023 ha seguito le masterclass “Estate musicale a Nocera Umbra” con Lorenzo Fabiani, Carlo Maria Parazzoli per il violino, Michelangelo Carbonara e Lucia Sorci, per il pianoforte.Inoltre ha seguito le masterclass a Forlì con Stefano Pagliani e Ilya Grubert. A ottobre 2023 inizia il Corso di alto perfezionamento all’Accademia S. Cecilia di Bergamo con il M° Pavel Vernikov, M° S. Makarova e M° I. Volochine. Da Giugno 2024 studia pianoforte con il M° Marta Puig. A giugno 2024 partecipa alla Masterclass con il M° Sunny Lee a S. Vito al Tagliamento, sempre in giugno 2024 partecipa aall’audizioneper la JuniorOrchestra di S.Cecilia e viene selezionato per la Young. A luglio 2024 partecipa alla masterclass “Estate Musicale a Nocera Umbra” con il M°Razvan Negoita per il violino e M°Lucia Sorci per il pianoforte. Partecipa alla Masterclass a Zell Am See con il M° Sunny Lee (Sud Corea). Da ottobre 2024 continua regolarmente lo studio del violino con il M ° Sunny Lee ( Sud Corea) e occasionalmente con il M° Valeriy Sokolov (Ucraina). Da gennaio 2025 studia regolarmente con il M° Alberto Mina dell’Orchestra nazionale di S. Cecilia.

Nel 2019 ha vinto il primo premio ai concorsi: “Riviera Etrusca” di Piombino, “Valerio Marchitelli” e “Anemos” di Roma, vari Concorsi internazionali Melos Competition e il primo premio assoluto al concorso internazionale di musica Euterpe a Corato di Bari. Nel maggio 2022 ha vinto il primo premio assoluto e il premio Speciale Giovanissimi al concorso internazionale “Note sul Mare” di Roma e il primo premio assoluto al concorso nazionale “Sette Note Romane”. Nel giugno 2022 ha vinto il primo premio assoluto al “Premio Crescendo” di Firenze. Nell’aprile 2023 ha vinto il primo premio assoluto al concorso nazionale “Riviera etrusca” di Piombino, nel maggio 2023 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso nazionale “Sette note romane” di Roma per il violino e primo premio per il pianoforte. Nel giugno 2023 ha vinto il primo premio assoluto nel concorso internazionale “Premio Crescendo” di Firenze. Nel luglio 2023 ha vinto il primo premio assoluto nel concorso internazionale di Forlì. Nel maggio 2024 ha vinto il 1° Premio assoluto nel concorso nazionale “Sette note Romane” nella categoria 14-16 anni.A giugno 2023 apre come solista la sfilata Pitti Bimbo Firenze in agosto 2023 si esibisce in concerto da solista con l’Orchestra della Scuola Italiana d’archi a Forlì, a novembre 2024 si esibisce da solista a Barbiago di Mira per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e a novembre 2024 si esibisce da solista con il violino e con il pianoforte per la presentazione del libro “La gentilezza” presso l’associazione Icarus di Roma

INGRESSO da 20 a 40 euro

INFO: 351 505 7608

