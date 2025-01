sabato 1° febbraio alle ore 21,00.

Sassoferrato, 20 gennaio 2025

E’ una rappresentazione emozionante, divertente e commovente al tempo stesso, quella in programma al Teatro del Sentino sabato 1° febbraio alle ore 21,00.

“PASTICCERI – Io e mio fratello Roberto”, questo il titolo dello spettacolo prodotto dalla celebre Compagnia Umberto Orsini, che ha quali protagonisti due artisti di assoluto valore ed estremamente versatili: Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. L’appuntamento – inserito fuori abbonamento nel ricco cartellone della stagione di prosa sentinate – è, in questa circostanza, per i “palati raffinati”. In scena vanno infatti il… gusto, gli aromi, i sapori e i profumi, insieme a deliziose battute di spirito, buffi scontri dialettici, sentimenti, dosi di ironia e un pizzico di sarcasmo, il tutto “impastato” con musiche avvolgenti. Abbiati e Capuano danno vita ad un coinvolgente, gustosissimo e originale spettacolo grazie alla loro capacità di amalgamare sapientemente arte teatrale e abilità culinaria, rivelandosi come un duo davvero speciale di autori-registi-attori… e pure pasticceri.

La location è il laboratorio artigianale nel retro di un negozio di pasticceria. Due fratelli gemelli. Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, parla “bello sciolto”. Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li declama come chi non ha altro modo per parlare. Uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le bignoline vadano vendute, sennò non si può tirare avanti.

Il laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si ferma alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di spagna, meringhe come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle mandorle e bavarese: tutto si muove, vola, danza e la notte si infila dappertutto. Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi aspettare se non in pasticceria? Due fratelli pasticceri, se li vedi abbracciati, sembrano un’albicocca. Profumano di dolci e ascoltano la radio: musica, molta musica. Uno spettacolo imperdibile con un finale a sorpresa. Quale? Beh… “assaggiare” per credere.

