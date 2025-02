The Square: programma Marzo 2025

The Square Marzo 2025

The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy, il tutto all’insegna dell’originalità. Nel mese di Marzo da non perdere lo Showcase I Mille, anteprima del musical di prossima produzione a cura di Magnoprog, ridotto in forma di concerto, musiche e testi di Claudio Corona, Simone Fisti e Michelangelo Zorzit. Il musical I Mille narrerà, in chiave rap, gli eventi rivoluzionari immediatamente precedenti l’unità nazionale e i primi anni del neonato Regno

d’Italia, ponendo l’accento sulla figura femminile di Rosalie Montmasson, moglie di Francesco Crispi e, probabilmente, unica donna a partecipare alla spedizione (13-16/3). Podcast Il podcast live di Eugenio Nocciolini, fiorentino, drammaturgo, autore e voce di podcast come Scarafaggi – Across The Beatles e Jack! La storia di Jack lo Squartatore, per il gruppo indipendente CasoZero Media, presenta FEROCE: L’ULTIMA NOTTE DI PIER PAOLO

PASOLINI di e con Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci e con Edoardo Orlandi (21/3) Drammaturgia contemporanea Lo spettacolo Panna Acida di Chiara Guarducci con Sonia Coppoli e Marina Melani, è un

caleidoscopio di relazioni amorose in cui le schegge colorate, muovendosi, lasciano intravedere i chiaroscuri dell’animo umano. L’amore è il tema dello spettacolo che ne tratteggia il mito e le sue incarnazioni (2/2)

In Una stagione all’inferno (produzione Teatro della Limonaia ETS) il regista e drammaturgo Dimitri Milopulos attinge dall’opera di Arthur Rimbaud, per descrivere il resoconto di un angelo caduto, un peccatore, un nuovo Icaro, un poeta, uno di noi (28-29/3). A fine mese lo spettacolo concerto con il gruppo I Duova di e con Riccardo Lupino, Giovanni Degl’Innocenti e Daniele Palmi, dal titolo Coso, lo spirito contadino, parla dell’incontro con un insolito personaggio, Coso, che rappresenta lo spirito contadino e cerca di convincere gli avventori a non trasformare la vecchia colonica dove vive nell’ennesimo resort (domenica 30/03 ore 16,30)

Per i più piccoli: Pallina rimbalzina, uno spettacolo concerto interattivo con la voce di Sara Rados, il contrabbasso di Michele Staino e il violino di Sergio Zanforlin (9/03 ore 10,30) Per il ciclo Irlanda in fabula è la volta de La furia di Banshee! di e con Enrica Pecchioli e Stella Cecchi all’arpa, dedicata alla figura di Banshee, la più potente delle fate, la signora delle magie, dei sortilegi e di tutte le meraviglie (domenica 23/03 ore 16,30) Tra gli Appuntamenti fissi le serate di Areamista dedicate all’improvvisazione teatrale con musica e risate (7/3 e 22/3). Ogni lunedì con il “Lunerdì”, la serata dedicata ai gamer: epiche battaglie e sfide

a giochi tradizionali e di ruolo aperte a tutti (ogni lunedì ore 21-00, ingresso libero). Il Martedì Cinema, in programma il film Fantastic Machine (18/3), documentario, che mostra nelle scene d’apertura la prima immagine riprodotta su una lastra fotografica nel 1839, per compiere un percorso di quasi 200 anni per mostrare quanto l'immagine, fissa o in movimento, abbia progressivamente occupato un posto predominante nella società. Per i più piccoli il film d’animazione Troppo cattivi (9/3).

PROGRAMMA MARZO

domenica 2/03 ore 16,30

TEATRO NUOVA DRAMMATURGIA

PANNA ACIDA

di Chiara Guarducci con Sonia Coppoli e Marina Melani Regia collettiva Coppoli-Guarducci-Melani con Sonia Coppoli e Marina Melani Un caleidoscopio di relazioni amorose in cui le schegge colorate, muovendosi, lasciano intravedere i chiaroscuri dell'animo umano.

‘L’more è la destinazione prediletta delle mie solitudini ed è stata una tentazione irresistibile esprimere alcuni tratti del suo mito e delle sue incarnazioni. L’amore in quanto sproposito è un affaccio sul divino e smuove paradiso e inferno (Chiara Guarducci)’

giovedì 6/03 19,30-22,00

APERITIVO ROCK&SWING

FRATELLI MARELLI

con Francesco Giorgi – violino, piano Lorenzo Lucci – chitarra Pedro Judkowski – contrabbasso

venerdì 7/03 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE MAESTRO IMPRO CON LA CANTERA DI AREAMISTA + FOTOSCIOP AREAMISTA

sabato 8/03 ore 20,45

LUV DANCE HUB METAMORPHOSIS

Spettacolo di danza urban

COMPAGNIA PSICHÉ

domenica 9/03 ore 10,30

SPETTACOLO CONCERTO PER BAMBINI PALLINA RIMBALZINA

Spettacolo interattivo

con Sara Rados – voce

Michele Staino – contrabbasso Sergio Zanforlin – violino

età consigliata: 2-7 anni

dal 13/03 al 16/03

feriale ore 20.45 / domenica ore 16.30

MUSICAL I MILLE – SHOWCASE

Musiche e Testi di Claudio Corona,

Simone Fisti e Michelangelo Zorzit

Produzione Nicola Magnini – Magnoprog

Anteprima in forma concertistica di un musical originale I Mille che narra, in chiave rap, gli eventi rivoluzionari immediatamente precedenti l’unità nazionale e i primi anni del neonato Regno d’Italia. Con una narrativa fortemente concentrata nelle canzoni, lo spettacolo unisce storia e arte in un viaggio musicale che condensa anni fondamentali per la storia del nostro paese. Lo stile musicale, un ibrido tra rap e influenze teatrali, rende l’opera particolarmente adatta per coinvolgere un pubblico giovane. Ogni brano racconta gli episodi storici chiave e mira a catturare l’essenza delle tensioni, degli ideali e delle personalità che hanno plasmato la Nazione, attribuendo particolare rilievo alla figura di Rosalie Montmasson, moglie di Francesco Crispi e, probabilmente, unica donna a partecipare alla spedizione.

venerdì 21/03 ore 20,45

PODCAST LIVE FEROCE: L’ULTIMA NOTTE DI PIER PAOLO PASOLINI

di e con Eugenio Nocciolini e Francesco Nuccie con Edoardo Orlandi

Produzione CasoZeroMedia

Pier Paolo Pasolini è stato senza dubbio uno dei più influenti intellettuali italiani del dopoguerra. Il suo omicidio venne presto etichettato come un delitto di borgata quando forse, quel massacro all’idroscalo di Ostia, cela qualcosa di ben più grande. In due linee temporali vengono raccontate la vita e la morte di Pier Paolo Pasolini. Due fili rossi che passo dopo passo si legheranno in quell'oltima, feroce, notte di Novembre del 1975.

sabato 22/03 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE SUSHI AREAMISTA

domenica 23/03 ore 16,30

TEATRO FAMIGLIA IRLANDA IN FABULA 2 LA FURIA DI BANSHEE!

di e con Enrica Pecchioli Stella Cecchi – arpa produzione Intercity Festival

Età consigliata: 4-10 anni

Prima assoluta

Banshee (ossia donna del colle delle fate) è uno spirito molto conosciuto sull’isola color smeraldo, si dice appaia in svariate forme e sia riconoscibile per le sue urla penetranti; questa creatura affascinante, originaria del folklore celtico appartiene al "piccolo popolo’ gli abitanti del mondo magico irlandese. Nella verde Erin, paese di incantesimi, la Banshee è la più potente delle fate, la signora delle magie, dei sortilegi, di tutte le meraviglie. Tutto il creato appare stravolto, assoggettato alla collera della fata. Eppure, non può che suscitare simpatica e complicità questo essere minuto e dorato, così onnipotente e… furibondo!

venerdì 28/03 ore 20,45

sabato 29/03 ore 20,45

TEATRO UNA STAGIONE ALL’INFERNO

da Arthur Rimbaud

un progetto di e con Dimitri Milopulos

produzione Teatro della Limonaia ETS

È il resoconto di un angelo caduto; di un peccatore; di un nuovo Icaro; di un poeta; di uno di noi; di un’anima che si ritrova sconfitta, ingannata, catapultata negli inferi e si domanda il perché! È il racconto di un’anima persa; una storia disperata alla quale nella sua opera Rimbaud non da soluzioni o assoluzioni; una storia di dannazione che è destinata solo a mostrarsi. Ma allo stesso tempo è anche una riflessione che il poeta, fa sulla sua opera cercando di tirare le somme e divenire consapevole del proprio viaggio artistico tra passato e futuro. Per il testo dello spettacolo ho usato brani della Stagione ricomposti in una nuova

drammaturgia per dare spazio teatrale alla storia o meglio alle storie che compongono l’opera originale, senza deformare l’opera poetica. Ho cercato di captare il senso della storia – così come arrivava nella mia mente e nel mio cuore – per filtrarlo attraverso me stesso cercando molte verità e tantissime bugie. Così com’è il nostro essere: deforme, bipolare e incerto. Ho “chiesto aiuto” anche ad altre opere di Rimbaud pescando tra poesie e lettere. Mi sono tagliato le ali…(Dimitri Milopulos)

domenica 30/03 ore 16,30

SPETTACOLO CONCERTO COSO, LO SPIRITO CONTADINO

Uno spettacolo de I DUOVA

con Riccardo Lupino, Giovanni Degl'Innocenti e Daniele Palmi Durante un sopralluogo per l'inizio dei lavori di ristrutturazione di una vecchia casa colonica toscana abbandonata da decenni, Maurizio, dipendente di una grossa multinazionale con sede a Londra, si imbatte in uno strano personaggio surreale che incarna l'anima della campagna per come era un tempo. Lo strano personaggio appare completamente fuori dall'attuale società, ancorato ad un mondo che ormai non esiste più, nel quale ancora la campagna era considerata al centro delle attenzioni umane. Maurizio durante l'incontro con "Coso" (questo il nome dello strano personaggio) si accorge che quest'ultimo vive in quel luogo fin dall'inizio della civiltà umana, nata con l'invenzione dell'Agricoltura, ed è incredibilmente rimasto "bloccato" negli anni "Coso" farà di tutto per far capire a Maurizio l'importanza di non trasformare quella vecchia colonica nell'ennesimo Resort di lusso nella speranza di veder nuovamente accesa tra le persone, sempre più "lontane" da una vita semplice e reale, la passione per la campagna e l'Agricoltura. Riuscirà lo Spirito Contadino a fare breccia nella fredda e artificiale corazza della "nostra"società attuale?