The Square Febbraio 2025

The Square, il nuovo spazio delle Cure, si propone come avamposto culturale,

portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati a giochi di ruolo, corsi, degustazioni, cinema e stand up comedy, il tutto all’insegna dell’originalità.

Nel mese di Febbraio proposte di teatro, musica, danza e la rassegna Queer “Serate Monelle” con talk show e ospiti autori e autrici sulla inclusività.

La nuova drammaturgia è rappresentata dallo spettacolo “Orphans” messo in scena dal Nuovo Teatro Tempesta con la regia di Marco Bartolini. Il testo drammaturgico di Dennis Kelly è stato premiato al Fringe di Edimburgo, un dramma psicologico su la famiglia, la vita nella periferia e gli effetti del capitalismo (14/2 e 16/2).

La danza con Luv dance diventa internazionale nel Gran Galà Solos con danzatori ospiti, insegnanti ecollaboratori di LUV (8/2), mentre la danza popolare è protagonista ne Le notti delle Tarante Fiorentine, un concerto a ballo che riscopre le antiche tradizioni (6/2). Il 20 febbraio De Gustibus Show, alle ore 21.00 è la prima di quattro serate dove il vino e l’improvvisazione si fondono con gli attori di Areamista e produttori vinicoli. Tra teatro e musica in “Fermi tutti! Scappiamo anche noi!”, prodotto e diretto da KultRoses 659, si propone un viaggio attraverso alcune delle canzoni italiane più interessanti e coinvolgenti, con i loro significati nascosti e le loro storie sconosciute. In scena due attori e due musicisti, con il coinvolgimento del pubblico (21/2).

Prosegue l’appuntamento con il podcast live di Cecco e Cipo, la nuova avventura dei due irresistibili cantautori toscani dal titolo “Le mirabolanti avventure di Cecco & Cipo” (23/2) Per i più piccoli il teatro suonato in “L’orologio di 13 ore” di e con Sarah Georg e Gabriele Stoppa, un curioso orologiaio/musico suona mentre la contastorie inizia a raccontare, portando spettatori piccoli e grandi in mondi fantastici (23/2, ore 16.30). Per un aperitivo Jazz il 27 febbraio, ore 19,30 e 22.00 il concerto dell’ensemble jazz Atheneum Musicale Fiorentino con Daniele Vettori e Carlo Bonamico. Nella rassegna Queer: talk show e musica dal vivo si intrecciano in tre “Serate Monelle” con spettacoli

queer, musica e letteratura. Sul palco la coloratissima drag queen Monella Rai (al secolo Giacomo Bogani) insieme all’eclettico Andrea Falcone (autore teatrale e mediatore culturale), alle prese con una selezione di scrittrici e scrittori che con le loro opere hanno indagato i temi delle relazioni, del corpo, del desiderio, sempre con un’ottica inclusiva (28/2, ore 19.30) Tra gli Appuntamenti fissi le serate di Areamista dedicate all’improvvisazione teatrale con musica e risate (7/2 e 22/2). Ogni lunedì con il “Lunerdì”, la serata dedicata ai gamer: epiche battaglie e sfide a giochi tradizionali e di ruolo aperte a tutti (ogni lunedì ore 21-00, ingresso libero).

Il Martedì Cinema, in programma il film cult A qualcuno piace caldo con Marylyn Monroe (18/2) e il film di animazione per i più piccoli Prendi il volo (9/2)

PROGRAMMA FEBBRAIO

venerdì 7/02 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE MAESTRO IMPRO CON LA CANTERA DI AREAMISTA + IMPROVISTI AREAMISTA

Sabato 8/02 ore 20,45

DANZA INTERNAZIONALE

LUV DANCE HUB – SOLOS

Galà internazionale di danza seconda edizione con danzatori ospiti amici, insegnanti e collaboratori di LUV

dal 14/02 al 16/02

feriale ore 20.45 / domenica ore 16.30

TEATRO CONTEMPORANEO ORPHANS

di Dennis Kelly regia di Marco Bartolini produzione Nuovo Teatro Tempesta L’opera di Kelly ha vinto un Herald Angel Award all’Edinburgh Fringe Festival, e rappresenta una storia di scelte impossibili fra la famiglia e ciò che è giusto. Affronta la realtà dell’economia moderna e gli effetti che ha sulle famiglie a basso reddito. I personaggi di “Orphans” vivono ai margini della “bella vita”, in un quartiere etnico suburbano, che sboccia di culture e tradizioni. Per alcuni è l’unica casa che avranno per tutta la vita, per altri è solo un momento di passaggio, per altri ancora è il punto d’arrivo che forse non raggiungeranno mai. La periferia è piena di questi sogni, speranze e lotte, e ogni famiglia di qui si

costruisce il proprio piccolo mondo per le persone che contano di più.

venerdì 21/02 ore 20,45

TEATRO E MUSICA FERMI TUTTI! SCAPPIAMO ANCHE NOI!

scritto da Veronica Natali e Francesco Renzoni prodotto e diretto da KultRoses 659 con Emanuele Fontana, Alessandro Luchi, Veronica Natali, Francesco Renzoni “Fermi tutti! Scappiamo anche noi!” è un viaggio attraverso alcune delle canzoni italiane più interessanti e coinvolgenti, con i loro significati nascosti e le loro storie sconosciute. In scena due attori e due musicisti; il resto lo mette il pubblico, che si lascia trascinare dalle note e dai racconti, cantando, ridendo, battendo le mani, ricordando e riflettendo. Uno spettacolo su chi siamo, e su

quelle parole e quella musica che ci raccontano.

sabato 22/02 ore 20,00 e 21,30

IMPROVVISAZIONE SUSHI AREAMISTA

domenica 23/02 ore 16,30

TEATRO FAMIGLIA L’OROLOGIO DI 13 ORE

di e con Sarah Georg e Gabriele Stoppa Drumrum Teatro Suonato

età consigliata: 4-10 anni

DrumRum|TeatroSuonato presenta “L’Orologio di 13 Ore” di e con: Sarah Georg, Gabriele Stoppa

Ed ecco che un curioso orologiaio/musico suona mentre la contastorie inizia a raccontare, portando spettatori piccoli e grandi in mondi fantastici, abitati da fate buone e cattive, principesse forzute, tori romantici e lunghe trecce bionde. E mentre le storie e il tempo scorrono, i due si lasciano prendere sempre di più dal gioco e si ritrovano loro stessi dentro la magia che hanno evocato. Favole vecchie e nuove interpretate in un’ottica poetica e frizzante. Una scenografia essenziale per lasciare spazio all’immaginazione, un connubio fra narrazione e musica ironico e divertente.

domenica 23/02 ore 20,45

PODCAST LIVE LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI CECCO & CIPO

di e con CECCO & CIPO – Ep. 3

giovedì 27/02 19,30-22,00

APERITIVO JAZZ ENSEMBLE JAZZ ATHENEUM MUSICALE FIORENTINO

a cura di Daniele Vettori e Carlo Bonamico

venerdì 28/02 dalle 19,30

RASSEGNA QUEER SERATA MONELLA TALK SHOW, CABARET, MUSICA DAL VIVO

con Monella Rai, Giusi Marchetta, Andrea Falcone e col complesso di Monella In queste Serate Monelle il corpo è al centro, si intrecciano spettacolo queer, musica e letteratura. Sul palco la coloratissima drag queen Monella Rai (al secolo Giacomo Bogani) insieme all’eclettico Andrea Falcone (autore teatrale e mediatore culturale), alle prese con una selezione di scrittrici e scrittori che con le loro opere hanno indagato i temi delle relazioni, del corpo, del desiderio, sempre con un’ottica inclusiva e aperta.

Info The Square contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it